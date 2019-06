Τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην ελληνική οικονομία, παρουσίασαν στην Αθήνα κορυφαίοι ερευνητές και διακεκριμένοι παγκοσμίως, επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Trade Council (HETCO) φιλοδοξεί να επεκτείνει το σύγχρονο "Δρόμο του Μεταξιού" και στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας-Κίνας, συστήνοντας στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά τον Άντερσον Τσεν Χάιμπο, ιδρυτή και CEO της DeepBlue Technology, της μεγαλύτερης εταιρείας ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών, παγκοσμίως. Ο κ. Χάιμπο βρέθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, για να μοιραστεί πετυχημένες πρακτικές ανάπτυξης ΑΙ τεχνολογιών, αλλά και για να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό πόλο καινοτομίας στον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις μεταφορές και τις έξυπνες αστικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο του "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" ανακοινώθηκε επίσης, η συνεργασία της DeepBlue Technology με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ενός νέου Innovation AI HUB, που θα αναδείξει την Ελλάδα σε διεθνή πόλο έρευνας και ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών και νέων τεχνολογιών. Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΑ).

Μιλώντας στο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της DeepBlue Technology, Ντέιβιντ Ντουαν Τζιν, δήλωσε ότι η εταιρεία του ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη και αποτελεί τη Νο 1 αναπτυσσόμενη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. "Πλέον, στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, ο ψηφιακός κόσμος χρησιμοποιείται για τα πάντα. Όλα γίνονται ψηφιακά. Πριν από πέντε χρόνια, τίποτα από αυτά δεν συνέβαινε. Πριν από πέντε χρόνια, προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε μια νέα λύση ψηφιακών και άμεσων πληρωμών. Τώρα πια, οι πληρωμές γίνονται ψηφιακά. Το 2017, περισσότεροι από 700 εκατομμύρια Κινέζοι πραγματοποιούσαν ψηφιακές πληρωμές. Στην Κίνα αναπτυσσόμαστε ταχύτατα" ανέφερε ο κ. Τζιν, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο η Κίνα επιλέγει ευρωπαϊκές χώρες για να συμπράξει μαζί τους. Όπως είπε, "η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικά καλές προοπτικές και οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να είναι πολύ καλές σε εμπορικά και κατασκευαστικά θέματα. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή τεχνολογία απαιτούν υποδομές. Η Κίνα διαθέτει την υψηλή τεχνολογία και η Ελλάδα διαθέτει τις υποδομές. Γι' αυτό, αναζητήσαμε ευρωπαίους εταίρους".

Από την πλευρά του, ο Chief Scientist της εταιρείας, Δρ. Άλεξ Τζανγκ, υποστήριξε ότι η τεχνολογία της Deep Blue μπορεί να εφαρμοστεί στις ελληνικές πόλεις. "Έχουμε μία μεγάλη ομάδα η οποία μελετά τους κανονισμούς και τη νομοθεσία και μας υποδεικνύει πώς να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας προκειμένου να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης υπάρχει η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που σκοπεύει να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα, στόχος μας είναι να σεβόμαστε τον ιδιωτικό βίο και να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουμε, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες πόλεις με καλύτερη τεχνολογία" εκτίμησε ο Δρ. Τζανγκ.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι τα Τρίκαλα ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερες ψηφιακές ταχύτητες. "Θεωρώ ότι στα Τρίκαλα υλοποιήσαμε τα αυτονόητα. Προσπαθήσαμε ως δήμος με τις δικές μας δυνάμεις και μη στηριζόμενοι στο μεγάλο και δυσκίνητο κράτος, να αναπτύξουμε νέες προοπτικές και νέες τεχνολογίες και, βασικά, να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας" τόνισε ο κ. Παπαστεργίου.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αερολιμένα Αθηνών, υπογράμμισε ότι η κινεζική αγορά αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. "Αυτό λοιπόν, που κάνουμε σε σχέση με τις τεχνολογίες και την κινεζική αγορά, είναι να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κινέζο επισκέπτη, μέσω τεχνολογιών. Μέσω μίας συγκεκριμένης εφαρμογής για την οποία έχουμε συνεργαστεί με μία ελληνική startup, η οποία έχει την έδρα της στη Σανγκάη, προσεγγίζουμε τον Κινέζο επισκέπτη. Με αυτήν την εφαρμογή, του δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίσει την Αθήνα και του παρέχουμε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται, όταν πια βρεθεί στο αεροδρόμιο" διευκρίνισε η κ. Παπαδοπούλου. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό καινοτομίας, ο οποίος ξεκινά αύριο. "Ήταν μία στρατηγική απόφαση του αεροδρομίου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό που διεξάγεται για τρίτη φορά εφέτος. Στην πραγματικότητα, προσκαλούμε ελληνικές startups να αναπτύξουν εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχέση με τη δική μας επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή, είτε με το αεροδρόμιο, είτε με την εναέρια κυκλοφορία, είτε με τον τουρισμό, είτε με άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αεροπορικό κλάδο και τον τουρισμό".

"Είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη ενός μεγάλου οργανισμού, όπως είναι το αεροδρόμιο, να προσπαθήσει να ενθαρρύνει γενικότερα την καινοτομία" ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Director of Research, diaNEOsis, είπε ότι στην Ελλάδα, "μιλάμε πάρα πολύ για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για τεχνητή νοημοσύνη και παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση. Είμαστε τελευταίοι ή προτελευταίοι κάθε χρόνο σε οποιονδήποτε ψηφιακό δείκτη. Η Ελλάδα είναι ακόμα πίσω".

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, αυτήν τη στιγμή, πρέπει να γίνει ένα ποιοτικό άλμα. "Μιας και έχουμε εκλογές, θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να θέσει έναν ποιοτικό στόχο" σχολίασε ο ίδιος, αναφέροντας ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία-δεκαπενταετία, θα χαθούν πάρα πολλά επαγγέλματα και θα δημιουργηθούν νέα. "Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτήν τη μετάβαση το εκάστοτε πολιτικό σύστημα. Σε σχέση με αυτό, δεν έχουν βρεθεί ακόμα πολύ καλές προσεγγίσεις" υποστήριξε ο κ. Πιερρακάκης. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ελληνική κοινωνία είναι ένα βήμα πίσω, "τώρα βγαίνει από την κρίση με το ίδιο παραγωγικό μοντέλο με το οποίο μπήκε στην κρίση, και ακόμα δεν έχει λύσει τα οριζόντια θέματα που αφορούν τις επενδύσεις. Πρέπει να λύσουμε τις εκκρεμότητες με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, για να μπορέσουμε γρήγορα να ανταποκριθούμε σε όσα έρχονται".

Ο Νίκος Κιολεΐδης, President of the Manufacturing Section, ACCI, υπογράμμισε ότι, δημιουργώντας μία εξέλιξη της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, ο εργαζόμενος, εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή, θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιον άλλον τομέα συμπληρωματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβάθμιση.

Ο Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος της Helexpo και επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δήλωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ήδη ένα οικοσύστημα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, ενώ αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει περισσότερους από 120.000 φοιτητές. Σύμφωνα με τον κ. Τζήκα, αυτός είναι ένας δυναμικός πληθυσμός που μπορεί να υποστηρίξει το όραμα - ότι η Θεσσαλονίκη, δηλαδή, είναι ένα τεχνολογικό hub. "Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, θα καταστούν ένα τεχνολογικό hub, τα επόμενα χρόνια" επανέλαβε ο κ. Τζήκας.

Ο Παντελής Αγγελίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, διαπίστωσε ότι η βιομηχανία πληροφορικής της χώρας υποφέρει από έλλειψη στελεχών. Όπως είπε, υπάρχει προσφορά εργασίας που δεν βρίσκει την αντίστοιχη κάλυψή της από ζήτηση. "Αυτό θα γίνει πιο έντονο τα επόμενα χρόνια και, κυρίως, σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με δεδομένα" συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος σε μία μελέτη, ο Χάρης Λαμπρόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΑ, δήλωσε ότι για τη δεκαπενταετία 2020-2035, η προστιθέμενη αξία από τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) θα είναι 195 δισ. σωρευτικά.

Ο Ελευθέριος Αγγελής, επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι τώρα διαμορφώνεται η προοπτική μίας νέας συνεργασίας με τη DeepBlue Technology. "Μας ενδιαφέρει να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας και να τους κρατάμε στην Ελλάδα, ώστε να εργάζονται και ερευνητικά, αλλά και στην ελληνική αγορά. Πρώτος στόχος λοιπόν, είναι να κρατήσουμε στην Ελλάδα τους εξαίρετους επιστήμονες που παράγουμε, για να εργαστούν προς όφελος της χώρας. Εμείς θέλουμε να έχουμε τεχνική υποστήριξη από τη DeepBlue, αλλά και εμείς να παρέχουμε τεχνογνωσία" είπε, μεταξύ άλλων.

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, συνιδρυτής και General Partner, Velocity Partners, τόνισε την ανάγκη για μία στοχευμένη εθνική πολιτική στους βασικούς κλάδους της οικονομίας που η Ελλάδα παρουσιάζει στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Τέλος, ο Δρ. Κουν Τανγκ, πρόεδρος της Ακαδημίας των βιολογικών επιστημών στην τεχνολογική πλατφόρμα της DeepBlue, μίλησε για τη συνεργασία των νέων Ευρωπαίων με τους Κινέζους.

