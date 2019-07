Η Dolphin Capital Partners και η Kerzner International θεμελίωσαν το One&Only Kea Island

Η Dolphin Capital Partners και η Kerzner International Holdings Limited ("Kerzner”) γιόρτασαν στην Κέα, την τελετή θεμελίωσης του One&Only Kea Island, την Δευτέρα 8 Ιουλίου.

Το ξενοδοχείο και οι παραθεριστικές κατοικίες, τη διαχείριση των οποίων θα έχει το διεθνές brand "One&Only”, αναπτύσσονται σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού που σήμερα ανήκει σε θυγατρική της Dolphin Capital Investors. Περιλαμβάνει 75 Resort Villas και έναν περιορισμένο αριθμό One&Only Private Homes διαθέσιμα προς πώληση.

Η Dolphin Capital Partners, εκτός από επενδυτής, διατηρεί τη συνολική διαχείριση του έργου και των πωλήσεων, ενώ το One&Only Kea Island θα αποτελεί το πρώτο One&Only στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η τελετή θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε παρουσία των ΑΕ Mohammed Al Shaibani, Executive Director & CEO of Investment Corporation of Dubai και Chairman της Kerzner International, του Michael Wale, CEO της Kerzner International, του Μίλτου Καμπουρίδη, Founder and CEO της Dolphin Capital Partners, του John Heah, Αρχιτέκτονα και Ιδιοκτήτη της Heah & Co. και του Κωνσταντίνου Τερζητάνου, Γενικού Διευθυντή της Redex.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκου, καθώς και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι. Η θεμελίωση του έργου σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για την Kerzner International και την Dolphin Capital, για το ξεκίνημα ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία θέρετρα στη Μεσόγειο, θέτοντας νέα πρότυπα στη φιλοξενία υψηλού επιπέδου.

Σχεδιασμένο με σύγχρονη ελληνική κομψότητα από την Heah & Co., το θέρετρο θα αναδείξει το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων και θα τιμήσει την πλούσια κουλτούρα και τις παραδόσεις της χώρας. Το ξενοδοχείο θα φιλοξενεί ένα επιβλητικό SPA, ενώ θα αποτελέσει γαστρονομικό προορισμό για το νησί, προσφέροντας τρία εστιατόρια, δύο μπαρ και Beach Club. Το One&Only Kea Island, προσβάσιμο με ιδιωτικό σκάφος ή με ελικόπτερο, θα είναι το ιδανικότερο καταφύγιο για να απολαύσει κανείς τον ελληνικό ήλιο και θα διαθέτει πλήρες κέντρο δραστηριοτήτων και καταδυτικό κέντρο.

Η τοποθεσία που θα αναπτυχθεί η επένδυση βρίσκεται στη θέση Βρόσκοπος και καταλαμβάνει δυο αμφιθεατρικές πλαγιές με θέα στη θάλασσα. Στη μία πλευρά θα αναπτυχθεί ο κύριος όγκος του ξενοδοχείου, ενώ στην απέναντι θα κατασκευαστούν υπερπολυτελής βίλες προς πώληση. Το συνολικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται να ανέλθει σε €150 εκ. και αποτελεί κοινοπραξία της Dolphin Capital Investors, της Dolphin Capital Partners της Heah & Co και της Kerzner International.