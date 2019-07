ΟΠΑΠ: Μηδενίστηκε η συμμετοχή του Jiří Šmejc

Μηδενίστηκε η συμμετοχή του Jiří Šmejc στην ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω διάθεσης δικαιωμάτων ψήφου σε οντότητα που ελέγχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Jiří Šmejc ελέγχει την Emma Capital Limited, η οποία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Alpha Holding Ltd.

Η Emma Alpha Holding Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Gamma Limited, η οποία κατείχε το 25% των δικαιωμάτων ψήφου σε, και ασκούσε από κοινού έλεγχο με την KKCG AG επί της SAZKA Group a.s.. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd., η οποία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. Η Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, η οποία κατέχει το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για τη μεταβίβαση από την Emma Gamma Limited στην KKCG AG του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s..

Κατόπιν τούτου, ο κ. Jiří Šmejc δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) και δεν ασκεί από κοινού έλεγχο επί της SAZKA Group a.s. Συνεπώς, ο κ. Jiří Šmejc δεν κατέχει δικαιώματα ψήφου (0%) στην Emma Delta Management Ltd., στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., στην Emma Delta Hellenic Holdings Ltd και τελικά στον Εκδότη.