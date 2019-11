Επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ από το NJV Athens Plaza

Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί για ανακαινίσεις από το 2015 μέχρι σήμερα στο NJV Athens Plaza.

Οι ανακαινίσεις, όπως ανέφερε η γενική διευθύντρια του ξενοδοχείου Βάνα Λαζαράκου σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, αφορούσαν όλους τους χώρους, από το lobby, το εστιατόριο και τις αίθουσες εκδηλώσεων, μέχρι την προεδρική σουίτα, και πραγματοποιήθηκαν χωρίς η μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της.

"Το ξενοδοχείο ανανεώνεται και βελτιώνεται. Αν και το πρώτο τρίμηνο ήταν δύσκολο, η χρονιά κλείνει πολύ καλά" ανέφερε η κ. Λαζαράκου.

Τη χρονιά που πέρασε, η μέση τιμή των δωματίων του NJV Athens Plaza αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2017, ενώ τα έσοδα κατά 17%. Σύμφωνα με τα στελέχη του ξενοδοχείου, φέτος στο δεκάμηνο η μέση τιμή είναι υψηλότερη κατά 6% με τα έσοδα να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με το 2017.

Οι εθνικότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2018 ήταν ο Καναδάς (+66%), η Κίνα (+58%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (+30%). Φέτος στη λίστα φιγουράρει ξανά η Κίνα με αύξηση στις κρατήσεις κατά 61% σε σχέση με πέρσι και η Ιαπωνία με άνοδο 22%.

Όπως εκτιμούν επίσης οι επικεφαλής του πολυτελούς ξενοδοχείου επί της πλατείας Συντάγματος, και την επόμενη χρονιά η τουριστική ζήτηση για την Αθήνα από το εξωτερικό θα εξελιχθεί ανοδικά.

Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός

Σχολιάζοντας την έκρηξη επενδύσεων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας (είναι ενδεικτικό πως από το 2108 έχουν προστεθεί περίπου τρεις χιλιάδες νέα δωμάτια), η κ. Λαζαράκου σημείωσε πως ο ανταγωνισμός αποδείχτηκε θετικό στη λογική της εξεύρεσης νέων τρόπων για να διατηρηθούν η ζήτηση και οι πληρότητες.

Όπως αναφέρθηκε, η μέση διαμονή στο ξενοδοχείου είναι 2,2 διανυκτερεύσεις, με εξαίρεση του Καναδούς και τους Αυστραλούς που πραγματοποιούν μια επιπλέον.

Κατά την οικονομική χρήση της "Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε." του 2018, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Σε απόλυτα νούμερα ο τζίρος αυξήθηκε κατά 706 χιλιάδες ευρώ.

Η πληρότητα του ξενοδοχείου παρέμεινε σταθερή για το 2018 και διαμορφώθηκε στο 74,1%, έναντι 74,5% το 2017. Αντίστοιχα η πληρότητα των ξενοδοχείων πολυτελείας στο κέντρο της Αθήνας, διαμορφώθηκε στο 73,8%, έναντι 73,3% το 2017.

Η μέση τιμή δωματίου έφθασε τα 154,6 ευρώ , έναντι 138,8 το 2017 την ώρα που η μέση τιμή των πολυτελών ξενοδοχείων, διαμορφώθηκε στα 170,9 ευρώ. Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2,539 εκατ. ευρώ έναντι 2,062 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%, το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 26,3% έναντι 23,04% το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας (EBITDA) ανήλθαν σε 1,312 εκατ. έναντι 645,1 χιλ. το 2017. Ενώ τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 655,5 χιλιάδες ευρώ έναντι 35,8 χιλιάδες το 2017. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 1,380 εκατ. για 2018.

Ο απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

Φέτος παρουσιάζεται ο πρώτος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά το 2018. Οι στόχοι για το 2019, που σε μεγάλο βαθμό έχουν υλοποιηθεί, αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά διανυκτέρευση κατά 5%, της κατανάλωσης ενέργειας ανά διανυκτέρευση κατά 3% με την αναβάθμιση μη αποδοτικού ενεργειακού εξοπλισμού, της παραγωγής αποβλήτων ανά διανυκτέρευση κατά 15% και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε περισσότερα σημεία του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται πως το NJV Athens Plaza, όπως τονίζεται, είναι το πρώτο ξενοδοχείο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού στην Ευρώπη, το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο πόλης το οποίο βάσει των αρχών της Agenda 21 πιστοποιήθηκε ως αειφόρο, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο EARTHCHECK Evaluate Plus και το μοναδικό στην Αθήνα που έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο WE DO LOCAL.

Βίκυ Κουρλιμπίνη

Vicky.kourlibini@capital.gr