Συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα στην Περιφέρεια ο όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel

Συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα, συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών του μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία "εμπειρίας" στους επισκέπτες, ο όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel.

Το πλάνο είναι επικεντρωμένο στη δημιουργία μονάδων "τρίτης γενιάς" μέσω ριζικών ανακαινίσεων και επεκτάσεων συγκροτημάτων, ενώ ο όμιλος έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία πρόγραμμα αναβάθμισης της τάξεως των 62 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το προϊόν Lux Me, που ξεκίνησε από το White Palace στο Ρέθυμνο και ήδη ο όμιλος έχει επεκτείνει την εφαρμογή του σε ξενοδοχεία του στην Κέρκυρα και τη Ρόδο (Lux Me Daphnila Bay Dassia και Lux Me Rhodos).

Το Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο, όπως αναφέρει ο όμιλος, ανανεώνει προϊόν και υποδομές. Το πλάνο περαιτέρω αναβάθμισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος για το 2020 αφορά στη δημιουργία νέων θεματικών εστιατορίων, πολυτελών καταλυμάτων και νέας Grecoland, ενώ προσθέτει πέντε πισίνες, ανανεωμένες υποδομές και υπηρεσίες spa, καθώς και αναβαθμισμένο περιβάλλοντα χώρο.

Όπως εξηγούν άλλωστε στελέχη του ομίλου, η είσοδος των Lux Me ξενοδοχείων στην κατηγορία των συγκροτημάτων Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, οδήγησε σε μεγαλύτερες πληρότητες, με αποτέλεσμα ένα εκ των υψηλότερων εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο της Grecotel.

Ταυτόχρονα, στις συγκεκριμένες μονάδες καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενης πελατείας, που βαίνει κατ’ έτος διαρκώς αυξανόμενο.

Σημειώνεται πως πρόσφατα ολοκληρώθηκαν ριζικές ανακαινίσεις και επεκτάσεις σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως τα Corfu Imperial και Lux Me Daphnila Bay Dassia στην Κέρκυρα, Pella Beach στην Χαλκιδική, Casa Marron (πρώην Lakopetra Beach) στην Αχαΐα, Lux Me White Palace στο Ρέθυμνο και το Lux Me Rhodos στη Ρόδο.

Στο πλαίσιο προγράμματος ευρείας αναβάθμισης των συγκροτημάτων του ομίλου υλοποιείται επίσης πρόγραμμα ανακαίνισης στο Riviera Olympia & Aqua Park στην Κυλλήνη.

Ο όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, υπό τον πρόεδρο και ιδρυτή Νίκο Δασκαλαντωνάκη, διαχειρίζεται συνολικά 32 τουριστικές μονάδες 4 και 5 αστέρων σε όλη την Ελλάδα και έχει δυναμικότητα που αγγίζει τα 6.300 δωμάτια (16.500 κλίνες) με πάνω από 2.000.000 διανυκτερεύσεις ετησίως από 350.000 επισκέπτες.

Απολογιστικά για την τελευταία δεκαπενταετία έχει δαπανήσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αφορούν νεότευκτες μονάδες, ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων.

Οι δραστηριότητες του ομίλου, όπως τονίζεται, επεκτείνονται και στην προώθηση του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή αυθεντικών βιολογικών προϊόντων στα εστιατόρια των ξενοδοχείων, συνδέοντάς τα µε την τοπική αγροτική παραγωγή.

Τα προϊόντα της παραδοσιακής φάρµας της Grecotel στο Ρέθυµνο, διατίθενται µέσω του e-shop AgrecoFarms, στα Duty Free της χώρας και σε διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επίσης, ο φορέας "Νίκος ∆ασκαλαντωνάκης – NDF” ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο του πολιτισμού με σημαντικές χορηγίες, με πρόσφατη τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης του Ωδείου Ρεθύμνου (Νερατζέ τζαμί), ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Παράλληλα στηρίζει την εκπαίδευση των νέων, μέσα από τη χορήγηση υποτροφιών ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, κυρίως στον τουριστικό κλάδο. Μόλις μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο φορέας ήδη υλοποιεί το δεύτερο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Βίκυ Κουρλιμπίνη

Vicky.kourlibini@capital.gr