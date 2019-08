Σε δεινή θέση η Links of London, οδεύει προς πώληση

Στην τελική ευθεία εμφανίζεται να εισέρχεται η πώληση των assets της Links of London, θυγατρικής της Folli Follie Group (FFG).

Δημοσίευμα του Sky News αναφέρει πως έχει ζητηθεί από την Deloitte, σύμβουλο της διαδικασίας πώλησης για λογαριασμό της FFG, να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να οριστικοποιήσουν τις προσφορές τους. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, διαμηνύθηκε στους ενδιαφερόμενους να κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές ανέφεραν πως η πώληση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ένταξης της εταιρείας σε συγκεκριμένο καθεστώς βάσει του νoμικού πλαισίου στη Μ. Βρετανία (σ.σ. pre-pack administration), στο πλαίσιο του οποίου προ-συμφωνούνται τα assets που θα πουληθούν πριν τον ορισμό διαχειριστή. Όπως αναφέρεται, το μέλλον της Links of London ήταν εδώ και αρκετούς μήνες αβέβαιο και αντιμετώπιζε το φάσμα της πτώχευσης, δεδομένης της άσχημης οικονομικής κατάστασης της μητρικής, Folli Follie.

Η βρετανική αλυσίδα κοσμημάτων και αξεσουάρ είχε προχώρησε σε εκτεταμένο πλάνο αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Στο πλαίσιο αυτό είχαν κλείσει 16 καταστήματα και άλλα σημεία πώλησης στη Μ. Βρετανία και το δίκτυο έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ έγιναν περικοπές σε λειτουργικά έξοδα και έξοδα marketing. Το Sky News κάνει επίσης λόγο για ζημιές άνω των 10 εκατ. λιρών, με τζίρο μόλις 20 εκατ. λιρών.

Κύκλοι της Folli Follie με τους οποίους επικοινώνησε το Capital.gr, επιβεβαίωσαν πως η Links og London εισέρχεται σε καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, άφηναν όμως ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης της αλυσίδας.

Σημειώνεται πως τον περασμένο Απρίλιο, η εφημερίδα Telegraph είχε αναφέρει πως η Folli Follie εξετάζει το σενάριο πώλησης της θυγατρικής Links of London, στην προσπάθειά της να αποφύγει τη χρεοκοπία.

Η Links of London είχε εξαγοραστεί από τη Folli Follie το 2006 έναντι 66 εκατ. ευρώ, όπως είχε τότε ανακοινωθεί. Η αλυσίδα διέθετε τότε παρουσία στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική και την Ασία και είχε ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη νέων καταστημάτων στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η θυγατρική της Links of London στις ΗΠΑ, υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποτέλεσμα της πτώχευσης ήταν να κλείσουν 6 σημεία πώλησης και 9 shop in shop της Links of London στην Αμερική. Στην Ελλάδα, η αλυσίδα διαθέτει πέντε σημεία πώλησης, σε Αθήνα (κυρίως σε εμπορικά κέντρα) και τη Θεσσαλονίκη.