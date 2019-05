Lamda Development: Αύξηση καθαρών κερδών, στα 2,9 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019

Στα 2,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Lamda Development το α΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 31,8%.



Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου κινήθηκαν επίσης ανοδικά και ανήλθαν σε 14,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2018.



Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατά το α΄ τετράμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018 λαμβάνοντας υπόψη και τις εορτές του Πάσχα τον περασμένο Απρίλιο για λόγους συγκρισιμότητας.



Η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατέγραψε μικρή μείωση, της τάξεως του 1,8%, που οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη Βόρεια Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του έτους, αλλά ήδη διαφαίνεται τάση ανόδου αυτής.



Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις.



Η λειτουργική κερδοφορία του εμπορικού κέντρου The Mall Athens ανήλθε στα 7,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 1,4%. Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 0,6%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ενισχύθηκε κατά 2% (σημειώνεται ότι η περίοδος αναφοράς τόσο για τον τζίρο όσο και για την επισκεψιμότητα περιλαμβάνουν και την εορταστική περίοδο του Πάσχα ώστε να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη με την αντίστοιχη περίοδο του 2018).



Η λειτουργική κερδοφορία του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 12,2% (κυρίως λόγω της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 16 "Μισθώσεις"). Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε μείωση 0,5%, όπως και ο αριθμός των επισκεπτών που υποχώρησε κατά 5,9%, κυρίως λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή.



Αναφορικά με το Golden Hall, η λειτουργική του κερδοφορία το α΄ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 4,5 εκατ. ευρώ, χωρίς μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κινήθηκε ανοδικά καταγράφοντας αύξηση 2,5%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρουσίασε μείωση 4,9%.



Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων του ομίλου ανήλθε στα 14,1 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων.



Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε 441,8 εκατ. Ευρώ (5,68 ευρώ ανά μετοχή).



Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 30% σε σχέση με το κλείσιμο την 31η/12/2018, με τιμή μετοχής 7,40 ευρώ στις 28/05/2019.



Τέλος, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Net Loan to Value) ανέρχεται σε 41,9%, σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,87 ευρώ ανά μετοχή.