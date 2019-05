FG Europe: Με 91,0151% η Silaner Investments και τα συντονισμένα πρόσωπα

Συνολικά 48.056.101 μετοχές της FG Europe A.E. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,0151% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής κατέχουν η SILANER INVESΤMENTS LIMIT και τα συντονισμένα πρόσωπα μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η εταιρεία FG Europe A.E. (η "Εταιρεία") ανακοίνωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από μετόχους της, ότι στις 6 Μαΐου 2019 τέθηκε σε ισχύ συμφωνία μετόχων (η "Συμφωνία Μετόχων") μεταξύ της SILANER INVESΤMENTS LIMITED και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων δυνάμει των όρων της οποίας η SILANER INVESΤMENTS LIMITED και τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα του συμβάλλονται στη Συμφωνία Μετόχων και αποτελούν μετόχους της Εταιρείας συμφώνησαν να ενεργούν συντονισμένα με την SILANER INVESΤMENTS LIMITED για την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 περίπτωση (ε) του Νόμου 3461/2006.

Οι υπογράφοντες τη Συμφωνία Μετόχων ήταν τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα: 1) η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED (34,6584% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 2) η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED (21,6357% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 3) η εταιρεία DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 4) η εταιρεία BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 5) η εταιρεία GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 6) η εταιρεία LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 7) η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 8) η εταιρεία MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 9) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (2,7680% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 10) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (1,4205% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 11) τα φυσικά πρόσωπα ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΦΕΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ) (0,9470% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 12) η κα. ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου (5,0919% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 13) η κα. ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου (1,9770% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), 14) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (1,4588% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 15) ο κ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου (1,0101% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων η SILANER INVESΤMENTS LIMIT και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν συνολικά (άμεσα και έμμεσα) 48.056.101 Μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,0151% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Σημειώνεται ότι τόσο η SILANER INVESΤMENTS LIMITED όσο και η εταιρεία MAKMORAL TRADING LIMITED ελέγχονται από τον κ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ο οποίος πριν από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων ήλεγχε 56,2941% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έμμεσα, το οποίο αναλύεται σε 34,6584% μέσω της εταιρείας SILANER INVESTMENT LIMITED, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. και 21,6357% μέσω της εταιρείας MAKMORAL TRADING LIMITED. Επίσης, οι εταιρείες DEL MAR INVEST LTD (3,7879% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), BELLAVISTA S.A. (3,7838% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και GELSTAND LIMITED (3,5038% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από την ίδια εταιρεία, την εταιρεία FIRST EUROPEAN RETAIL CORPORATION (BVI), η οποία ελέγχεται από την FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI). Η FIRST CAPITAL INVESTMENT HOLDINGS CORP (BVI) είναι η απώτατη μητρική εταιρεία. Οι εταιρείες LATONA INVESTMENTS S.A. (1,6288% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και MAGNETIC MANAGEMENT S.A. (2,9365% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ. Τέλος, η εταιρεία FUJITSU GENERAL (EURO) GMBH (4,4071% των Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) ελέγχεται από την εταιρεία FUJITSU GENERAL LIMITED.