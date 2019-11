Η doValue, μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης NPLs στη Ν. Ευρώπη, διεκδικεί την FPS της Eurobank

Της Νένας Μαλλιάρα

Μονομαχίες "γιγάντων" στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, φέρνει η επικείμενη εφαρμογή του σχεδίου "Ηρακλής" της κυβέρνησης και οι αναδιατάξεις στις τράπεζες με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τοπίο που διαμορφώνεται στο αμέσως προσεχές μέλλον σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της doValue, μιας υπερδύναμης στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Νότια Ευρώπη, για την απόκτηση της FPS, θυγατρικής εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων της Eurobank. Στην doValue κατέχει ποσοστό 43,87% (στοιχεία 10ης Σεπτεμβρίου 2019) η SoftBank Group (Fortress Investment Group).

H doValue είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην αγορά της Ιταλίας, όπου δραστηριοποιείται τα τελευταία 18 χρόνια, με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο 82 δισ. ευρώ σε όρους ακαθάριστης λογιστικής αξίας στο τέλος του 2018. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής αγοράς NPLs (δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) και UTPs (Unlikely to Pay, δανείων που παρουσιάζουν ενδείξεις μελλοντικής αθέτησης) της Ιταλίας.TPs (Unlikely to Pay).

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ισπανικής Altamira Asset Management, ηγετικής δύναμης στην αγορά διαχείρισης πιστώσεων και ακίνητης περιουσίας στη Νότια Ευρώπη, με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο λογιστικής αξίας 55 δισ. ευρώ και παρουσία σε Ιβηρική Χερσόνησο, Κύπρο και Ελλάδα, το σχήμα εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της διαχείρισης πιστώσεων, έχοντας στο επίκεντρο τις αγορές της Νοτίου Ευρώπης, οι οποίες βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενα assets άνω των 650 δισ. ευρώ.

Αποκλειστικός servicer με εξειδικευμένη τεχνολογία



Η κίνηση της doValue να εξαγοράσει την ισπανική Altamira Asset Management εντάσσεται στη στρατηγική της επιδίωξη να καταστεί και να εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος servicer της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται και το ενδιαφέρον της για την ένταξη της FPS, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στον όμιλο doValue. Στην Ελλάδα η doValue έχει παρουσία από το 2018 όταν ανέλαβε τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ύψους 1,8 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η doValue διαθέτει υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο, κυρίως με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν εξασφαλίσεις, γεωγραφική διασπορά στη Νότια Ευρώπη και ισχυρό πελατολόγιο, καθώς συνεργάζεται με ισχυρές συστημικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές όπως π.χ. οι Santander, Unicredit, Intesa San Paolo, SAREB, FINO Investors κ.ά.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια η DoValue έχει πετύχει την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των servicers στην ιταλική αγορά, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης S&P και Fitch Ratings.

Η doValue έχει ιστορικό επιτυχιών στην υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών και ενοποίηση σε πλατφόρμες NPLs, όπως επίσης και σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία τα τελευταία χρόνια στο πεδίο αυτό.

Σε λιγότερα από τρία χρόνια, ακολουθώντας στρατηγική επικεντρωμένη στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), η doValue έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο πάροχο στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακινήτων, τόσο για τράπεζες όσο και για θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στο ιταλικό χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση 850 εκατ. ευρώ, έχοντας υπό διαχείριση συνολικό χαρτοφυλάκιο άνω των 130 δισ. ευρώ σε όρους ακαθάριστης λογιστικής αξίας.

Στη διεκδίκηση της FPS της Eurobank, η doValue προβάλλει το πλεονέκτημά της ότι είναι εξειδικευμένος servicer, χωρίς άλλες δραστηριότητες και κατέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η δραστηριότητα της DoValue επικεντρώνεται αποκλειστικά στη διαχείριση και είσπραξη μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ περιλαμβάνει βοηθητικές υπηρεσίες συνδεδεμένες με την κύρια υπηρεσία εξυπηρέτησης, όπως η δέουσα επιμέλεια, η ακίνητη περιουσία, η νομική διαχείριση δεδομένων και η ποιότητα των δεδομένων. Επιπλέον, διαθέτει τεχνολογικές υποδομές αιχμής και βελτιώνει τη λειτουργική της απόδοση μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητης πλατφόρμας πληροφορικής.