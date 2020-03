Coca-Cola HBC: Εξετάζει μέτρα εξοικονόμησης εξόδων - επανεξετάζει μάρκετινγκ και επενδύσεις

Ενημέρωση για τον αντίκτυπο από την πανδημία του νέου κορονοϊού δίνει η Coca-Cola HBC, σημειώνοντας ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα σχέδια αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας της προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα εργοστάσια και η αλυσίδα εφοδιασμού παραμένουν πλήρως λειτουργικά.

Η εταιρεία επισημαίνει παράλληλα ότι η κίνηση στις αγορές της τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο ήταν ανάλογη των εκτιμήσεων της, ενώ τον Μάρτιο επηρεάζεται από τη σοβαρότητα των περιορισμών στις μετακινήσεις. "Σε αγορές με σημαντικούς περιορισμούς, όπως η Ιταλία καθώς και η κεντρική και νότια Ευρώπη, η ζήτηση στα κανάλια 'out of home' έχει επηρεαστεί σοβαρά", αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. Όπως διευκρινίζει στις αγορές αυτές το 'out of home' αντιπροσωπεύει περίπου 35-40% των πωλήσεων.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι εξετάζει μέτρα εξοικονόμησης εξόδων και επανεξετάζει τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις (capex). Αυτές οι δράσεις θα βοηθήσουν να στηριχθεί η κερδοφορία, αναφέρει.

Σημειώνει παράλληλα ότι είναι ακόμα νωρίς για να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα αποτελέσματα του 2020. Δεδομένης της αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τον οικονομικό αντίκτυπο της παγκόσμιας πανδημίας, δεν θεωρούμε πλέον ότι είναι σκόπιμο να δοθεί guidance για το τρέχον έτος χρήσης, τονίζει.

Η εταιρεία αναφέρει τέλος ότι το Δ.Σ. συνεχίζει να σχεδιάζει να προτείνει τακτικό μέρισμα 0,62 ευρώ ανά μετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.