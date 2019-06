Οκταπλή διάκριση της Eurobank στα Peak Awards Performance Marketing 2019

Οκτώ (8) βραβεία για τις επιδόσεις της στο χώρο του Performance Marketing κατέκτησε συνολικά η Eurobank στα φετινά PEAK Awards. Τα PEAK Awards αποτελούν τον σημαντικότερο εγχώριο θεσμό στον χώρο του Digital Marketing και η υποστήριξή τους για πρώτη φορά φέτος, από την Google υπογραμμίζει τη σημασία αλλά και τη συμβολή τους στην ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στον απαιτητικό χώρο του Performance Marketing.

Στα Peak Awards 2019 που διοργανώθηκαν για 3η συνεχή χρονιά από την Boussias Communications, η Eurobank διακρίθηκε ως Performance Brand of the Year με 8 συνολικά βραβεία (3 gold, 3 silver, 2 bronze) στις εξής κατηγορίες:

- Gold βραβείο για το νέο Eurobank e-Banking & m-Banking στην κατηγορία Best Performance in Finance & Insurance

- Gold βραβείο για το site eurobank.gr στην κατηγορία Best SEO (Search Engine Optimization) Campaign



- Gold βραβείο για την καμπάνια Eurobank €πιστροφή App Christmas στην κατηγορία Best App Promotion Campaign



- Silver βραβείο για την καμπάνια Eurobank €πιστροφή Christmas στην κατηγορία Best Performance in Finance & Insurance



- Silver βραβείο για το νέο Eurobank e-Banking & m-Banking στην κατηγορία Best App Promotion Campaign



- Silver βραβείο για το Eurobank egg στην κατηγορία Best Lead Generation Campaign



- Bronze βραβείο για το Eurobank Retail Paid Search στην κατηγορία Best Performance in Finance & Insurance



- Bronze βραβείο για την καμπάνια €πιστροφή Christmas στην κατηγορία Best Audience Targeting Campaign

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η ανάδειξη της Eurobank ως Performance Brand of the Year για δεύτερη φορά στα τρία χρόνια λειτουργίας των Peak Awards με διακρίσεις που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της online παρουσίας της Τράπεζας επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη στρατηγική της στον τομέα του Digital Marketing και αναδεικνύουν την ηγετική της θέση στο σύγχρονο ψηφιακό