Η πολυθεματική ημερίδα του Epsilon Νet College ορίζει τον εκπαιδευτικό φορέα του μέλλοντος

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, η πολυθεματική ημερίδα του Epsilon Net College, μέλος του ομίλου εταιρειών Epsilon Net.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος της Epsilon Net, ο κ. Βασίλης Πρασσάς, Εμπορικός Διευθυντής και Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων της Epsilon Net, ο κ. Γιώργος Ιωάννου, Διευθυντής του Epsilon Net College, η κ. Νατάσσα Σπύρου, HR Director του Ομίλου FOURLIS, ο κ. Αναγνώστης Τσουκαλάς, Head of Global Human Resources and Sustainability της APIVITA, η κ. Δήμητρα Μπασλή, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ISOMAT, ο κ. Δημήτρης Κουφόπουλος, Director of University of London και ο κ. Κυριάκος Κουβελιώτης, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Uninettuno.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο κ. Μίχος αναλύοντας το όραμα του Epsilon Net College και τον τρόπο διαμόρφωσης του ως εκπαιδευτικός φορέας του μέλλοντος. Στην συνέχεια, ο κ. Ιωάννου ανέπτυξε τη φιλοσοφία του Epsilon Net College, συνδέοντας τη με την αγορά εργασίας. Τη σκυτάλη πήραν οι διευθυντές HR, κ. Σπύρου, κ. Τσουκαλάς και κ. Μπασλή, περιγράφοντας το ρόλο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στο HR και κατ' επέκταση την επίδρασή τους σε όλους τους τομείς ενός οργανισμού. Ο κ. Πρασσάς αναφέρθηκε σε αλλαγές & νέα δεδομένα της εργατικής νομοθεσίας και οι κ. Κουφόπουλος και Κουβελιώτης μας ξενάγησαν στα μεταπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων University of London & Uninettuno αντίστοιχα.

Η ημερίδα, λόγω της θεματολογίας της, συγκέντρωσε επαγγελματίες, στελέχη και εργαζόμενους από όλους τους χώρους και κλάδους όπως διευθυντές HR, εργασιακοί σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και απόφοιτοι οικονομικών σχολών, φοροτεχνικοί και στελέχη λογιστηρίων. Το Epsilon Net College προωθεί την εξέλιξη, τη δια βίου μάθηση και ταυτόχρονα οδηγεί την εκπαίδευση σε νέους δρόμους με διττά οφέλη τόσο σε εργαζομένους όσο και σε επιχειρήσεις.