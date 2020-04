Συσκευασμένο σουβλάκι στα Kioskys από τη Μέγα Γύρος

της Αλεξάνδρας Γκίτση

Σε διπλασιασμό του δικτύου των καταστημάτων της προχωρά μέσα στις επόμενες ημέρες η Kioskys One Stop All, αναφέρουν πηγές με γνώση. Η αλυσίδα, συμφερόντων του ομίλου Μούχαλη που διαθέτει εκτός από τη συγκεκριμένη αλυσίδα, το δίκτυο περιπτέρων Kiosky’s και έχει παρουσία και στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων μέσω της Άλφα Διανομές, πρόκειται να ανοίξει το αμέσως προσεχές διάστημα 40 νέα καταστήματα Kioskys One Stop All.

Το συγκεκριμένο δίκτυο, το οποίο επεκτείνεται κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eKiosky's που σήμερα λειτουργεί πιλοτικά, εξυπηρετεί online από τις 7:30 έως τις 22:30 τους καταναλωτές 29 καταστημάτων της, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή επεκτείνει και τις συνεργασίες της διευρύνοντας το κωδικολόγιο των προϊόντων που διαθέτει στο δίκτυό της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία με τη ΜΕΓΑ Γύρος.

Η συνεργασία προβλέπει την τοποθέτηση στο δίκτυο της Kioskys One Stop All 11 κωδικών προψημένων κατεψυγμένων προϊόντων της Μέγας Γύρος, όπως είναι ο χοιρινός γύρος, τα σουβλάκια και τα κρεατοσκευάσματα.

Η Μέγας Γύρος, η οποία "σερβίρει” 1.500 ψητοπωλεία στην Ελλάδα, είναι από τις εταιρείες εκείνες που δέχθηκαν την πίεση από την πτώση της κατανάλωσης λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων μαζικής εστίασης και γενικότερα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο του HORECA, οδήγησε τον Νίκο Λούστα να κινηθεί άμεσα για να καλύψει μέρος αυτής της απώλειας.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν δημιούργησε 11 κωδικούς προϊόντων για τη λιανική, όπως προψημένο κατεψυγμένο γύρο και κρεατοσκευάσματα.

Πριν το ξέσπασμα της κρίσης η εταιρεία εκτός από τη χονδρική όπου πραγματοποιείται και ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεών της, διέθετε και κάποιες συσκευασίες λιανικής –σ.σ. η μερίδα περιέχει από 3 έως 6 τεμάχια- όμως μόνο στην αλυσίδα supermarket MY Market και σε ορισμένες αλυσίδες στο εξωτερικό.