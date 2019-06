AS Company: Την επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.

Την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,07 ευρώ στους μετόχους και την ανάκληση του υφιστάμενου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του από επτά (7) σε οκτώ (8), αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της AS Company που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι που κατέχουν 10.021.874 μετοχές, ήτοι ποσοστό 76,351% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 12.04.2019 και του Ορκωτού Ελεγκτή με ημερομηνία 12.04.2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2018 με πλειοψηφία 76,351% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 100% του εκπροσωπηθέντος στη Γ.Σ. Κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2018–31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 9.967.160. Kατά: 54.714. Αποχή: 0. Ποσοστό υπέρ: 75,934%

5. Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 9.967.160. Kατά: 54.714. Αποχή: 0. Ποσοστό υπέρ: 75,934%

6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την πρόταση-εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν ομόφωνα την εκλογή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία "KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ" (ΑΜ:114), για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), δια των εξής μελών της, που θα ενεργήσουν ως: 1) Τακτικός Ελεγκτής: ο κ. Νικόλαος Βουνισέας, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18701. 2) Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ο κ. Χαράλαμπος Συρούνης, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

7. Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,56 ευρώ σε 0,49 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, την επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση, κατάργηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την ανάκληση του υφιστάμενου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του από επτά (7) σε οκτώ (8) και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκριναν ομόφωνα την ανάκληση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή νέας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον ορισμό του Προέδρου της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

11. Στο 11ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την έγκριση της αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης της Γ.Σ., κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

12. Στο 12ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη χορήγηση άδειας στο νέο μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, να εκτελεί τα καθήκοντα διαχειριστή διευθυντή στην θυγατρική εταιρία της Κύπρου με την επωνυμία AS Cyprus Ltd, καθώς και στην κ. Θεοδώρα Κουφού, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας μας, για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή της ιδρυθείσας στη Ρουμανία θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία "AS KIDS TOYS SRL”.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 76,351%.

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.874.

Ψήφοι Υπέρ: 10.021.874. Kατά: 0. Αποχή: 0.

13. Στο 13ο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Διευθύνων Σύμβουλος τοποθετήθηκε επί θεμάτων για την πορεία της εταιρίας και απάντησε σε ερωτήσεις μετόχων. Ως εκ της φύσεως του θέματος, δεν διεξήχθη ψηφοφορία.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχθηκε από τη σημερινή Γ.Σ. συνήλθε αργότερα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος], Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος,

- Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος], Αντιπρόεδρος,

- Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος],

- Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου [μη εκτελεστικό μέλος],

- Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος],

- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος]

- Aπόστολος Πεταλάς του Δημητρίου [ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος],

- Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος].

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

(β) Η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

α) Πέτρο Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρο,

β) Ιωάννη Αποστολάκο, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος,

γ) Θεόφιλο Μεχτερίδη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος,

δ) Απόστολο Πεταλά, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος.

Σημειώνεται ότι το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεόφιλος Μεχτερίδης, ορίστηκε από το Δ.Σ. κατ’ εξουσιοδότηση της Γ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 είναι τριετής, αρχίζει την 21.06.2019 και λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.