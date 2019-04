Global Finance: Τη διάκριση "Η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα" απέσπασε η Eurobank

Τη σημαντική διεθνή διάκριση, της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα, "The Best Bank in Greece”, απέσπασε η Eurobank και το 2019, για τέταρτη διαδοχική χρονιά, στο πλαίσιο των "Best Bank Awards” που απονέμονται επί 26 χρόνια από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα βραβεία του Global Finance, του διεθνούς περιοδικού με αναγνωστικό κοινό σε 163 χώρες στο οποίο περιλαμβάνονται πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, έχουν εξελιχθεί σε ένα αναγνωρισμένο και αξιόπιστο πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας.

Νικητές του φετινού διαγωνισμού είναι οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις και παράλληλα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους, στη δύσκολη συγκυρία για τις αγορές, πέτυχαν τους στόχους τους, θέτοντας παράλληλα θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες.

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι τράπεζες και να γίνει η τελική επιλογή των νικητών, το Global Finance έλαβε υπόψη σειρά αντικειμενικών κριτηρίων ενώ συνεκτιμήθηκαν οι απόψεις και εισηγήσεις αναλυτών, διεθνών οίκων αξιολόγησης, τραπεζικών συμβούλων αλλά και στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου. Στα αντικειμενικά κριτήρια συγκαταλέγεται η αύξηση του ενεργητικού, η κερδοφορία, η γεωγραφική εμβέλεια, η ύπαρξη στρατηγικών σχέσεων, η ανάπτυξη νέων εργασιών και η καινοτομία στα παρεχόμενα προϊόντα. Επιπλέον, προκειμένου να θωρακιστεί περαιτέρω η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης λήφθηκε υπόψη και δημοσκόπηση μεταξύ επιχειρηματιών – αναγνωστών του Global Finance.

Η αξιολόγηση με το συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων εξασφάλισε στην Eurobank τη διάκριση "The Best Bank in Greece” για τέταρτη διαδοχική χρονιά, διάκριση που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναγνωρίζει τη συνεπή στρατηγική της για διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έχοντας στο επίκεντρο την πελατοκεντρικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την προσαρμογή σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των πελατών της, των μετόχων της και της ελληνικής οικονομίας.