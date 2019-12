Σε ανάθεση διαχείρισης NPLs 450 εκατ. ευρώ προχωρεί η Attica Bank

Της Νένας Μαλλιάρα

Σχέδιο πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και συνολικό rebranding της Τράπεζας, υλοποιεί η διοίκηση της Attica Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η Τράπεζα θα αναθέσει τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 450 εκατ. ευρώ, σε τρίτο ανεξάρτητο servicer (εταιρεία διαχείρισης), έχοντας ορίσει την 10η Ιανουαρίου 2020 ως ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών προσφορών. Τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το σύνολο των 800 εκατ. ευρώ που αποτελούν το κόκκινο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας θα παραμείνουν στην ίδια την Τράπεζα για οργανική διαχείριση, ενώ προς τα τέλη του 2020 σχεδιάζεται να υλοποιηθεί και τιτλοποίηση.

Το σχέδιο για το ξεκαθάρισμα του ισολογισμού της Attica Bank από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συμβαδίζει με σχέδιο για συνολικό rebranding της Τράπεζας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τον εκσυγχρονισμό της στη βάση των δεδομένων της ψηφιακής τραπεζικής. Η διοίκηση της Τράπεζας στοχεύει σε νέες χορηγήσεις 1,4 δισ. ευρώ μέσα στην προσεχή τριετία (400 εκατ. ευρώ το 2020) και σε διπλασιασμό των καταθέσεων, οι οποίες ανέρχονται τώρα σε 2,5 δισ. ευρώ. Η προοπτική για το νέο "πρόσωπο" της Αttica Bank είναι η Τράπεζα να επικεντρωθεί, στο κομμάτι του retail, στην πελατεία των επαγγελματιών και συγκεκριμένα αυτών με "μικρό business" (π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μεγάλοι αγρότες κ.λπ.) και στο κομμάτι του corporate, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τους κλάδους ενέργειας, περιβάλλοντος και υποδομών. Πρόκειται ουσιαστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες θα συνεργάζονται με τις μεγάλες εταιρίες που θα μπουν στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Τράπεζα θα επιδιώξει και συμμαχίες για χρηματοδοτήσεις leasing.

Το σκεπτικό της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της Attica Bank που ακολουθεί η διοίκηση βασίζεται στη σύναψη συμμαχιών (ενδεικτική προς την κατεύθυνση αυτή είναι η συμφωνία συνεργασίας που ανακοινώθηκε προχθές με την Interamerican για την ανάπτυξη τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, η συνεργασία της Attica Bank με τις συνεταιριστικές τράπεζες και η διεύρυνση του δικτύου των ΑΤΜ, στα 955, κατόπιν της συνεργασίας με την Euronet) για τη μεγιστοποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που η Τράπεζα θα αποχωρήσει από δραστηριότητες που εκτελούσε μέχρι σήμερα η ίδια, θα συνάψει συμφωνίες που θα προβλέπουν την εξυπηρέτηση των πελατών της. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στην περίπτωση της Attica Wealth Management, η οποία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας για την πώλησή της.

Νέα προϊόντα

"Χτίζοντας" τις βάσεις για τη νέα λιανική τραπεζική στην οποία στοχεύει, η Attica Bank θα λανσάρει άμεσα νέα καταθετικά και χρηματοδοτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τα νέα καταθετικά προϊόντα της Αttica Bank θα περιλαμβάνουν τον λογαριασμό ταμιευτηρίου, με προνομιακό επιτόκιο, Attica My Account, καθώς και τον Attica My Account Plus, λογαριασμό ταμιευτηρίου, με ακόμα καλύτερο επιτόκιο, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται μέχρι 3 αναλήψεις ανά μήνα. Το αρχικό ποσό κατάθεσης θα είναι τα 2.000 ευρώ.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, τα νέα δανειακά προϊόντα που θα λανσάρει η Attica Bank, περιλαμβάνουν τα δάνεια:

- Attica My Eco Car, καταναλωτικό δάνειο αυτοκινήτου με προνομιακό επιτόκιο. Εφόσον η αγορά αφορά σε "πράσινο" αυτοκίνητο το επιτόκιο θα είναι ακόμα καλύτερο

- Attica Eco Home, καταναλωτικό δάνειο ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης σπιτιού

- Attica My Home, στεγαστικό δάνειο με πολλές επιλογές αποπληρωμής.

Σε επόμενο στάδιο, από το νέο έτος η Τράπεζα θα λανσάρει και δύο νέα επενδυτικά προϊόντα: Το Attica My Value, προθεσμιακή κατάθεση 6μηνης ή 12μηνης διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο και το Attica Dynamic Value, σύνθετη προθεσμιακή κατάθεση, συνδεδεμένη με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η απόδοση θα εξαρτάται από την τιμή κλεισίματος του δείκτη).

Σημειώνεται ότι όλο το σχέδιο αλλαγής προφίλ της Attica Bank θα στηριχθεί στην κινητοποίηση του προσωπικού των 800 εργαζομένων στα 55 καταστήματα της Τράπεζας. Η Attica Bank έχει 120.000 ενεργούς πελάτες και 700.000 πελάτες που έχασε και πρέπει να προσεγγίσει εκ νέου δυναμικά. Ενδεικτικό του "λήθαργου" στον οποίο έχει πέσει η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι σε κάθε πελάτη πωλείται ένα προϊόν, δηλαδή είναι ανύπαρκτο το crossselling, και στόχος είναι η σχέση της Τράπεζας με τον κάθε πελάτη να ενισχυθεί στα 2,5 προϊόντα.