Επενδυτικό story στην Παπουτσάνης "βλέπει" η Beta

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Ως ένα από τα επενδυτικά story του Χρηματιστηρίου που διαθέτουν σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές θεωρεί η Beta Securities την "Παπουτσάνης". Στην έκθεσή της με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου (με τίτλο "Growth not yet priced in..") με την οποία ξεκινά την κάλυψη της εταιρείας, η Beta Securities ανεβάζει την τιμή στόχο στα 2,17 ευρώ (τελευταίο κλείσιμο 1,6350 ευρώ), δίνοντας περιθώρια ανόδου 38% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, με σύσταση "overweight".

Οι αναλυτές της Beta αναφέρουν πως οι δραστηριότητες και η γεωγραφική διαφοροποίηση της εταιρείας σε συνδυασμό με τις ισχυρές σχέσεις που διαθέτει με τους πελάτες της, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη μεγάλη ζήτηση των προϊόντων της, τη σύνδεση με την αγορά του τουρισμού (ξενοδοχεία κλπ) και την αποδυνάμωση του ανταγωνισμού, διασφαλίζουν την κερδοφορία καθιστώντας την εταιρεία έναν σημαντικό παγκόσμιο Παίκτη" στον κλάδο της σαπωνοποιίας. "Η ανάπτυξη δεν έχει ακόμα τιμολογηθεί", σημειώνει η ΑΧΕΠΕΥ.

Ένας από τους λόγους που η χρηματιστηριακή ευνοεί την Παπουτσάνης είναι η διαφοροποίηση του ομίλου σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κάτι που αμβλύνει τη διακύμανση της κερδοφορίας.

"Μας αρέσει η έκθεση σε πολλά υποσχόμενους τομείς όπως ο τουρισμός και τα ξενοδοχεία, οι συνεργασίες μέσω ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους μεγάλους παγκόσμιους παραγωγούς λιανικών προϊόντων (στον τομέα των συμβάσεων), αυξάνοντας τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, παρέχοντας άφθονη παραγωγική ικανότητα, εγχώρια επώνυμα προϊόντα που συγκεντρώνουν αυξανόμενα μερίδια αγοράς, παγκόσμιο αποτύπωμα σε μαζικές και επιλεγμένες αγορές", αναφέρει ο αναλυτής Γ. Καλογερόπουλος.

Όπως σημειώνεται στο report, η μελλοντική ανάπτυξη θα υποστηριχθεί με τη βελτιστοποίηση της υφιστάμενης δραστηριότητας, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τη σύναψη νέων συνεργασιών και την επέκταση σε νέα προϊόντα.

Περαιτέρω, η αναξιοποίητη παραγωγική ικανότητα (σήμερα στο 50%), οι καινοτομικές εξελίξεις των προϊόντων, το ισχυρό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, οι μακροπρόθεσμες συνεργασίας για την παραγωγή νέων προϊόντων για τους πελάτες και η εστίαση σε νέας τεχνολογίας προϊόντα με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα θα οδηγήσουν στη μελλοντική ανάπτυξη.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα απαιτητικό εκτιμώμενο για τη χρήση 2019 P / E στο 24,1 και EV / EBITDA αναλογία 12,6x. Η Beta ωστόσο σημειώνει πως η αποτίμηση δεν καταγράφει ακόμη και δεν ενσωματώνει μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης μιας εταιρείας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τομέα. Η εισηγμένη αποτιμάται 41 εκατ. ευρώ και η Beta περιμένει καθαρά κέρδη 1,59 εκατ. ευρώ το 2019 και 2,70 εκατ. ευρώ για το 2020 ενώ για το 2021 ο πήχης ανεβαίνει στα 3,55 εκατ. ευρώ.

Η Παπουταάνης τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας ξεφύγει το 2010 από τον κλοιό της χρεοκοπίας. Ορόσημο ήταν η απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου από τους κ.κ. Τασόπουλο και Γκάτζαρο, αποκτώντας τις τύχες της εταιρείας από τον όμιλο Δαυίδ.

Συνεισφέροντας νέα κεφάλαια, υλοποίησαν ένα ευρύ σχέδιο αναδιοργάνωσης με άξονα τη δραστική μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων και την εξασφάλιση νέων συνεργασιών και δραστηριοτήτων.

Σήμερα η ιστορική βιομηχανία συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του είδους της στη ΝΑ Ευρώπη και μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη. Αποτελεί παράλληλα τον μεγαλύτερο προμηθευτή ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα.

Συνολικά, η Παπουτσάνης παράγει πάνω από 100.000.000 τεμάχια ετοίμου προϊόντος ετησίως και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες. Το 59% της συνολικής παραγωγής διοχετεύεται στην Ελλάδα, το 31% στην ευρωπαϊκή αγορά, το 7% στις ΗΠΑ και το 3% στην Ασία.

Η διοίκηση έχει εκτιμήσει πως το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά στην οποία ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από το εξωτερικό θα ξεπεράσει τον αντίστοιχο στην ελληνική αγορά. Αναμένεται, επίσης, σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της διόρθωσης του επιπέδου των αποθεμάτων, της βελτίωσης των εμπορικών απαιτήσεων και της είσπραξης ΦΠΑ, ύψους 900 χιλ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019.

