Τι ακριβώς θέλει από τον ΟΠΑΠ ο Καρέλ Κομάρεκ

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Τον περασμένο Μάρτιο, μια κομβική για τις μετοχικές ισορροπίες στον ΟΠΑΠ συναλλαγή έλαβε χώρα. Η εταιρεία KKCG, συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek (Καρέλ Κομάρεκ), και η EMMA Capital, ελεγχόμενη από τον επίσης Τσέχο Jiri Smejc, συμφώνησαν τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του SAZKA Group, ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους operators λοταριών στην Ευρώπη.

Με βάση τη συναλλαγή, η KKCG έγινε κάτοχος εξολοκλήρου του 100% του Ομίλου SAZKA και η συμμετοχή της Emma Capital μηδενίστηκε. Η συναλλαγή, που τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Αρχών, μετέφερε στο χαρτοφυλάκιο της KKCG τις μετοχές που κατέχει η SAZKA Group στις εταιρείες Sazka (Τσεχία), ΟΠΑΠ (Ελλάδα), LOTTOITALIA (Ιταλία) και Casinos Austria(Αυστρία).

Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του SAZKA Group, ο Karel Komarek αύξησε το ειδικό του βάρος στον ΟΠΑΠ, καθώς η Sazka κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd (το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται από τους Έλληνες μετόχους). Με τη σειρά της η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ ΑΕ.

Στόχος η αύξηση του ποσοστού

Όπως μεταφέρουν στο "Κεφάλαιο" γνώστες των εξελίξεων γύρω από τις μετοχικές διεργασίες, ο Komarek είχε εκδηλώσει εδώ και καιρό την επιδίωξη να ενισχύσει τον ρόλο του ως βασικός μέτοχος στον ΟΠΑΠ. Βάσει των ποσοστών που αφορούν την Emma Delta Management, η πλευρά Komarek εμφανίζεται να ελέγχει το 22,01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, ενώ ποσοστό 10,98% βρίσκεται στον έλεγχο της πλευράς Μελισσανίδη (9,66%) και Κοπελούζου (1,32%).

Το ποσοστό του αυτό επιθυμεί να ενισχύσει ο Τσέχος επιχειρηματίας, καταθέτοντας μέσω της SAZKA Group προαιρετική δημόσια πρόταση (Δ.Π.) για τις μετοχές του ΟΠΑΠ που δεν κατέχει, έχοντας για τον λόγο αυτό δεσμεύσει κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ που στηρίζουν την πρόταση. Όπως έχουν επισημάνει αναλυτές, η δομή της πρότασης που υπεβλήθη, σε συνδυασμό με το τίμημα των 9,12 ευρώ, (το ελάχιστο δυνατό τίμημα με βάση το μέσο σταθμικό όρο της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο) και τις δεσμεύσεις αναφορικά με το scrip divident και την απουσία συντονισμένων ενεργειών με τους υπόλοιπους μετόχους του σχήματος που ελέγχει το 33% της ΟΠΑΠ, οδηγεί στο συμπέρασμα πως μέσω της προαιρετικής Δ.Π. ξεπερνιέται ο σκόπελος μιας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, έως ότου η SAZKA φθάσει στο επιθυμητό ποσοστό.

Σε σχετική του δήλωση, ο Komarek κατέστησε σαφές πως επιδίωξή του είναι να αυξήσει το μερίδιο που κατέχει στον ΟΠΑΠ. Αν και η αγορά σχολίασε το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δ.Π. το οποίο υπολειπόταν κατά 10% της τιμής της μετοχής με βάση το τελευταίο κλείσιμο πριν υποβληθεί, εντούτοις, κατά ορισμένους αναλυτές, προσφέρει ένα exit strategy σε ορισμένα χαρτοφυλάκια που θα ήθελαν μια γρήγορη αποεπένδυση από τη μετοχή, εισπράττοντας το τίμημα άμεσα. Αποεπένδυση που εάν γινόταν από την αγορά θα απαιτούσε χρόνο και θα επηρέαζε τη συμπεριφορά του τίτλου).

Σημειωτέον πως πέρα από funds του μέγέθους των Vanguard Group (κατέχει το 2,52% του ΟΠΑΠ) ή του BlackRock (2%) και των Alliance Bernstein LP, Norges Bank Capital Group, υπάρχουν και άλλα μικρότερα που μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία. Όλα αυτά μένει να φανούν. Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι πως με την κίνηση αυτή ο Τσέχος επενδυτής έχει αναλάβει ένα σημαντικό προσωπικό στοίχημα, να προχωρήσει στη δυναμική ανάπτυξη του Οργανισμού, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας

Η δεκαετία του '90 αποτέλεσε περίοδο σαρωτικών αλλαγών για την τότε Τσεχοσλοβακία. Η ειρηνική "Βελούδινη Επανάσταση" και η διάλυση της χώρας σε δυο κράτη το 1993 συνοδεύτηκε από την πλήρη αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1992, ο Karel Komarek, με καταγωγή από το Hodonin, μια μικρή πόλη στα νοτιοδυτικά στης Τσεχίας και σπουδές ιατρικής στο Hahnemann Medical College του Πανεπιστημίου Ντρέξελ αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη του στις επιχειρήσεις. Με δανεικό κεφάλαιο από τον πατέρα του ιδρύει τη MOS Hodonin (μετέπειτα Moravia Systems) και ξεκινά από την εμπορία βιομηχανικών εξαρτημάτων. H επιχείρηση άρχισε να επεκτείνεται και έφθασε να αποτελεί προμηθευτή μεγάλων εταιρειών από τον κλάδο του πετρελαίου και του αερίου.

Ο Όμιλος KKCG

Το 1994 ιδρύει την SLOVGAS και ξεκινά να δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής φυσικού αερίου. Η Moravia ενώνει τις δυνάμεις της με τη σλοβακική SPP Bratislava και σχηματίζεται μια κοινή επιχείρηση με την επωνυμία SPP Bohemia. Ο Komarek χρησιμοποιεί το SPP Bohemia ως εφαλτήριο για την είσοδο στον τομέα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου

Το 1999 είναι χρονιά-ορόσημο, καθώς ιδρύεται η KKCG (Κ&Κ Capital Group). Σήμερα, η KKCG αποτελεί έναν διεθνή επενδυτικό όμιλο με περισσότερους από 4.500 εργαζομένους. Διαθέτει παρουσία σε 18 χώρες και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 30 εταιρείες, σε κλάδους που περιλαμβάνουν λαχεία και τυχερά παιχνίδια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τεχνολογίες πληροφοριών και επενδύσεις.

Η είσοδος του KKCG, το 2012, στη Sazka, την τσέχικη λοταρία, σηματοδότησε την έναρξη της ταχείας ανάπτυξης του ομίλου. O όμιλος σήμερα είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη, εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στις λοταρίες και δευτερευόντως στις ψηφιακές δραστηριότητες και τον αθλητικό στοιχηματισμό. Πέρυσι, οι μικτές εισπράξεις από παιχνίδια (wagers) των εταιρειών του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε περίπου 18 δισ. ευρώ.

Ο 50χρονος σήμερα Komarek που διαθέτει περιουσία ύψους 3,1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του "Forbes", έχει αναπτύξει πλούσια κοινωνική δράση, μοιράζοντας τον χρόνο του μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.