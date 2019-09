"Βλέπει" Χρηματιστήριο η ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Viohalco

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, το πιθανότερο εντός Οκτωβρίου, αναμένεται η σύσταση της Noval Property ΑΕΕΑΠ, της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου Viohalco.

H εταιρεία, που τον Νοέμβριο του 2018 έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας και ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Έτσι ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση από τη διοίκηση του ομίλου, θα αποκτήσει ακόμη μια παρουσία, πέραν των Prodea, Trastor, Briq Properties και Intercontinental International.

Ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Μέσω της Noval Property επιδιώκει να αξιοποιήσει το σημαντικού μεγέθους και αξίας χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαθέτει, στο οποίο περιλαμβάνονται πάνω από 20 ακίνητα, άνω των 100.000 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. Ανάμεσά τους, το εμπορικό κέντρο Mare West στην Κόρινθο, το River West – ΙΚΕΑ στον Κηφισό, ξενοδοχεία όπως το Wyndham Grand Athens στην πλατεία Καραΐσκάκη, συγκροτήματα γραφείων στην Αθήνα, στο Χαλάνδρι και αλλού, κτίριο γραφείων στη Σόφια, βιομηχανικά κτίρια και γραφεία στα Οινόφυτα κ.ά.

Στα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2019 του Ομίλου, η Viohalco αναφέρει πως o κλάδος ανάπτυξης ακινήτων συνεχίζει να διερευνά πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθε στα 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αύξηση που αποδίδεται στις νέες μισθώσεις και σε αναπροσαρμογές ενοικίων. Οι ζημιές προ φόρων διατηρήθηκαν στα 0,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η εταιρεία αναφέρει πως στο πρώτο εξάμηνο του 2019, τα εμπορικά κέντρα River West - IKEA και Mare West, μαζί με το Wyndham Grand Athens και το κτίριο επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων K29 στον χώρο της φιλοξενίας ξεπέρασαν εκ νέου τις προσδοκίες. Επιπλέον, στις αρχές του 2019 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με την επωνυμία "The Butterfly”, η πληρότητα του οποίου ανέρχεται επί του παρόντος σε 100%.

Επέκταση σε River West

Στόχος είναι στο μέλλον ο κλάδος ανάπτυξης ακινήτων θα επικεντρωθεί στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα και της επισκεψιμότητας στα εμπορικά κέντρα River West - IKEA και Mare West.

Οι επικεφαλής της εταιρείας αναφέρουν πως αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με την υλοποίηση νέων στρατηγικών εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας, με τα σχέδια επέκτασης του River West και την κατασκευή ενός αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου 7.000 τ.μ. στο Mare West, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες στα εν λόγω εμπορικά κέντρα είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το 2018 το River West – IKEA πέτυχε αύξηση στα έσοδα από μισθώματα και στην επισκεψιμότητα κατά 6,5% και 10% αντιστοίχως, με το ποσοστό πληρότητας να ανέρχεται στο 100%. Την ίδια περίοδο, το εμπορικό πάρκο Mare West πέτυχε αύξηση εσόδων και επισκεψιμότητας κατά 5% και 10% αντίστοιχα.

Πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή ενός κτιρίου 23.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα σε οικόπεδο όμορο του River West που αποκτήθηκε στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης, όπως είχε γράψει το Capital.gr.

Επίσης, στα τέλη του 2019 αναμένεται η ολοκλήρωση νέου συγκροτήματος γραφείων "The Orbit". Για το νέο κτίριο που θα έχει περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED έχει υπογραφεί μισθωτήρια σύμβαση με την Beat (Taxibeat), η οποία θα μισθώσει τον χώρο γραφείων επιφάνειας περίπου 4.500 τ.μ. Παράλληλα, υπάρχουν σχέδια για την αξιοποίηση και άλλων ακινήτων που έχει στην κατοχή του ο όμιλος Viohalco, όπως το ιστορικό κτίριο στην Πειραιώς 252, για το οποίο υπάρχουν σχέδια σημαντικής ανάπτυξης.