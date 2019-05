ΔΕΗ: Το τελικό σχέδιο για την τροφοδοσία λιγνίτη της Μελίτης

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η τροφοδοσία με λιγνίτη της μονάδας της Μελίτης αποτελούσε ένα από τα βασικά αγκάθια της λιγνιτικής αποεπένδυσης, καθώς η μία από τις δύο υπό πώληση εταιρείες βρισκόταν σε καθεστώς αβεβαιότητας εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το βασικό ορυχείο τροφοδοσίας στην Αχλάδα.

Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η απαλλοτρίωση στο χωριό Γιουρούκι, με τον ιδιοκτήτη του ορυχείου να επικαλείται οικονομικά θέματα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι γεωτρήσεις να γίνονται οριζόντια πέριξ του κοιτάσματος και η ποιότητα του εξορυσσόμενου λιγνίτη να χειροτερεύει.

Το θέμα έχουν θίξει και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ζητώντας να υπάρξει μια διευθέτηση, ώστε να μη χρειαστεί άμεσα ο νέος επενδυτής να στραφεί στο ορυχείο Κλειδί, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή κλειστό και θα χρειαστεί σημαντικά κεφάλαια για να ανοίξει ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον.

Σήμερα λοιπόν, στο ΔΣ της ΔΕΗ που συνεδριάζει αναμένεται να γίνει το πρώτο βήμα ώστε να λυθεί και αυτή η τελευταία εκκρεμότητα από πλευράς εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστούν οι καλύτεροι δυνατοί όροι σε σχέση με τον εν εξελίξει διαγωνισμό. Τι θα αποφασίσει η ΔΕΗ; Η εταιρεία έχει ήδη επικοινωνήσει με τους κατοίκους της ΔΕΗ και προτίθεται να υπογράψει προσύμφωνο μαζί τους, στο οποίο θα δεσμεύεται να προκαταβάλει το 60% της πιθανής αποζημίωσης που θα εκτιμάται ότι θα τους επιδικαστεί.

Με την άμεση καταβολή του 60% της αποζημίωσης, οι κάτοικοι θα εκκενώσουν τον οικισμό Γιουρούκι και θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες διάνοιξης του νέου κοιτάσματος που βρίσκεται κάτω από το χωριό, με την άριστη ποιότητα και σχέση εκμετάλλευσης, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση και την κερδοφορία της Μελίτης. Το υπόλοιπο 40% που θα οριστικοποιηθεί μετά την απαλλοτρίωση θα καταβληθεί στη συνέχεια.

Ως προς το ποσό που θα καταβάλει η ΔΕΗ, αυτό θα δοθεί με τη μορφή έντοκου δανείου της μητρικής ΔΕΗ προς την θυγατρική της Λιγνιτική Μελίτης και θα μεταβιβαστεί μαζί με την εταιρεία στο νέο ιδιοκτήτη που θα κερδίσει το διαγωνισμό της λιγνιτικής αποεπένδυσης. Το συγκεκριμένο δάνειο προβλέπεται να συμψηφιστεί με μελλοντικές παραδόσεις.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο η ΔΕΗ έχει καταλήξει σε συμφωνία προμήθειας με τον ιδιοκτήτη των ορυχείων Αχλάδας με την τιμή να διαμορφώνεται στα 16,5 ευρώ ο τόνος για την περίοδο 2020 - 2025, τιμή η οποία σύμφωνα με τη ΔΕΗ καθιστά την μονάδα (σε συνδυασμό με πιθανή έγκριση των ΑΔΙ) βιώσιμη και κερδοφόρο ακόμη και με υψηλές τιμές διοξειδίου του άνθρακα. Πλέον με τη νέα συμφωνία διασφαλίζεται εκτός από την τιμή και η επαρκής ποσότητα ποιοτικού λιγνίτη για τη Μελίτη.

Το σχέδιο που αναμένεται, εκτός απροόπτου να εγκριθεί από το σημερινό ΔΣ της εταιρείας, αίρει ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο στο διαγωνισμό, το οποίο βρισκόταν στον έλεγχο της ΔΕΗ να επιδιορθωθεί.

Απομένει πλέον μόνο η υπόθεση της αποζημίωσης επάρκειας ισχύος στο πλαίσιο του μόνιμου μηχανισμού που έχει αποσταλεί προς έγκριση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί για τις 28 Μαΐου ενώ στο διαγωνισμό συμμετέχουν οι εταιρείες Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, Seven Energy, όμιλος Κοπελούζου και China Energy (Damco, BEIJING GUOHUA POWER COMPANY), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD.