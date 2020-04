Πλαστικά Θράκης: Μεταφορά γραμμής παραγωγής από τις ΗΠΑ στην Ξάνθη

Τη μεταφορά και της δεύτερης παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc., η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, και την εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics, η οποία εδρεύει στο Μαγικό Ξάνθης, ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης.

Πιο συγκεκριμένα, η Πλαστικά Θράκης ενημερώνει ότι συνεχίζει την εφαρμογή της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και την επικέντρωση σε αγορές και προϊόντα που μεγιστοποιούν την απόδοση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι αποφάσισε στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 τη μεταφορά της πρώτης γραμμής παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc., η οποία εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και την εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Don & Low Ltd, η οποία εδρεύει στο Forfar της Σκωτίας, με σκοπό την ενδυνάμωση και περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων της στην αγορά της Μ. Βρετανίας και της Β.Δ. Ευρώπης.

Εφαρμόζοντας περαιτέρω το πλάνο εσωτερικής αναδιάρθρωσης, εντός του 2020 η εταιρεία αποφάσισε τη μεταφορά και της δεύτερης γραμμής παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος (needlepunch) από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Linq Inc. και την εγκατάσταση της στην 100% θυγατρική εταιρεία Thrace Nonwovens & Geosynthetics, η οποία εδρεύει στο Μαγικό Ξάνθης, ενδυναμώνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της θυγατρικής και τη δυνατότητα ανάπτυξης των συνολικών της πωλήσεων.

Η μεταφορά της γραμμής παραγωγής ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 και η εγκατάστασή της θα ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του 2020.

Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η οριστική παύση λειτουργίας της Thrace Linq Inc. και η συνέχιση εξυπηρέτησης της αγοράς των γεωυφασμάτων στην Αμερική από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ευρώπη και από την Lumite Inc., κοινοπραξία του Ομίλου στις Η.Π.Α. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου

Παράλληλα, αποφάσισε την εκποίηση του βιομηχανικού ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η Thrace Linq Inc. Η Διοίκηση έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμη, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιάρθρωση, αποφάσισε την παύση λειτουργίας και εκκαθάριση της εταιρείας Thrace China. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως γραφείο πώλησης της Thrace Nonwovens & Geosynthetics στην αγορά της Κίνας, με εξαιρετικά περιορισμένη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πωλήσεις στην αγορά της Ασίας πραγματοποιούνται απευθείας από την Thrace Nonwovens & Geosynthetics. Επισημαίνεται ότι από την παραπάνω ενέργεια δεν θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα του Ομίλου.