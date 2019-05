Παράνοια η κατάσταση με τον ΦΠΑ στην εστίαση

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Έχοντας καθίσει η σκόνη από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, οι επαγγελματίες του χώρου διαπιστώνουν πως το μέτρο δεν είναι τόσο "large”, όσο πίστευαν με την πρώτη ανάγνωση.

Αντιθέτως διαπιστώνουν πως ο ΦΠΑ στην εστίαση θα "τρέχει” με δύο ταχύτητες, αφού ο καφές και τα ροφήματα, -προϊόντα από τα οποία προέρχεται το 55% του τζίρου τους- ο ΦΠΑ θα παραμείνει στο 24%. Κάτι το οποίο χαρακτηρίζουν ως "παράνοια", που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και δημιουργεί σύγχυση και περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά".

Για τον λόγο αυτό δηλώνουν απογοητευμένοι. "Πρόκειται για μία παροχή που ουσιαστικά δεν είναι παροχή", σημειώνουν οι ίδιοι. "Είναι παράλογο τα ροφήματα στα σούπερ μάρκετ να πωλούνται με ΦΠΑ 13% και στα μαγαζιά εστίασης με ΦΠΑ 24%, ενώ θα σερβίρονται με λίγο νερό και πάγο", συμπληρώνουν.

Σύμφωνα με τους ίδιους η διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24% "αποτελεί αποδεδειγμένα κίνητρο για παραβατικότητα και φοροδιαφυγή. Ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την παραοικονομία. Ειδικότερα τώρα, ο διαχωρισμός θα ενισχύσει εκ νέου την παραβατικότητα μέσα στα καταστήματα εστίασης, καθώς αφήνει περιθώρια να κόβονται αποδείξεις για τα ροφήματα, με το ΦΠΑ που αναλογεί σε κωδικούς που έχουν 13% ΦΠΑ (π.χ. τυρόπιτα)".

Στα χρόνια της κρίσης ο ΦΠΑ στην εστίαση τριπλασιάστηκε από το 8% στο 24%. Η Ελλάδα είναι και η μόνη χώρα στη Μεσόγειο που έχει τόσο υψηλό συντελεστή ΦΠΑ. Στην Κύπρο κυμαίνεται από 5% έως 10%, στην Ιταλία είναι 10% όσο και στην Ισπανία 10% και στη Γαλλία 5,5% -10% (πηγή: "VAT rates applied in the Member States of the European Union Situation at 1st January 2019").

Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν πως η συνολική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% είναι αναπτυξιακό μέτρο που θα προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τουρισμό και θα μειώσει την ανεργία στον κλάδο.

Κάνουν σαφές πως μειώσεις στις τιμές δεν θα έρθουν, παρά το γεγονός όπως υποστηρίζουν ότι "οι επιχειρηματίες της εστίασης είναι έτοιμοι να μετακυλήσουν τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση με αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές, η απόφαση για παραμονή μέρους της εστίασης στο 24% λειτουργεί αποτρεπτικά για μία τέτοια κίνηση."

Γιατί η παραμονή του ΦΠΑ στον καφέ και τα ροφήματα στο 24%, οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και άρα σε μείωση του τζίρου υποστηρίζουν.

Αναφέρουν δε πως "οι επιχειρήσεις σεβάστηκαν την απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, παρότι το κόστος λειτουργίας είναι δυσβάσταχτο λόγω των συνεχών φορολογικών επιβαρύνσεων, με ρίσκο σε κάποιες περιπτώσεις την ίδια τη βιωσιμότητα τους". Υποστηρίζουν επίσης πως η "συνολική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% θα ισορροπούσε την επιβάρυνση που υπέστησαν από τον κατώτατο μισθό και θα έδινε ανάσα στις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ θα δημιουργούσε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη."