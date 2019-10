ΕΛΠΕ: Νέος CFO ο Κρίστιαν Τόμας

Ο κ. Κρίστιαν Τόμας αναλαμβάνει γενικός διευθυντής Οικονομικών στον όμιλο ΕΛΠΕ, ενώ ο κ. Σωτήρης Αναστασιάδης αναλαμβάνει επικεφαλής της διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος.

Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε τις παρακάτω οργανωτικές μεταβολές:



- Ο κύριος Κρίστιαν Τόμας αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών (CFO) Ομίλου από 1 Νοεμβρίου 2019. Ο κ. Τόμας είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του London School of Economics & Political Science, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) σε Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο και μέλος (FCA) του Institute of Chartered Accountants of England & Wales. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (άνω των 20 ετών) σε θέσεις ευθύνης τόσο σε εταιρείες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όσο και ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών με αντικείμενο την ενέργεια.



- O κύριος Σωτήρης Αναστασιάδης αναλαμβάνει τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου. Ο κ. Αναστασιάδης έχει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας στους τομείς καταναλωτικών αγαθών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ κατέχει τη θέση του Διευθυντή Marketing Εμπορίας στον Όμιλο από το 2013. Ο κύριος Αναστασιάδης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.