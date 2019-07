Πού οδηγεί η Δημόσια Πρόταση στον ΟΠΑΠ από τη SAZKA

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Η δεδηλωμένη πρόθεση του νέου ισχυρού άνδρα του ΟΠΑΠ, Karel Komarek, να ενισχύσει τη μετοχική του θέση στον ΟΠΑΠ, επενδύοντας στις προοπτικές της οικονομίας και του Οργανισμού, αποτυπώνεται στην υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από τον Όμιλο Sazka, συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία.

Η δημόσια πρόταση της SAZKA Group αφορά στο σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ήτοι στο 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ (213,7 εκατ.ευρώ), που με βάση το προσφερόμενο τίμημα των 9,12 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμάται στα 1,95 δισ.ευρώ. Ακόμη, αφορά στο σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (scrip dividend), στο οποίο ο προτείνων δεν θα συμμετέχει. Σημειώνεται ότι η SAZKA Group έχει βεβαιώσει εγγράφως μέσω της Citibank Europe plc. ότι διαθέτει τα μέσα καταβολής σε μετρητά του προσφερόμενου ανταλλάγματος.

Η στόχευση του 50χρονού σήμερα Komarak είναι σαφής, αφού λόγω του discount (9,5%) έναντι της τρέχουσας τιμής απευθύνεται σε συγκεκριμένους μετόχους – funds – που θα επιθυμούσαν να αποεπενδύσουν και να παραχωρήσουν τις μετοχές τους, έναντι ανταλλάγματος τοις μετρητοίς. Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση, το Sazka Group δεν ενεργεί συντονισμένα με τους υπόλοιπους μετόχους του σχήματος που ελέγχει το 33% της ΟΠΑΠ. Με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση του ποσοστού του, ο Τσέχος επιχειρηματίας επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη ευχέρεια για την υλοποίηση αποφασιστικών κινήσεων με γνώμονα τη στρατηγική του στον ΟΠΑΠ. Πρόκειται, παράλληλα, για μια κίνηση μέσω της οποίας ξεπερνιούνται σκόπελοι που αφορούν στην ενεργοποίηση μιας υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Οι μετοχικοί συσχετισμοί

Η προαιρετική Δημόσια Πρόταση έρχεται ως συνέχεια σειράς κινήσεων ενίσχυσης του ποσοστού του Τσέχου επιχειρηματία και επενδυτή στον ΟΠΑΠ, καταδεικνύοντας την πρόθεση να ενισχυθεί η μετοχική του θέση. Τον περασμένο Μάρτιο, οι εταιρείες KKCG (ελεγχόμενη από τον Komarek) και EMMA Capital (ελεγχόμενη από τον Jiri Smejc) συμφώνησαν το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του SAZKA Group. Με βάση τη συναλλαγή, η KKCG έγινε κάτοχος εξ ολοκλήρου του 100% του Ομίλου Sazka (η συμμετοχή της Emma Capital μηδενίστηκε) και των μετοχών που κατέχει η SAZKA Group στις εταιρείες Sazka (Τσεχία), ΟΠΑΠ (Ελλάδα), LOTTOITALIA (Ιταλία) και Casinos Austria (Αυστρία).

Σημειώνεται πως πλέον η SAZKA Group κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη. Με τη σειρά της η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ ΑΕ. Βάσει των ποσοστών αυτών, η πλευρά Komarek εμφανίζεται να ελέγχει το 22,01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ, ενώ ποσοστό 10,98% βρίσκεται στον έλεγχο της πλευράς Μελισσανίδη (9,66%) και Κοπελούζου (1,32%).

Σχετικά πρόσφατα, αναφέρουν πληροφορίες, αποκτήθηκε από τις SAZKA και Giorgiella το ποσοστό που κατείχε η IGT στην Emma Delta, κάτι που συνδέεται με την παραίτηση του Marco Salla (CEO της IGT) από το ΔΣ του Οργανισμού.

Το τίμημα

Το προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει η Sazka ανέρχεται σε 9,12 ευρώ και αποτελεί το ελάχιστο δυνατό τίμημα με βάση το μέσο σταθμικό όρο της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε προσεκτικά τη διαμόρφωση του τιμήματος, με βάση πρόσφατες δημόσιες προτάσεις αλλά και σε σχέση με το scrip dividend και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν, με τιμή διάθεσης τα 9,56 ευρώ.

Να σημειωθεί επίσης πως η ανακοίνωση υποβολής της Δημόσιας Πρότασης από τον όμιλο SAZKA έβαλε και επισήμως τέλος τις παντελώς αστήρικτες φημολογίες περί προσφερόμενου τιμήματος στα 14 ευρώ που έκαναν χθες τον κύκλο της αγοράς και διακινήθηκαν ακόμη και από χρηματιστηριακά γραφεία.

Κατά πληροφορίες, η Δ.Π. ήταν προγραμματισμένο να υποβληθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο εμφανίστηκε κώλυμα λόγω της απουσίας των νομικών συμβούλων της Ε.Κ. εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Χθες, μετά την απόφαση αναστολής της διαπραγμάτευσης της μετοχής πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές διεργασίες μεταξύ των νομικών υπηρεσιών της Κεφαλαιαγοράς, των συμβούλων του προτείνοντα και όλων των άλλων εμπλεκόμενων πλευρών προκειμένου τελικώς στις 8 το απόγευμα να καταστεί εφικτή η ανακοίνωση της υποβολής της Δημόσιας Πρότασης.

Επισήμως από πλευράς διοίκησης ΟΠΑΠ δεν έχει υπάρξει ουδεμία τοποθέτηση, καθώς τύποις η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σχετικής ενημέρωσης. ΣΕ ότι αφορά, τέλος, την επαναδιαπραγμάτευση του τίτλου, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, έπειτα από τη χθεσινή γνωστοποίηση υποβολής της Δ.Π.

