Ποιες εταιρείες θα φέρουν LNG στη ΔΕΗ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ακόμη πιο ρευστή και ανοιχτή γίνεται η ελληνική αγορά φυσικού αερίου καθώς ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές, η ΔΕΗ ανοίγει το portfolio της προμήθειάς του στο υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό η εταιρεία έχει προγραμματίσει την προμήθεια δύο φορτίων LNG για φέτος το καλοκαίρι, (6 Ιουλίου και 24 Αυγούστου) συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 260 χιλ. κυβικών μέτρων.

Σήμερα μάλιστα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την επιλογή του προμηθευτή των δύο πρώτων φορτίων, με τα οποία η ΔΕΗ θα προμηθευτεί LNG για πρώτη φορά μετά τη διετία 2010 - 2011 όταν είχε παραλάβει περί τα 660 χιλ. κ.μ.

Για την προμήθεια λοιπόν των πρώτων φετινών φορτίων αλλά και προκειμένου η ΔΕΗ να μπορεί να προμηθεύεται και στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες της και τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς ανταγωνιστικό LNG, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύναψης ειδικών συμφωνιών με μεγάλους προμηθευτές.

Πρόκειται για τις συμφωνίες master sale & purchase (MSAs) που υπογράφει ένας αγοραστής με έναν προμηθευτή και οι οποίες αποτελούν το γενικό καμβά της συνεργασίας αφού καθορίζουν τους γενικούς όρους, αλλά και τις ποσοτικές ή οικονομικές υποχρεώσεις των μερών.

Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και την ανταπόκριση μεγάλου αριθμού εταιρειών τέτοιες συμφωνίες υπεγράφησαν με 14 εταιρείες ή κονσόρτια στα οποία μετέχουν και Έλληνες προμηθευτές (ΔΕΠΑ. M&M, Aegean). Συγκεκριμένα MSAs η ΔΕΗ υπέγραψε με τις:

Centrica LNG Company Limited,

Eni Trading & Shipping SPA,

ΔΕΠΑ Α.Ε.,

Gunvor International B.V.,

Μ & Μ Ανώνυμη Εταιρία Φυσικού Αερίου και Trafigura PTE LTD Consortium,

Vitol S.A.,

Trafigura,

Shell International Trading Middle East LTD (SITME)

Tellurian Trading UK LTD,

Cheniere Marketing International LLP,

Uniper,

Powerglobe (LLC) Qatar,

MET International AG & Aegean Net Fuels LTD FZE Consortium

Socartrading SA

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είχε συζητήσεις επίσης και με τη BP, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε συμφωνία για τους όρους και ειδικότερα σε σχέση με την ευθύνη αποζημίωσης.

Ως προς τον πρώτο διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτό διενεργείται σε δύο στάδια: πρώτον υποβλήθηκαν τα τυπικά στοιχεία και η αρχική οικονομική προσφορά και στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται η βελτιωμένη προσφορά (best and final offer) από όλους τους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι εκτός από τις ανάγκες της για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο (Κομοτηνή, Λαύριο, Αλιβέρι, Μεγαλόπολη), οι ανάγκες της ΔΕΗ εμφανίζονται αυξημένες για τον πρόσθετο λόγο ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να εισέλθει και στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, πουλώντας παράλληλα με ρεύμα και φυσικό αέριο. Σήμερα η ΔΕΗ προμηθεύεται από τη ΔΕΠΑ, μέσω της μακροχρόνιας σύμβασης, ενώ επίσης συμμετέχει στις δημοπρασίες που διενεργεί η δημόσια επιχείρηση αερίου παραλαμβάνοντας επιπλέον ποσότητες.