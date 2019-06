Μανιφέστο αλλαγών στον Όμιλο ΟΤΕ

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Τη μεγαλύτερη πρόκληση από όλες, το disruption, δηλαδή την αιφνίδια ριζική αλλαγή που ενισχύεται από την νέα ψηφιακή εποχή και τις απαιτήσεις του πελάτη της νέας αυτής εποχής καλείται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος ΟΤΕ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ήταν κατηγορηματικός για την πρόκληση αυτή από το βήμα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης: "Για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε σε αυτόν τον νέο κόσμο, χρειάζεται να προετοιμαστούμε, να θωρακιστούμε. Να καλύψουμε τις νέες ανάγκες του πελάτη πριν από οποιονδήποτε disruptor. Πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε, και μάλιστα γρήγορα".

Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες οι αλλαγές που επιφέρει η νέα αυτή εποχή είναι εκθετικές αφού οι over the top παίκτες (σ.σ. όπως οι Viber, Google, Facebook κ.α) έχουν αλλάξει ριζικά τόσο την επικοινωνία, όσο και τη διανομή του περιεχομένου στους τελικούς χρήστες. "Χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, το disruption έρχεται από παντού. Είναι η νέα νόρμα και η έντασή του είναι πρωτοφανής", σημείωσε, συμπληρώνοντας πως τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν έναν "νέο" πελάτη που επιθυμεί ολοκληρωμένες συνδυαστικές υπηρεσίες και καλή σχέση ποιότητας-τιμής. "To disruption και ο ‘’νέος’’ πελάτης, επιβάλλουν την αλλαγή", τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό ο επικεφαλής του Ομίλου παραδέχθηκε πως ο ΟΤΕ παρά τη σημαντική πρόοδο που κατέγραψε κατά την τελευταία δεκαετία, εξακολουθεί να διαθέτει βαριές δομές, πολύπλοκες διαδικασίες και υψηλά λειτουργικά κόστη. Έδωσε, δε, το στίγμα της επόμενης ημέρας: "Πρέπει να ανασχεδιάσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο. Να αναδιοργανωθούμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών ταχύτερα, με ειλικρίνεια και απλότητα".

Ανάθεση – μεταφορά δραστηριοτήτων

Ο κ. Τσαμάζ μίλησε επίσης για την αναγκαιότητα ο ΟΤΕ να γίνει πιο ευέλικτος, να αναθέσει κάποιες δραστηριότητες σε εξωτερικούς συνεργάτες και να μεταφέρει άλλες σε ξεχωριστές μονάδες ώστε να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων και να επιταχυνθεί η ανάπτυξή του Ομίλου. "Αυτές οι αλλαγές δεν θα έρθουν εύκολα. Προτιμούμε όμως να αλλάξουμε με τους δικούς μας όρους, παρά να μας αναγκάσουν οι καταστάσεις", ανέφερε. Αν και δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για την επικείμενη αναδιοργάνωση δραστηριοτήτων που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού γίνεται λόγος για δραστηριότητες που δεν αφορούν στο core business του ΟΤΕ που θα εξεταστούν πώς θα γίνουν πιο αποδοτικές, ενώ αλλαγές αναμένονται και στην οργάνωση των τεχνικών του ΟΤΕ.

Σκιαγραφώντας τον οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε πως ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύσει στην τεχνολογική του υπεροχή μέσω των δικτύων του, αλλά και με τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, machinelearning και ρομποτικής. Υποσχέθηκε πως ο ΟΤΕ θα έρθει πιο κοντά στον πελάτη και τις ανάγκες του, ενώ αποκάλυψε πως το brand COSMOTE θα ενισχυθεί, μέσω της σύνδεσης με νέες, καινοτόμες υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά στο πιο.. ορατό μέλλον, ο επικεφαλής του Ομίλου αναφερόμενος στο 2019 που θα είναι ο πρώτος χρόνος πλήρους ανάπτυξης υποδομής fiber-to-the-home, είπε πως στόχος του ΟΤΕ είναι η κάλυψη περίπου 150.000 νοικοκυριών έως το τέλος του έτους και σταδιακά 1 εκατομμυρίου νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι το 2022. Αναφορικά με τις νέες πηγές εσόδων, σημειώθηκε πως ήδη είναι διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλισης και ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού, ενώ ο ΟΤΕ προετοιμάζεται να διαθέσει υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος (σ.σ. μόλις το επιτρέψει το νέο κανονιστικό πλαίσιο) και ηλεκτρονικών πληρωμών (Cosmote Payments) .

Κριτική Αmber Capital προς DT

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων, παρέμβαση πραγματοποίησε ο Giuseppe di Mino, επικεφαλής του Amber Capital, αναφορικά με το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Deutsche Telekom στον ΟΤΕ.

Το βρετανικό fund έχει επενδύσει περί τα 130 εκατ. ευρώ στον ΟΤΕ, κατέχοντας σήμερα το 2% του Οργανισμού, θέση που είναι η μεγαλύτερη για το επενδυτικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Πάγιο αίτημα του, ως μέτοχος μειοψηφίας, είναι να αποκτήσει εκπροσώπηση στο ΔΣ του Οργανισμού. Όπως και στην περυσινή ΓΣ, έτσι και εφέτος το Amber Capital πρότεινε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Alberto Horcajo, πρώην CEO της Telxius Telecom και CFO της Telefonica Brasil, για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ.

Ο Giuseppe di Mino απευθυνόμενος στους μετόχους, εξέφρασε τον προβληματισμό του Amber Capital για το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης στον ΟΤΕ. Όπως σημείωσε, η DT με ποσοστό 46% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ ελέγχουν όλο το ΔΣ κάθε απόφαση για το μέρισμα ή για τρίτες συναλλαγές που είναι σημαντικές για μετόχους μειοψηφίας. Όπως σημείωσε ο ελληνικός κώδικας διακυβέρνησης εταιρειών απαιτεί 3 μέλη του ΔΣ ανεξάρτητα και ο ΟΤΕ έχει δύο. Επιπλέον, σημείωσε, οι εποπτικές αρχές απαιτούν δύο από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο τηλεπικοινωνιακό αντικείμενο, με τον ΟΤΕ να έχει ένα. Ο επικεφαλής του Amber Capital ζήτησε αλλαγές διότι, όπως είπε, έχοντας ανεξάρτητα μέλη στο ΔΣ και τις Επιτροπές Ελέγχου διασφαλίζεται ότι η εταιρεία διοικείται με βάση τα συμφέροντα όλων των μετόχων και όχι του βασικού μετόχου.

Μάλιστα, εξέφρασε την άποψη πως στον ΟΤΕ και στην Ελλάδα η DT δεν εφαρμόζει ίδιους τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει στη Γερμανία. Για το λόγο αυτό, σημείωσε, η αποτίμηση του ΟΤΕ είναι σημαντικά υποτιμημένη. "Λόγω του επιπέδου της εταιρικής διακυβέρνηση στον ΟΤΕ πολλοί επενδυτές σαν κ εμάς είναι σκεπτικοί, και γι αυτό δεν θέλουν να επενδύσουν στον ΟΤΕ. Η DT διατηρώντας αυτό το πλαίσιο υπονομεύει την αξία της εταιρείας. Ζητάμε τους ίδιους κανόνες στη Γερμανία και στην Ελλάδα", κατέληξε ο κ. Di Mino. Για την ιστορία, τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ του ΟΤΕ και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατέλαβε, έπειτα από ψηφοφορία, ο προταθείς από τη DT, κ. Eelco Blok.

Ερωτηθείς από το Capital.gr. μετά το πέρας της γενικής συνέλευσης εάν έχει απευθυνθεί στη DT για τα ζητήματα που έθεσε, ο Giuseppe di Mino απάντησε "πολλάκις και μάλιστα δια της επισήμου οδού, όμως η DT απέρριψε τα αιτήματά μας". Σε νέα ερώτηση για το πώς θα κινηθεί το fund μετά και την νέα απόρριψη της πρότασής του, ο ίδιος αρκέστηκε σε ένα αινιγματικό "θα δούμε".

Τέλος, να σημειωθεί πως για τη χρήση του 2018 ο ΟΤΕ θα διανείμει μέρισμα 0,46 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.

Nikos.chrissikopoulos@capital.gr