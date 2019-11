COSMOTE: Απεριόριστα data για το κινητό εντελώς δωρεάν από Black Friday μέχρι και Cyber Monday

Απεριόριστα data για το κινητό, εντελώς δωρεάν, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου -οικιακούς και εταιρικούς, από την ημέρα της Black Friday, μέχρι και την Cyber Monday.

Για πρώτη φορά, οι συνδρομητές θα μπορούν να σερφάρουν από το smartphone τους, χωρίς καμία χρέωση και κανένα περιορισμό, από την Παρασκευή 29/11 (00:01), μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 2/12, ενεργοποιώντας την προσφορά αποκλειστικά μέσα από το My COSMOTE App.

"H COSMOTE εξελίσσει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις παροχές προς τους πελάτες της, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες τους και τις τάσεις της αγοράς. Ενόψει της Black Friday και των αυξημένων αναγκών των συνδρομητών μας για connectivity, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να σερφάρουν ελεύθερα και χωρίς καμία χρέωση από το κινητό τους, με σύμμαχο τις αξεπέραστες ταχύτητες Internet του δικτύου COSMOTE 4G. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σχεδιάζουμε λύσεις, που κάνουν τον κόσμο των πελατών μας καλύτερο", δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ.

Επιπλέον, οι χρήστες του WHAT’S UP, μπορούν να απολαύσουν 5GB δωρεάν για 7 ημέρες, με την ενεργοποίηση του πακέτου "Giga Week", μέσα από το WHAT’S UP application. Η ίδια προσφορά ισχύει και για τους χρήστες COSMOΚΑΡΤΑ (ενεργοποίηση πακέτου "Giga Week", μέσω του My COSMOTE App).

Οι συνδρομητές που θα ενεργοποιήσουν την προσφορά, θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να κάνουν τις ηλεκτρονικές τους αγορές μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 98%.

Το δίκτυο της COSMOTE έχει βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο Mobile Internet στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει για 5η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση "Best in Test" για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications.