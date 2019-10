Σε καθεστώς εκκαθάρισης η Links of London της Folli Follie

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Σε καθεστώς εκκαθάρισης εισήλθε η Links of London, θυγατρική της Folli Follie Group, καθώς το εγχείρημα πώλησης της αλυσίδας, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, δεν ήταν επιτυχές.

Βρετανικά μέσα αναφέρουν πως η Deloitte αποτελεί έναν από τους εκκαθαριστές για την πώληση των assets της Links of London, η οποία διατηρεί 35 σημεία πώλησης στη Μ. Βρετανία. Όπως γίνεται γνωστό, η προσπάθεια σωτηρίας μέσω πώλησης της Links of London (σ.σ. ως ενδιαφερόμενοι είχαν αναφερθεί το βρετανικό fund Hilco Capital και η Sports Direct του επιχειρηματία Mike Ashley) δεν είχε αποτέλεσμα, κάτι που οδήγησε στην απόφαση να τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Ήδη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Links αναφέρεται πως "η Links Limited εισήλθε σε καθεστώς εκκαθάρισης στις 8 Οκτωβρίου. Ύστερα από τον διορισμό κοινών διαχειριστών, η ιστοσελίδα της εταιρίας, δυστυχώς, σταμάτησε να λειτουργεί προσωρινά, μέχρι νεοτέρας, και συνεπώς αδυνατεί να διεκπεραιώσει online πωλήσεις”. Όπως αναφέρει το SkyNews, 350 θέσεις εργασίας στη Μ. Βρετανία βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της εξέλιξης αυτής.

Η Links of London είχε εξαγοραστεί από τη Folli Follie το 2006 έναντι 66 εκατ. ευρώ, όπως είχε τότε ανακοινωθεί. Η αλυσίδα διέθετε τότε παρουσία στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική και την Ασία και είχε ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη νέων καταστημάτων στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η θυγατρική της Links of London στις ΗΠΑ, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτέλεσμα της πτώχευσης ήταν να κλείσουν 6 σημεία πώλησης και 9 shop in shop της Links of London στην Αμερική. Στην Ελλάδα, η αλυσίδα διαθέτει πέντε σημεία πώλησης, σε Αθήνα (κυρίως σε εμπορικά κέντρα) και τη Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία για την πώληση assets της Links of London βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μένει να φανεί ποιές πλευρές θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Πληροφορίες που είχε δημοσιοποιήσει το Capital.gr., ανέφεραν πως δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος και από την ίδια τη Folli Follie. Το επίκεντρο της πρότασης αυτής εντοπίζεται στις ίδιες τις απαιτήσεις που έχει η FFG από την Links και οι οποίες έχει συζητηθεί να κεφαλαιοποιηθούν υπέρ της FFG και να καταβληθεί ένα ποσό σε μετρητά – μέσω bridge financing - για την απόκτηση της, απαλλαγμένης από υποχρεώσεις, Links of London.