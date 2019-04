ΔΕΗ: Δεσμευτικές προσφορές για λιγνίτες στις 6 Μαΐου

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ειδοποίηση προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη λιγνιτική αποεπένδυση απέστειλε ο σύμβουλος HSBC, ενημερώνοντας τους ότι ορίστηκε η ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για τις 6 Μαΐου.

Ωστόσο πρακτικοί λόγοι και κυρίως το στενό χρονικό περιθώριο εν μέσω εορτών του Πάσχα για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής αλλά και την προετοιμασία των υπόλοιπων απαραίτητων εγγράφων, καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την τήρηση του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, αναμένεται οι ίδιοι οι συμμετέχοντες να ζητήσουν ολιγοήμερη παράταση. Άλλωστε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας αναμένεται να εγκριθεί και το τελικό κείμενο του συμφώνου αγοραπωλησίας (SPA) στο οποίο θα καθορίζονται και μια σειρά από παράμετροι γύρω από την πώληση των δύο εταιρειών της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.

Η βασική αλλαγή στο SPA θα αφορά στην υπόθεση του ορυχείου της Αχλάδας και την ενσωμάτωση σε αυτό των όρων προμήθειας λιγνίτη που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΔΕΗ και του ιδιοκτήτη του ορυχείου.

Πέραν της συμφωνίας προμήθειας που εξασφαλίστηκε για τη μονάδα της Μελίτης από το ορυχείο της Αχλάδας, αναμένεται με ενδιαφέρον εάν θα περιληφθούν στο νέο σύμφωνο αγοραπωλησίας και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί το προηγούμενο διάστημα από τους συμμετέχοντες.

Ζητούμενο για τους επενδυτές είναι να διασφαλιστούν όροι βιωσιμότητας για τις μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι στο διαγωνισμό πώλησης των δύο εταιρειών Μελίτης και Μεγαλόπολης συμμετέχουν έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον συνολικά 6 εταιρείες και joint venture εκ των οποίων οι 5 ήταν οι συμμετέχοντες στον προηγούμενο άγονο διαγωνισμό: Μυτιληναίος, ΓΕΚ Τέρνα, Seven Energy, όμιλος Κοπελούζου και China Energy (Damco, BEIJING GUOHUA POWER COMPANY), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD.

Εκτός όμως από την έγκριση του SPA το ΔΣ θα εγκρίνει πριν τη σημερινή ανακοίνωση τα αποτελέσματα του 2018, μιας χρήσης που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές δυσκολίες καθώς μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες προστέθηκαν στα ήδη σοβαρά προβλήματα προσαρμογής και μετασχηματισμού της εταιρείας.

Σε αυτό το κλίμα προστέθηκε και η άρνηση του υπουργείου ενέργειας να δεχθεί τις προτάσεις της διοίκησης της ΔΕΗ για αύξηση των εσόδων της επιχείρησης, εν μέσω άτυπης προεκλογικής περιόδου.

Αποτέλεσμα μάλιστα της απόφασης αυτής, ήταν να καταστεί ανέφικτη η προγραμματισμένη έκδοση του διεθνούς ομολόγου της επιχείρησης, καθώς κατά τις επαφές της ΔΕΗ με funds και επενδυτές, είχε ζητηθεί ως προϋπόθεση η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της επιχείρησης.

Σημειώνεται εξάλλου ότι προ ημερών εκδηλώθηκαν μια σειρά από κινήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης, όπως η προπληρωμή των καταναλώσεων του Δημοσίου, η απόφαση για την απόδοση στη ΔΕΗ των ΥΚΩ παλαιότερων ετών αλλά και η έγκριση δύο δανείων, ενόψει και της αποπληρωμής του υπολοίπου του διεθνούς ομολόγου το Μάιο (350 εκατ. ευρώ).