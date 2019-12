Η Epsilon Net στους φιναλίστ των European Business Awards

Η Epsilon Net ανακηρύχθηκε για 4η χρονιά ως 'National Winner' στα European Business Awards, έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς διαγωνισμούς στον κόσμο για την πελατοκεντρική προσέγγιση, τις υπηρεσίες υποστήριξης και την μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και θα παραστεί στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου για να συμμετέχει στον τελικό γύρο αξιολόγησης.

Τα European Business Awards βρίσκονται στο 12ο έτος της ιστορίας τους και ο κύριος σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης και πιο επιτυχημένης επιχειρηματικής κοινότητας σε όλη την Ευρώπη. Φέτος, εξέτασαν πάνω από 120.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες. Τον πλήρη κατάλογο των διακεκριμένων επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.businessawardseurope.com.

Η Epsilon Net επιλέχθηκε ανάμεσα σε περίπου 3.000 επιχειρήσεις που είχαν πρόσφατα κατακτήσει μια θέση στη λίστα επιχειρηματικής αριστείας 'Ones to Watch' και ανακηρύχθηκε 'National Winner' από μια ομάδα ανεξάρτητων κριτών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών, business leaders, πολιτικών καθώς και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. H Epsilon Net μαζί με την Smart Park αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στην κατηγορία ‘The Customer and Market Engagement Award’ και θα αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μας στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού σε λίγες μέρες στη Βαρσοβία. Στην ίδια κατηγορία συναγωνίζονται με την Höpfinger από τη Γερμανία, την Infaimon από την Ισπανία, την Tecno SRL απί την Ιταλία, τη Spotzer από την Ολλανδία και άλλες σημαντικές Ευρωπαϊκές εταιρείες. Μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στα European Business Awards βρίσκονται και η ΑΒ Βασιλόπουλος, η Watt & Volt, η Lamda Devlopment, τα Public, η Ολυμπία Οδός.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η βράβευση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο όμιλος Epsilon Net είναι ένας πελατοκεντρικός οργανισμός που έχει στηρίξει τη στρατηγική και τη λειτουργία του στο να προσφέρει σε κάθε πελάτη ξεχωριστά μια ολοκληρωμένη εμπειρία, χτίζοντας μια δυνατή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Μια σχέση που ιδιαίτερα στο κομμάτι του business software αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς η εύρυθμη λειτουργία της κάθε επιχείρησης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το υψηλό επίπεδο υποστήριξης του λογισμικού που χρησιμοποιεί. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το σύνθημα που εμπνέει όλους εμάς στην Epsilon Net "Η υποστήριξη γράφεται με Epsilon". Η πελατοκεντρική αυτή προσέγγιση και η αφοσίωσή μας στην υποστήριξη του πελάτη είναι και οι βασικότεροι παράγοντες της σχεδόν κατά 100% διατηρησιμότητας των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης σε όλες τις κατηγορίες επιχειρησιακού λογισμικού της εταιρείας. Επιπλέον, ως σημαντικό στοιχείο καινοτομίας και βέλτιστης πρακτικής αξιολογήθηκε από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό απονομής των βραβείων η μοναδική διαδικασία "listen and improve” της Epsilon Net, μια αμφίδρομη διαδραστική μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, βασιζόμενη στις προτάσεις βελτίωσης των προϊόντων μέσα από τις χρηστικές παρατηρήσεις των πελατών.

H Epsilon Net A.E. που φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας και συνεχούς αναπτυξιακής πορείας είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Εταιρειών που δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού, της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα και λύσεις για όλα τα μεγέθη και κατηγορίες επιχειρήσεων καθώς και τους επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού χώρου, και τα λογιστικά γραφεία. Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τη εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 30.000 πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Το υβριδικής τεχνολογίας and native cloud platform software PYLON, οι υπηρεσίες και η απαράμιλλη επιστημονική υποστήριξη της Epsilon Net έχουν λάβει αλλεπάλληλες βραβεύσεις σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς υψηλού κύρους. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα πάνω από 400 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Διαγράφοντας μια θεαματική πορεία ανάπτυξης, η Epsilon Net εισήχθη στην ΕΝ.Α. του Χ.Α το 2008, ενώ ήδη βρίσκεται στην διαδικασία της εισαγωγής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά την απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. της εταιρίας που λήφθηκε στις 15/11/2019.