BCG Athens Summit: Ο διαρκής μετασχηματισμός, μονόδρομος για την επιτυχία

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η ανάγκη για συνεχή αλλαγή και ανανέωση των επιχειρήσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής αλλά και το ζητούμενο του διαρκούς εταιρικού μετασχηματισμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Boston Consulting Group Athens Summit που πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια του BCG Athens Summit επιφανείς εκπρόσωποι του ελληνικού αλλά και του διεθνούς επιχειρείν κατέθεσαν τις εμπειρίες τους από τους εταιρικούς μετασχηματισμούς των δικών τους οργανισμών καθώς και τις απόψεις τους για το πως μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντεπεξέλθουν οι εταιρικοί οργανισμοί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο επικεφαλής της BCG Athens Χρυσός Καβουνίδης, υπογράμμισε ότι η συνεχής αλλαγή και ανανέωση είναι κομβικής σημασίας για την βιώσιμη επιτυχία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτοφανή ρυθμό και φτάνει στην αγορά αγγίζοντας τον καταναλωτή με πολύ πιο άμεσο τρόπο, γρηγορότερα από ποτέ. "Οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν, όπως αλλάζει και ο τρόπος που επιχειρούμε. Η ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούμε αυξάνεται εκθετικά και οι τεχνολογικές αλλαγές ακόμη και στις πιο παραδοσιακές βιομηχανίες, είναι άνευ προηγουμένου. Και βέβαια είναι ξεκάθαρο για την αγορά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες εμφανίζουν σήμερα κεφαλαιοποίηση 1,2 τρισ. δολάρια, τρεις φορές η κεφαλαιοποίηση των 10 μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών μαζί” ανέφερε ο κ. Καβουνίδης.

Ως προς το τι χρειάζεται σήμερα μια επιχείρηση για να επιτύχει και να μεγαλώσει, ο κ. Καβουνίδης υπογράμμισε ότι απαιτείται η συνειδητοποίηση της ανάγκης "να δραπετεύσουμε από το συνήθη τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και να αγκαλιάσουμε τον μετασχηματισμό προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να παραμείνουμε σύγχρονοι”. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη τόσο οι ελληνικές εταιρείες όσο οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, "να αγκαλιάσουν τον μετασχηματισμό ως νοοτροπία αλλά και μόνιμο κανόνα. Ο διαρκής μετασχηματισμός συνεπάγεται την υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών αλλά και την ενσωμάτωση της αλλαγής ως μέρος της καθημερινότητας. Στην εποχή της επιταχυνόμενης αλλαγής, ο "διαρκής μετασχηματισμός" αποτελεί μονόδρομο ώστε οι επιχειρήσεις να διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα αλλά και να παραμένουν σύγχρονες” κατέληξε ο κ. Καβουνίδης.

Στην εκδήλωση ο Γερμανός οικονομολόγος, διευθύνων σύμβουλος του think tank "beyond the obvious” Daniel Stelter παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν τόσο βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τον κ. Selter στα θετικά του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι η σταθερή νομισματική πολιτική, ο περιορισμός της λιτότητας, η "κατάπαυση πυρός” στον εμπορικό πόλεμο και η διευθέτηση του brexit. Στον αντίποδα βραχυπρόθεσμες απειλές αποτελούν η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, η ύφεση στη Γερμανία και οι πολιτικές εντάσεις.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στα θετικά, σύμφωνα με τον Γερμανό οικονομολόγο, περιλαμβάνονται το τέλος της λιτότητας, το νέο Green Deal αλλά και οι αναδιανεμητικές πολιτικές, ενώ οι απειλές για την παγκόσμια οικονομία θα είναι το πρόβλημα χρέους των ΗΠΑ, οι οικονομικές φούσκες (στο real estate αλλά και στην αγορά ομολόγων) η αναποτελεσματικότητα των πολιτικών των κεντρικών τραπεζών, οι δομικές αλλαγές που θα φέρουν οι πράσινες τεχνολογίες αλλά και οι τάσεις προς "σοσιαλιστικές πολιτικές”. Τέλος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα θετικοί καταλύτες για την οικονομία θα είναι η καινοτομία και η συνεχιζόμενη επιδίωξη για υψηλότερα στάνταρ βιοτικού επιπέδου, ενώ στον αντίποδα απειλές συνιστούν η ενδεχόμενη αποτυχία σταθεροποίησης της ευρωζώνης, η διαμάχη ΗΠΑ και Κίνας αλλά και οι επιπτώσεις του δημογραφικού σε συνάρτηση με το ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό αλλά και τη ζήτηση.

Ο μετασχηματισμός κλειδί για την επιτυχία

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο μετασχηματισμός για την επιχειρηματική επιτυχία, ήταν το θέμα της πρώτης συζήτησης που ακολούθησε με τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΠΕ Α. Σιάμισιη, του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της BNP Paribas Baudouin Prot, του διευθύνοντος συμβούλου του Sani Ikos group Α. Ανδρεάδη, του Christian Grus γενικού διευθυντή και εταίρου της BCG Transformation & TURN Practice Christian Gruss αλλά και του κ. Stelter.

Μεταβλητότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογικός τρόπος να προβλέψεις αυτό που θα συμβεί, επομένως το θέμα είναι να προσπαθήσεις να χτίσεις ικανή ευελιξία και να υιοθετήσεις την κατάλληλη στρατηγική για να επιτύχεις πιο σταθερά αποτελέσματα για τον οργανισμό σου, ανέφερε ο κ. Σιάμισιης, προσθέτοντας ότι στον μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ υπήρχαν δύο στόχοι: αφενός η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και αφετέρου η εισαγωγή της κουλτούρας του μετασχηματισμού και της βελτίωσης στην καθημερινότητα της εταιρείας. Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική απέναντι στη μεταβλητότητα ώστε ο οργανισμός να έχει ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις, πρόσθεσε.

Πρέπει να είσαι έτοιμος για το απρόσμενο, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Prot, φέρνοντας ως παράδειγμα την εξαγορά της Fortis από την BNPP, για την οποία η απόφαση ελήφθη δύο μέρες μετά τη χρεωκοπία της Lehman. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του που η Ελλάδα είναι σε τροχιά βελτίωσης και δεν επήλθε το Grexit. "Βλέπω την Ελλάδα να έχει καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο της ΕΕ” σημείωσε.

Ο τουρισμός την επόμενη δεκαετία θα έχει τεράστια πρόοδο σε αυτό το περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, ανέφερε από την πλευρά του κ. Ανδρεάδης, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες στον τομέα, με αρκετούς χαμένους αλλά και πολλούς κερδισμένους. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, χρειάζονται καλές ιδέες πρόσθεσε φέροντας ως παράδειγμα την επιλογή της εταιρείας του να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό στην αγορά καλύπτοντας τη ζήτηση ποιοτικές διακοπές για μεσαία και ανώτερα εισοδήματα.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη συζήτηση για το ζητούμενο της ψηφιοποίησης για τις επιχειρήσεις. Η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου μέλος του ΔΣ και επικεφαλής του σχεδιασμού στρατηγικής για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ παρουσίασε την ψηφιακή αλλαγή που έχει συντελεστεί σε μια εταιρεία με βαριά βιομηχανική δραστηριότητα όπως ο Τιτάνας. Όπως είπε με αφορμή μια μικρή επένδυση σε εργοστάσιο στο Κόσοβο που απέβη εξαιρετικά αποδοτική, πλέον έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου σένσορες που μετρούν δεδομένα απόδοσης και λειτουργίας τα οποία βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Γίναμε πιο δεκτικοί σε νέες ιδέες, στην ομαδική δουλειά και στην συνεργασία, η ψηφιοποίηση αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρία πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Μαρτίνος παρουσίασε τέλος το παράδειγμα της Signal η οποία εισάγοντας την ψηφιακή τεχνολογία σε μια παραδοσιακή δραστηριότητα όπως η ναυτιλία κατάφερε να μειώσει σημαντικά τα κόστη και να βελτιώσει τα έσοδα ανά πλοίο. Αυτό συνέβη σε μία δύσκολη περίοδο της ναυλαγοράς και έκανε τη διαφορά μεταξύ ζημίας και κερδοφορίας, σημείωσε προσθέτοντας ότι πλέον 50 εταιρείες χρησιμοποιούν το software της Signal μειώνοντας σημαντικά το προφίλ του ρίσκου μιας δραστηριότητας με αρκετούς κινδύνους όπως η ναυτιλία.

Σημειώνεται ότι στο πρώτο πάνελ συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Βασίλης Αντωνιάδης περιφερειακός επικεφαλής της BCG Financial Institutions για την Κεντρική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ το δεύτερο πάνελ συντόνισε η Camille Egloff παγκόσμια επικεφαλής του τομέα Transportation & Logistics της BCG.