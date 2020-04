Οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίζουν τη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Τη μάχη κατά του κορονοϊού συνεχίζουν να στηρίζουν με αμείωτο ρυθμό επιχειρήσεις, φορείς και κοινωφελή ιδρύματα μέσα από δράσεις και ενέργειες που σκοπό έχουν να ενισχύουν τον ευαίσθητο και καίριο για όλους τομέα της Υγείας.

Κάθε ημέρα νέες επιχειρήσεις, φορείς και κοινωφελή ιδρύματα προστίθενται στη λίστα αυτών που με δωρεές τους στηρίζουν την προσπάθεια για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας και βοηθούν στη δύσκολη αυτή στιγμή ευαίσθητους τομείς, όπως η υγεία. Παράλληλα, στέκονται δίπλα στον πολίτη με υπεύθυνες δράσεις στηρίζοντάς τον τις δύσκολες αυτές ώρες.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζουν την κοινωνική τους δράση στην προσπάθεια κατά της πανδημίας

Η INTERAMERICAN, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων στη διαχείριση των εκτάκτων συνθηκών της συγκυρίας για την υγεία, προσέφερε υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων. Παράλληλα, η εταιρεία θα ενισχύσει χρηματοδοτικά την ανακαίνιση του κοινωνικού φαρμακείου και ιατρείου, που θα στεγαστούν στο κτηριακό συγκρότημα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35).

Επιπλέον, η INTERAMERICAN υποστηρίζει του Γιατρούς του Κόσμου που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Λιοσίων.

H εταιρεία Generali στηρίζει μέσω χορηγίας δύο διαφορετικές προσπάθειες, οι οποίες σε συνεννόηση με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς έχουν αναλάβει να παράγουν ειδικό εξοπλισμό, μέσω της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης.

Σε συνεννόηση με το Εργαστήριο Μηχανολογίας Ακριβείας, Αντίστροφης Μηχανικής και Εκβιομηχανικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η Generali προχωρά στη δωρεά ενός 3D Εκτυπωτή "INTAMSYS FUNMAT HT". Με αυτόν τον τρόπο ενισχύει τις προσπάθειες του εργαστηρίου στην παραγωγή προστατευτικών προσωπίδων τύπου face-shield για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων, βαλβίδων αναπνευστήρων για τους διασωληνωμένους ασθενείς και λοιπών υλικών για τις δομές υγείας, όπου απαιτούνται.

Το Εργαστήριο παρέχει εθελοντικά τις υποδομές, τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του με 3D εκτύπωση του εξοπλισμού. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση του ΠΕΔΥ στην Κρήτη, που επιβλέπει τις προμήθειες για όλα τα νοσοκομεία της περιοχής σχετικά με την COVID 19 και την ανάγκη προστατευτικών μασκών προστασίας προσώπου.

Επίσης, έχοντας λάβει γνώση του εθελοντικού έργου που επιτελούν τα μέλη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας "Hellas COVID19 3D Printing Supplies" και τη συνεργασία τους με το υπουργείο Υγείας, η Generali προχωρά με χορηγία, προκειμένου να συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους για την προμήθεια πρώτων υλών για την εκτύπωση προστατευτικών προσωπίδων και λοιπών υλικών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων.

Η ARAG SE, υποκατάστημα Ελλάδας, ακολουθώντας τη στρατηγική του ομίλου, και σε ελάχιστη ένδειξη στήριξης της κοινωνίας που πλήττεται από την πανδημία, μία φορά την εβδομάδα και σε συγκεκριμένες ώρες, αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν τηλεφωνικές νομικές συμβουλές όχι μόνο σε ασφαλισμένους αλλά σε όλους τους πολίτες για τα κάτωθι θέματα που δημιουργούνται και εντείνονται λόγω της πανδημίας:

• εργασιακά θέματα του ιδιωτικού τομέα

• δικαιώματα από ακύρωση ταξιδιών

• περιοριστικά μέτρα μετακίνησης και έννομες συνέπειες

Οι ώρες και οι μέρες επικοινωνίας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα αναρτώνται στην αρχή κάθε εβδομάδας στην ιστοσελίδα της ARAG HELLAS www.arag.gr.

Η στήριξη αυτή θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού που έφερε η πανδημία.

Η MetLife Inc συμμετέχει έμπρακτα στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το MetLife Foundation, που αποτελεί τον φιλανθρωπικό βραχίονα της MetLife, πρόκειται να διαθέσει συνολικά 25 εκατ. δολάρια σε χορηγίες για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του ιού. Το ποσό αυτό θα διατεθεί σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η MetLife, με σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη άμεσων, αλλά και μακροπρόθεσμων αναγκών.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας Odyssea με χρηματοδότηση από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, ανέλαβε την κατασκευή πενήντα χιλιάδων προστατευτικών προσωπίδων για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στο υπουργείο Υγείας και θα κατανεμηθούν σε νοσοκομεία της επικράτειας.

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής, αξιοποιώντας τη συμβολή όλων όσοι συνέβαλαν στο κάλεσμα στις 24/3/2020 για συγκέντρωση χρημάτων, προχωρά σήμερα στη δωρεά 10.000 χειρουργικών μασκών στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΙΜΤΣ, νοσοκομείο το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για τη νοσηλεία συμπολιτών μας που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό Covid-19.

Επιχειρήσεις, φορείς και κοινωφελή ιδρύματα θωρακίζουν την "Υγεία" και τους πολίτες με δωρεές

Οι επιχειρήσεις στηρίζουν έμπρακτα τις ανάγκες των δομών της Δημόσιας Υγείας στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Συμμετέχουν με υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που βιώνει η χώρα, ενισχύοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μάχεται ανελλιπώς για την υγεία όλων μας. Παράλληλα στέκονται δίπλα στον πολίτη με υπεύθυνες δράσεις στηρίζοντάς τον τις δύσκολες αυτές ώρες.

Το Ίδρυμα "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη" και το Σωματείο "ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο" προσέφεραν στον Δήμο Κηφισιάς ενίσχυση για τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (άποροι) και πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού. Με πρωτοβουλία της προέδρου του Μαριάννας B. Βαρδινογιάννη και ενόψει των Αγίων Ημερών του Πάσχα πραγματοποιήθηκε παράδοση 450 πακέτων τροφίμων με αποδέκτη τον Δήμο Κηφισιάς, προκειμένου να διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες (άπορες) που έχουν πληγεί από την οικονομική και υγειονομική κρίση. Η προσφορά του Ιδρύματος "Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη" γίνεται με τα κονδύλια που είχαν προϋπολογιστεί για τις δράσεις του Ιδρύματος για το Επετειακό Έτος "Θερμοπύλες - Σαλαμίνα 2020", τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη ευπαθών ομάδων.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και σε συνεργασία με την Coca-Cola Hellas και την Coca-Cola Τρία Έψιλον πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς με στόχο την ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον) στηρίζουν έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην προστασία των ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συμβολής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας περιλαμβάνει:

- 3 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, πλήρως εξοπλισμένες. Οι ολοκληρωμένες αυτές μονάδες περιλαμβάνουν αναπνευστήρες θετικής πίεσης, μόνιτορ συνεχούς παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ηλεκτρικές θεραπευτικές κλίνες.

- Αντιδραστήρια για την υλοποίηση 12.000 διαγνωστικών ελέγχων κορονοϊού, στηρίζοντας το έργο και τον αγώνα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Η συμβολή στην προστασία των ευάλωτων ομάδων πραγματοποιείται μέσω της έμπρακτης υποστήριξης του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι plus" του Δήμου Αθηναίων συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών χιλιάδων συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μέσα από την προσφορά και την κατ' οίκον παράδοση απαραίτητων αγαθών, αλλά και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola Ηellas συνεισφέρουν στην καθημερινή διανομή των αναγκαίων αγαθών στους επωφελούμενους του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".

Το πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναλάβει η Coca-Cola Hellas και Coca-Cola Τρία Έψιλον. Από την αρχή της κρίσης προχώρησαν στη δωρεά 3 αναπνευστήρων για την κάλυψη επιπλέον αναγκών των μονάδων εντατικής θεραπείας και στηρίζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" μιας συντονισμένης εθνικής προσπάθειας, διαθέτοντας δωρεάν τα προϊόντα τους. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 150.000 προϊόντα σε περισσότερους από 19.000 γιατρούς και νοσηλευτές σε νοσοκομεία αναφοράς σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στον ΕΟΔΥ και στο ΕΚΑΒ. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν προσφερθεί περισσότερα από 120.000 προϊόντα σε Κοινωνικά Παντοπωλεία σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των συνανθρώπων μας και διαβεβαίωνουν ότι η προσφορά θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για παροχή βοήθειας στον αγώνα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη σωτηρία της ζωής, προσέφερε ως χορηγία, υλικό για ιατρικές στολές στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος "ΣΩΤΗΡΙΑ".

Επίσης, η διοίκηση του επιμελητηρίου, στο πλαίσιο στήριξης των παραγωγικών επιχειρήσεων - μελών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προχώρησε στην καταγραφή και κωδικοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, ώστε να διευκολυνθεί η επιτάχυνση της κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά, αλλά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και για την προστασία της υγείας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό προσφέρονται άμεσα τρεις υπερσύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες θέσεις Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στις οποίες περιλαμβάνονται κλίνες, αναπνευστήρες, ισάριθμα monitors και λοιπός εξοπλισμός, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την αξιοποίηση του εξοπλισμού θα συντονίσει το υπουργείο Υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες των ελληνικών νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια.

Η φαρμακοβιομηχανία Uni-pharma SA προχώρησε σε μία γενναία δωρεά σε Ελλάδα και Κύπρο, του φαρμάκου Unikinon (της δραστικής ουσίας χλωροκίνη), για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (SARS COVID -19). Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Uni-pharma SA, από τις αρχές Απριλίου ξεκίνησε η διάθεση του φαρμάκου Unikinon (χλωροκίνη) σε όλα τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (SARS COIVID-19), μετά τη σχετική έγκριση από τον ΕΟΦ. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, όπως έχει δεσμευθεί, θα διαθέσει δωρεάν 24 εκατομμύρια δόσεις Unikinon στο Ελληνικό Κράτος.

Η Lavipharm συμμετέχει στην παραγωγή και δωρεάν διάθεση αντισηπτικών διαλυμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του συστήματος υγείας, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Πολιτείας και της κοινωνίας, και σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Η Lavipharm παρέλαβε περίπου 20 τόνους αιθυλικής αλκοόλης από το υπουργείο Υγείας και παράγει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία με αμείωτους ρυθμούς συνολικά περίπου 50.000 αντισηπτικά προϊόντα LAVISEPT των 500 ml για διάθεση από την πολιτεία στο σύστημα υγείας.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, μέσω της πανελλαδικής της εμβέλειας, προχωρούν σε κοινό πρόγραμμα συνεργασίας με στόχο τη στήριξη των δήμων της χώρας επιδιώκοντας μέσα από συντονισμένες δράσεις και με γνώμονα την εθνική ομοψυχία να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσω της Κ.Ε.Δ.Ε, σε πρώτο χρόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εντοπίζονται τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19.

Οι εταιρίες-μέλη της πρωτοβουλίας, ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - ΖΑΓΟΡΙ, Λουξ, Οικογένεια Στεργίου, ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά στο αίτημα για παροχή στήριξης στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν οι διεπιστημονικές ομάδες του δήμου που καθημερινά βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας (streetwork) και καταγράφουν τους άστεγους που διαβιούν στην πόλη, καθώς και τις ανάγκες τους, ενώ τους ενημερώνουν για τις δομές και τα προγράμματα υποδοχής. Παράλληλα, μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών όλων των δήμων της χώρας από την ΚΕΔΕ, θα πραγματοποιηθεί συνεισφορά των μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Ξάνθης, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη καραντίνα, αλλά και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου Τρικκαίων.

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας ανακοίνωσε τη δωρεά 165 σύγχρονων tablet, που θα διατεθούν στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο με τη σειρά του θα τα διανείμει σε σχολεία στα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ψηφιακή λειτουργία του σχολείου και της παράδοσης των μαθημάτων.

Η Μαρίνα Φλοίσβου συμβάλει στις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας και των νοσοκομείων, καθώς και των ευάλωτων συνανθρώπων και προχωράει σε δράσεις προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίνα Φλοίσβου προχώρησε σε δωρεά χρηματικού ποσού στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων που πλήττονται από τη φτώχεια και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρίνα Φλοίσβου συνεισέφερε στην προμήθεια και διανομή τροφίμων και προϊόντων βασικής ανάγκης, μέσω του κοινωνικού συσσιτίου του δήμου. Παράλληλα, αντίστοιχη δωρεά έγινε για την ενίσχυση της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ με σκοπό τη θωράκιση της υγείας των παιδιών, καθώς και τη διευκόλυνση του έργου του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής.

O Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) προχωρά στη δωρεά 100.000 λίτρων καυσίμων, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Η πρωτοβουλία του ΣΕΕΠΕ θα υλοποιηθεί άμεσα και δωρεάν, με απευθείας εφοδιασμό των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ με καύσιμα από πρατήρια που εντάσσονται στα δίκτυα των Εταιριών-Μελών του Συνδέσμου. Το συνολικό κόστος της ενέργειας υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Δωρεά υλικού ατομικής προστασίας για το ιατρουγειονομικό προσωπικό παραδόθηκε από τη Shandong Wuzheng Group μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Wuzheng Europe που εδρεύει στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν στον υφυπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη 100.000 ιατρικές προστατευτικές μάσκες προσώπου μίας χρήσης, 1.000 προστατευτικά γυαλιά ματιών και 10.000 ειδικές προστατευτικές μάσκες N95. H Wuzheng στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση τη δύσκολη αυτή περίοδο και ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνει η ελληνική κοινότητα και οι Έλληνες πολίτες και δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω με απαραίτητο εξοπλισμό το ΕΣΥ στο εγγύς μέλλον.

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι ανοίγει έναν ειδικό λογαριασμό,GR4301608870000000085164881, σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό "Αποστολή", με στόχο να ενισχύσει το πρόγραμμα "Αποστολή για τους άστεγους" και τασυσσίτια που αυτή προσφέρει καθημερινά σε εκατοντάδες ευάλωτους συμπολίτες μας. Η συνεργασία αυτή επισφραγίστηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής με τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκο Ιερώνυμο και τον γενικό διευθυντή της "Αποστολής" Κωστή Δήμτσα, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Κώστας Μητρόπουλος και Θεόδωρος Πανταλάκης.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε ότι προσφέρει 200.000 μάσκες στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών και Αττικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Η συγκεκριμένη προσφορά, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δωρεάς ύψους 500.000 ευρώ προς δήμους, ΜΚΟ και οργανισμούς, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, καθώς τη Μ. Τετάρτη (15 Απριλίου) παραδόθηκαν οι πρώτες 100.000 μάσκες, μέσω της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Η εταιρεία Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες προχώρησε στη δωρεά πέντε πλήρως εξοπλισμένων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης κατά της COVID-19, αλλά και για τις ανάγκες της επόμενης μέρας. Οι κλίνες συνοδεύονται από αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με τη συνολική αξία της δωρεάς να ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Η Deloitte Ελλάδος, συμμετέχοντας ενεργά στη μάχη ενάντια στον COVID-19, προσφέρει μέσω του Deloitte Foundation, 20 φορεία ασθενών στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" προκειμένου να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες που έχουν προκύψει μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η προσφορά των φορείων, αξίας 90.000 ευρώ, ενισχύει τον υγειονομικό και τεχνικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" εν μέσω της κρίσης, ενώ παράλληλα αποτελεί και μία μακροχρόνια επένδυση για το σύστημα υγείας της χώρας, καθώς τα φορεία θα χρησιμοποιηθούν και μελλοντικά. Συμπληρωματικά, η Deloitte ανταποκρίθηκε θετικά και προθυμοποιήθηκε να υποστηρίξει εθελοντικά στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας για τον συντονισμό των δωρεών που έχουν προκύψει αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα, η Deloitte έθεσε μία ειδική συμβουλευτική ομάδα με υψηλή τεχνογνωσία στη διάθεση του υπουργείου Υγείας με αποστολή την καταγραφή των αναγκών, την επικοινωνία με τους φορείς ή τις εταιρείες που προτίθενται να υποβάλουν τη δωρεά τους, τον εντοπισμό πιθανών προμηθευτών, τον συντονισμό της επικοινωνίας και όλα αυτά με τελικό στόχο να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα η δωρεά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι εταιρίες ΙΟΝ και ΗΠΕΙΡΟΣ, και οι δυο με μονάδες παραγωγής στο νομό Άρτας, συναποφάσισαν την από κοινού δωρεά ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομογράφου, που θα ενισχύσει τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας. Το μηχάνημα αυτό, αξίας 50.000 ευρώ, θα παραδοθεί άμεσα, και θα είναι κατάλληλο για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, Παιδιατρική, Μυοσκελετικές εξετάσεις κ.ά.). Άρα, πέρα από την κρίση των ημερών, είναι μια προσθήκη με μακροχρόνια αξία στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Η Mondelēz International ανακοίνωσε τη δωρεά σε είδος 60 τόνων προϊόντων στην Τράπεζα Τροφίμων που θα διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες, οικογένειες και ανθρώπους που έχει πλήξει άμεσα ή έμμεσα η πανδημία. Η πραγματοποίηση της δωρεάς ξεκίνησε περίπου πριν από τρεις εβδομάδες τμηματικά λόγω του μεγάλου όγκου ποσοτήτων και ολοκληρώνεται μέσα στη Μ. Εβδομάδα. Μέσω της συνεργασίας με την Τράπεζα Τροφίμων, ο αριθμός των ωφελούμενων θα είναι δεκάδες χιλιάδες στο εύρος που φτάνει η Τράπεζα Τροφίμων. Ενδεικτικά, μόνο η ποσότητα του τυριού κρέμα Philadelphia που προσφέρεται αγγίζει το ένα εκατομμύριο μερίδες, ενώ οι ποσότητες των υπόλοιπων προϊόντων από άλλες κατηγορίες φτάνουν τους 30 τόνους (Merenda, Lacta, Υγείας Παυλίδη κ.λπ.).

Η MSD Ελλάδος προχώρησε σε δωρεά 100.000 ευρώ στο υπουργείο Υγείας "για την προστασία της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και την ενίσχυση του συστήματος υγείας". Το ποσό της δωρεάς χορηγείται για την αγορά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως και μέσων ατομικής προστασίας προς χρήση ή ανάλωση στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νόσου COVID-19. Η εταιρία πρόσφατα διέθεσε 3 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προγράμματος MSD for Mothers για την προστασία των εγκύων γυναικών, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εγκυμοσύνη και λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών προστασίας απέναντι στον κορονοιό. Επιπλέον η MSD δώρισε 800.000 μάσκες για τις ανάγκες των νοσοκομείων της Νέας Υόρκης και του New Jersey. Συνεργάζεται με το Bill and Melinda Gates Foundation και άλλες εταιρίες υγείας με σκοπό την ανάπτυξη εμβολίων, διαγνωστικών εργαλείων και θεραπειών για την αντιμετώπιση της COVID -19 συντομότερα.

Η CHIPITA με δωρεά 500.000 ευρώ υποστηρίζει τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και θωρακίζει με επιπλέον εξοπλισμό το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕKAB). Συγκεκριμένα, η δωρεά προς το Νοσοκομείο Λαμίας περιλαμβάνει 15 αναπνευστήρες εντατικής νοσηλείας, καθώς και ιατρικό εξοπλισμό, όπως χειρουργικές μάσκες, γυαλιά προστασίας, καπέλα χειρουργείου, ιατρικές ποδιές, στολές υψηλής προστασίας, γάντια και αντισηπτικό χεριών. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει στο ΕKAB ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις αεροδιακομιδές των ασθενών, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή μεταφορά όσων πάσχουν από Covid-19. Συγκεκριμένα, το ΕΚΑΒ θα εφοδιαστεί με τρία φορητά monitors πολλαπλών παραμέτρων με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, τρεις ογκομετρικές αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης υγρών, δέκα σάκους πρώτων βοηθειών, καθώς και υγειονομικό υλικό ατομικής υγιεινής για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ Λαμίας (αντισηπτικό χεριών, γάντια μιας χρήσης, μάσκες). Τέλος, η CHIPITA συμμετέχει σε μία πολύ σημαντική αποστολή αγοράς ενός μεγάλου φορτίου αναλώσιμων προστασίας, το οποίο θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με επιπλέον 50.000 μάσκες. Η αποστολή θα φθάσει στη χώρα μας από την Κίνα, με τη συνδρομή πολλών εταιρειών και ιδρυμάτων.

Η εταιρεία ΔΕΛΤΑ έχει προχωρήσει σε πλήθος προσφορών προϊόντων, αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί σε ιδρύματα και κοινωνικές δομές, καθότι παιδιά, ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες βιώνουν συνθήκες απομόνωσης Η ΔΕΛΤΑ καλύπτει τις ανάγκες σε γαλακτοκομικά των 550 παιδιών που διαμένουν στο Χαμόγελο του Παιδιού και στα Παιδικά Χωριά SOS σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, στηρίζει με τα προϊόντα της τους 150 ηλικιωμένους του Γηροκομείου Αθηνών και συνεχίζει τη διαρκή προσφορά προς την "Αποστολή" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Ενόψει του Πάσχα, η εταιρεία επεκτείνει την προσφορά της σε τρόφιμα προς τις δομές του Δήμου Αθηναίων - ΚΥΑΔΑ, Θεσσαλονίκης και άλλους δήμους και φορείς που παρέχουν βοήθεια σε απόρους, αστέγους, ηλικιωμένους και σε ευπαθείς ομάδες πολιτών.

Η Procter & Gamble ανακοίνωσε την ενίσχυση, μέσω δωρεάς στο υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την περίθαλψη των ασθενών και την καταπολέμηση της διάδοσης του κορονοϊού.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προστασίας και φροντίδας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καλύπτονται οι ανάγκες σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής και οικιακής φροντίδας, για περισσότερους από 35.000 συνανθρώπους μας που λόγω της πανδημίας έχουν επηρεαστεί ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Με μια συνολική συνεισφορά άνω των 300.000 ευρώ, η εταιρεία μέσα από τις παραπάνω δράσεις συνδράμει στην προσπάθεια ανακούφισης των έκτακτων αναγκών στη χώρα μας.

Η Softex, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων και ανταποκρινόμενη με σεβασμό στην ανάγκη για την παροχή βασικών αγαθών σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19), συνεισφέρει στο πρόγραμμα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης "Βοήθεια στο Σπίτι Plus" προσφέροντας προϊόντα φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέτει κάθε εβδομάδα για διάστημα δύο μηνών 2.500 συσκευασίες χαρτί υγείας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών και μοναχικών ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.

H TÜV AUSTRIA HELLAS συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δομών υγείας και προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γ. Γεννηματάς". Με οδηγό τη φιλοσοφία της και με βαθιά υπευθυνότητα, η TÜV AUSTRIA HELLAS συμβάλει στον εθνικό αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί αυτή την περίοδο και στέκεται ουσιαστικά στο πλευρό εκείνων που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19. Αναγνωρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες στη δημόσια υγεία, διαθέτει στο τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου περισσότερα από 2.000 τεμάχια προϊόντων που καλύπτουν άμεσες ιατρικές ανάγκες, όπως χειρουργικές και ffp2 μάσκες προσώπου, ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης και γάντια νιτριλίου.

Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) αποφάσισαν να θέσουν στη διάθεση του υπουργείου Υγείας καθαρή αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, με αίσθημα ευθύνης στις δύσκολες και πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας και αναγνωρίζοντας την τιτάνια μάχη που δίνουν οι γιατροί, νοσηλευτές, οδηγοί ΕΚΑΒ καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στις μονάδες υγείας του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσφορά θα διατεθεί στα νοσοκομεία αναφοράς προκειμένου να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και με σκοπό να αποτελέσει αρωγό στην όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση, πρόληψη και διασφάλιση της υγείας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και όσων νοσηλεύονται, από τον νέο κορονοϊό.

H Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης προσφέρει 11 τόνους καθαρό οινόπνευμα 96ο στα νοσοκομεία αναφοράς και συγκεκριμένα στα Νοσοκομεία "Σωτηρία", "Ευαγγελισμός", στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης "Βοστάνειο" και το κέντρο υγείας στο Πλωμάρι. Με την προσφορά αυτή, η εταιρεία συμβάλει έμπρακτα στην υποστήριξη για την απολύμανση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού, ενισχύοντας έτσι, την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων στις ιατρικές μονάδες όσο και των ασθενών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο νέος κορονοιός.

Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αναλαμβάνει την πλήρη παροχή σίτισης των ηλικιωμένων του Γηροκομείου Αθηνών για 2 μήνες, η οποία περιλαμβάνει 2 πλήρη μαγειρεμένα γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας καθημερινά, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες διαιτολογίου των ηλικιωμένων. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, "αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών και την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα χορηγίας των προϊόντων της προς φιλανθρωπικούς οργανισμούς". Επιπλέον, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ προσφέρει τη στήριξή της σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες χορηγώντας, από τις αρχές Μαρτίου έως σήμερα, περισσότερους από 10 τόνους λαχανικών και φρέσκων σαλατών. Με συνέπεια και συναίσθηση ευθύνης, στηρίζει το έργο οργανισμών όπως της Ένωσης "Μαζί για το παιδί", "το Χαμόγελο του παιδιού", το "Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων" και την "Κιβωτό του Κόσμου". Ταυτόχρονα, υποστηρίζει κοινωνικά παντοπωλεία δήμων και κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα και συμβάλει στη δράση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" του Δήμου Ξάνθης, που έχει πληγεί ιδιαίτερα.

Η εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ, σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο", προχωρά στη δωρεά αναλώσιμου και υγειονομικού υλικού όπως χειρουργικές μάσκες και φίλτρου, γάντια, στολές και μπλούζες προστασίας, οξύμετρα, γυαλιά και μάσκες προστασίας, έτσι ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για την προστασία ιατρών και νοσηλευτών των νοσοκομείων.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχώρησε σε δωρεά ατομικών μερίδων εμφιαλωμένου νερού Ιόλη σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία αναφοράς, για κατανάλωση εν ώρα καθήκοντος. Μετά τα μέτρα που η εταιρεία έλαβε για την εσωτερική της οργάνωση και τη φροντίδα των ανθρώπων της από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας και την προσφορά 100.000 μασκών στο υπουργείο Υγείας, κάνει ένα ακόμα βήμα προς στην προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής αυτής κρίσης. Η δωρεά αυτή έγινε μετά από επικοινωνία της εταιρίας με εκπροσώπους των νοσοκομείων αναφοράς, με στόχο να διερευνηθούν οι καθημερινές τους ανάγκες στις οποίες η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα μπορούσε να δώσει λύση.

Η γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ συμβάλλει στη στήριξη των αναγκών σίτισης του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), προσφέροντας προϊόντα για περισσότερες από 100 πολύτεκνες οικογένειες. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του συνεχούς κοινωνικού προγράμματος "Η Γεύση του Καλού" που εστιάζει στη διάδοση και εφαρμογή μοναδικών πράξεων καλού σκοπού κα αγάπης, η ΔΩΔΩΝΗ προχωράει στην έμπρακτη στήριξη του Κ.Υ.Α.Δ.Α, προσφέροντας για 1 μήνα γαλακτοκομικά προϊόντα για την καθημερινή δωρεάν διάθεσή τους σε 136 πολυμελείς οικογένειες, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κόμβου αλληλοβοήθειας του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Η κοινωνική αυτή προσφορά αφορά συνολικά στη διάθεση άνω του 1 τόνου γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πολυμελών οικογενειών και των παιδιών που φροντίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Διαχρονικά πιστή στις αξίες που πρεσβεύει και με βασικό στόχο την ουσιαστική συνεισφορά, η ΔΩΔΩΝΗ έχει ήδη προσφέρει σημαντική ποσότητα υλικού υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παράλληλα στηρίζει εκατοντάδες ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες της Ηπείρου σε εβδομαδιαία βάση, μέσω της διάθεσης προϊόντων απευθείας στο σπίτι.

Η Candia, η ελληνική εταιρεία που προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις και υψηλής ποιότητας προϊόντα ύπνου για όλη την οικογένεια, με έντονο το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία στάθηκε αρωγός του Δήμου Αθηναίων στο να πραγματοποιήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Λιοσίων. Η Candia εξόπλισε τη νέα δομή με 44 μονά ορθοπεδικά στρώματα. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία θέλησε να στηρίξει τον δήμο στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες σύγχρονες δομές που αποτελούν και λύση για την πόλη.

Η εταιρεία Κωτσόβολος συνεχίζει να στέκεται δίπλα σε όσους την έχουν ανάγκη, μέσα από μία σειρά κοινωνικών δράσεων. Μετά τη στήριξη του νοσοκομείου "Η Σωτηρία", η εταιρεία παρείχε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - ΑΧΕΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της. Παράλληλα, προσέφερε ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικά παιχνίδια σε 10 σπίτια του "Χαμόγελου του Παιδιού", για να μπορέσουν τα μεγαλύτερα παιδιά να "μείνουν σπίτι" με ευχάριστους τρόπους ψυχαγωγίας. Επίσης, η εταιρεία δέχτηκε την έκκληση του Γηροκομείου Αθηνών για παροχή ηλεκτρικών συσκευών, που θα διευκολύνουν τη ζωή όσων διαμένουν εκεί, αλλά και των φροντιστών τους, ενώ τους απέστειλε τις ευχές της, τσουρέκια και σοκολατάκια, που έφτιαξε ειδικά για εκείνους ο σεφ Ανδρέας Λαγός για το Πάσχα.

Η Klinex προχώρησε σε δωρεά καθαριστικών-απολυμαντικών προϊόντων σε δήμους και άλλους φορείς. Η Klinex προσφέρει τη στήριξη αυτή, θέτοντας τις δυνάμεις της στην υπηρεσία κοινωνικών φορέων που έχουν αυξημένες ανάγκες υγιεινής καθαριότητας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έτσι, προχώρησε σε δωρεά άνω των 10.000 λίτρων καθαριστικών και απολυμαντικών προϊόντων σε δήμους της χώρας μας και σε φορείς όπως το Γηροκομείο Αθηνών, το ΕΚΑΒ, το πυροσβεστικό σώμα καθώς και το υπουργείο Υγείας για την κάλυψη απολυμαντικών αναγκών νοσοκομείων.

H εταιρεία Sarkk προχώρησε στη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS και του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις που απαιτούνται λόγω του Covid-19, επενδύοντας με δυναμισμό και ευθύνη στην αισιοδοξία των παιδιών και στο κοινωνικό έργο που επιτελείται από τα ιδρύματα. H Sarkk, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει, έστειλε για 7η συνεχόμενη χρονιά στα δύο ιδρύματα καινούργιο ρουχισμό και υποδήματα Tommy Hilfiger & Tommy Jeans για τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτά.

Tο Κοινωνικό Πλυντήριο Skip - το οποίο εδώ και 4 χρόνια στηρίζει την πρόσβαση ευπαθών ομάδων στο καθαρό ρούχο - συνεχίζει με αφοσίωση την κοινωφελή δράση του. Συγκεκριμένα, πέρα από τη λειτουργία της δομής που έχει δημιουργήσει στον Κόμβο Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε σε δωρεά στεγνωτηρίων στις νέες δομές αστέγων του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δωρεά απορρυπαντικών για το πλύσιμο των ρούχων στο Γηροκομείο Αθηνών. Στα 4 χρόνια δράσης του το Κοινωνικό Πλυντήριο Skip έχει προσφέρει: 187.500 πλύσεις αγάπης και έχει πλύνει περισσότερους από 1500 τόνους ρούχων συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο οίκος "Μεταξά" ώς ένδειξη στήριξης προς την ελληνική κοινωνία αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες σε οινόπνευμα των δεκατριών νοσοκομείων αναφοράς για τους ασθενείς της πανδημίας Covid- 19. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, υπολογίζεται ότι 35.000 λίτρα καθαρού οινοπνεύματος θα διατεθούν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα κατά τους επόμενους μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής που έχει υιοθετήσει ο οίκος ΜΕΤΑΧΑ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μεταξύ των οποίων είναι και η νέα ψηφιακή καμπάνια #ExploreFromHome, που φέρνει μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για όσο #menoumespiti.

Ο Όμιλος Σαράντη ενισχύει το έργο των Νοσοκομείων "Η Σωτηρία", "Ευαγγελισμός" και "Αττικόν", που αποτελούν νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό στην περιοχή της Αθήνας, δωρίζοντας ειδικές σακούλες απορριμμάτων SANITAS για την κάλυψη των έκτακτων και αυξημένων αναγκών της περιόδου. Επιπλέον, σε ένδειξη στήριξης της καθημερινής αυτοθυσίας των επαγγελματιών υγείας και της ανεκτίμητης συνεισφοράς τους στη μάχη κατά του COVID-19, που τους κρατά μακριά από τις οικογένειές τους αυτές τις ημέρες, προσέφερε σε γιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων αναφοράς πασχαλινά τσουρέκια και λαμπάδες, σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης της ανθρώπινης πλευράς αυτής της κατάστασης που όλοι βιώνουμε. Παράλληλα, η SANITAS συνεχίζει την έμπρακτη στήριξη της ΜΚΟ "Μπορούμε", που έχει στόχο τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Έτσι, φέτος το Πάσχα, η SANITAS προσφέρει στο "Μπορούμε" 100.000 μερίδες φαγητού που προορίζονται για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ενώ θα διαθέσει και 6.000 προϊόντα συσκευασίας τροφίμων σε φορείς που συνεργάζονται με το "Μπορούμε".

Η BOLTON HELLAS, με αίσθημα ευθύνης στέκεται αλληλέγγυα στους συνανθρώπους μας που κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε δυσμενή θέση, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (Covid-19) στη χώρα μας, και ενισχύει το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων και του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων "Βοήθεια στο Σπίτι Plus". Στο πλαίσιο του προγράμματος που στόχο έχει να στηρίξει κατοίκους με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις, καθώς επίσης οικογένειες και μοναχικά άτομα που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, η εταιρεία προσφέρει τρόφιμα και προϊόντα οικιακής και προσωπικής φροντίδας, ώστε να καλύψει βασικές ανάγκες.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έχει ήδη παραχωρήσει στη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων και έχει θέσει στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Περιφέρειας Αττικής, μία σειρά επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Επίσης, στέκεται αρωγός στο ανθρωπιστικό έργο του κοινωνικού οργανισμού "Ο 'Αγιος Εφραίμ", σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη της τρίτης ηλικίας και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις κατ' οίκων. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων όσων προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε ηλικιωμένους όπως νοσηλεία, φυσικοθεραπεία, συμβουλευτική υποστήριξη, φροντίδα οικείας και γενικότερης μέριμνας, παραχώρησε ένα επιβατικό αυτοκίνητο HONDA CIVIC 4D HYBRID 1.3 με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η εταιρεία PaL - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ προχώρησε σε δωρεά συνολικά 5.000 προστατευτικών μασκών για το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία", στηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειες του υπουργείου Υγείας και της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ανταποκρινόμενη στις παρούσες δύσκολες κι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και με απόλυτο σεβασμό στους εργαζομένους της πρώτης γραμμής σε νοσοκομεία, ΕΟΔΥ, και ΕΚΑΒ, που μάχονται καθημερινά ενάντια την πανδημία, η εταιρεία PaL - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ προσέφερε 5.000 μάσκες στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία" που αποτελεί το κύριο νοσοκομείο αναφοράς στη μάχη της Ελλάδας ενάντια στον κορονοϊό. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι η εταιρεία εξασφάλισε και εισήγαγε ειδικά 3.000 προστατευτικές μάσκες υψηλής προστασίας N95 (τύπου FFP2) - που βρίσκονται σε έλλειψη στη διεθνή αγορά - και είναι απαραίτητες σε ιατρούς, νοσηλευτές και γενικά προσωπικό που νοσηλεύει, εξυπηρετεί και έρχεται άμεσα σε επαφή με τους ασθενείς με COVID-19, στους χώρους όπου νοσηλεύονται.

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) στηρίζει, με την προσφορά φρέσκου, ελληνικού ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece, την πρωτοβουλία εστιατορίων που μαγειρεύουν εθελοντικά, σε καθημερινή βάση, γεύματα για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς για τον Covid-19 του νομού Αττικής. Τα γεύματα παραλαμβάνονται από τα εστιατόρια και παραδίδονται στα νοσοκομεία από προσωπικό και αυτοκίνητα του Δήμου Αθηναίων που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, η ΕΛΟΠΥ, στηρίζοντας την πρωτοβουλία #Cook4Heroes, που στόχο έχει να συνδράμει τους "ήρωες" γιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων αναφοράς, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού, προσφέροντάς τους σωστά, νόστιμα και θρεπτικά γεύματα κάθε μέρα, συνεργάζεται με τα εστιατόρια By the Glass, Cardinale και Bocca Negra, καθώς και το CTC, του "πρεσβευτή" του Fish from Greece, σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη. Τα γεύματα προετοιμάζονται, εκ περιτροπής, στις κουζίνες των εστιατορίων, τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υγιεινής, όπως προδιαγράφονται από τον ΕΟΔΥ. Τα παραλαμβάνει κάθε μεσημέρι ειδικό αυτοκίνητο του Δήμου Αθηναίων που τα παραδίδει στα αντίστοιχα νοσοκομεία.

