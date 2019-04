Η "μαύρη" επέτειος της Folli Follie και το αδιέξοδο

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Στις 4 Μαΐου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που το αμερικανικό hedge fund Quintessential Capital Management (QCM) του Γκαμπριέλε Γκρέγκο (φωτογραφία) ανέδειξε σειρά στοιχείων που αποδομούσαν το μέγεθος του δικτύου και την ορθότητα των οικονομικών μεγεθών της Folli Follie Group. Ένας χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου η ελληνική χρηματιστηριακή κοινότητα, η ελληνική οικονομία και οι δικαστικές Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου υπόθεση, το κουβάρι της οποίας δεν έχει ακόμη ξετυλιχτεί.

Εν αναμονή των ποινικών ευθυνών για την υπόθεση που στιγμάτισε την ελληνική κεφαλαιαγορά, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Alvarez & Marsal και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ισολογισμών (ΕΛΤΕ), που γνωστοποιήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο και τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι είχαν φτάσει σε σημείο να πλαστογραφούν "εξτρέ" της Alpha Bank και να τα στέλνουν στη θυγατρική τους εταιρεία στην Ασία, ώστε να παρουσιάζουν εικονικά πως έχουν στο ταμείο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, από το 2009, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η Folli Follie Group APAC (Ασία) "καταχώρησε περισσότερα από 355,3 εκατ. δολάρια εικονικά χρηματικά διαθέσιμα λόγω της υποτιθέμενης είσπραξης εικονικών απαιτήσεων από πελάτες από τις άμεσες και έμμεσες εικονικές πωλήσεις της υποτιθέμενης εξόφλησης εικονικών ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ της Folli Follie Group APAC και της Folli Follie Business Development and Tecnhical Consulting, καθώς και εικονικών τόκων για τις εταιρείες Folli Follie Group Sourcing Ltd, Folli Follie Origins Limited και Folli Follie International Ltd".

Ο τρόπος για να στηθεί το κόλπο ήταν η πλαστογραφία τραπεζικών statements από υπαλλήλους της εταιρείας στο όνομα της Alpha Bank, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε άγνοια, και μάλιστα έχει καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων.

Τι γίνεται τώρα

Και ενώ η υπόθεση Folli Follie χρονίζει, η οικογένεια Κουτσολιούτσου, η οποία παραμένει επί της ουσίας στο "τιμόνι" της εταιρείας, και η διοίκησή της, η οποία αλλάζει στελέχη σαν τα "πουκάμισα" από τον περασμένο Μάιο, αδυνατούν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για την επόμενη ημέρα.

Τελευταίο επεισόδιο αποτελεί το ζήτημα της ολοκλήρωσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της από την PwC, καθώς η μία παράταση διαδέχεται την άλλη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την απάντηση που έδωσε η εταιρεία την εβδομάδα που πέρασε, σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για το πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τη χρήση του 2017. Η εταιρεία στην απάντησή της παραδέχεται ότι μέχρι σήμερα έχει παραδώσει τμήμα των ζητηθέντων στοιχείων, ενώ, όπως αναφέρει, αδυνατεί να προσδιορίσει τον χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Για τις καθυστερήσεις αυτές επικαλείται την αντικατάσταση μελών της επιτροπής ελέγχου της. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι "είχε", και όχι "έχει", προγραμματιστεί συνάντηση για την 22α Απριλίου με την PwC. Τι λέει δηλαδή; Ότι λόγω της αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, και μάλιστα του προέδρου της, "άρα και της ανάγκης ενδελεχούς ενημέρωσής των, είχε προγραμματιστεί συνάντηση την 22α Απριλίου 2019 με την PwC. Περαιτέρω, η προγραμματισθείσα συνάντηση αυτή είχε σκοπό τη συνολική επισκόπηση της προόδου των εργασιών και την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης". Δηλαδή, ενώ είχε προγραμματιστεί συνάντηση με την PwC, αυτό, αν και δεν είναι ξεκάθαρο, μάλλον έχει πάει στον καιρό.

Και νέα παράταση

Παρ’ όλα αυτά, ζητά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να της χορηγηθεί παράταση έως τις 24 Απριλίου για να απαντήσει σχετικά με τον διενεργούμενο έλεγχο από την PwC. Επί της ουσίας, η Folli Follie ακολουθεί την ίδια τακτική από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο έναν χρόνο πριν, χωρίς να απαντά επί της ουσίας στα ερωτήματα που τίθενται.

Ούτε, βέβαια, απαντά για το τι συμβαίνει στην εταιρεία και πόσα χρήματα απαιτούνται, δεδομένου ότι η ρευστότητά της παραμένει οριακή. Πόσο ορατό είναι το ενδεχόμενο, από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του ορκωτού, υποβολής αιτήματος υπαγωγής στο 106β ή δ του Πτωχευτικού; Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η εταιρεία συνεχίζει να φυλλορροεί. Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως παραιτήθηκε και ο CRO της Folli Follie, κ. Δημήτρης Κουβάτσος, ο οποίος "έτρεξε" το Term Sheet.

Και οι έρευνες συνεχίζονται

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, εάν δεν ξεπεραστούν τα προσκόμματα στον ειδικό έλεγχο που πραγματοποιεί η PwC, είναι εξαιρετικά πιθανό η ελεγκτική εταιρεία να καταθέσει Έκθεση Ελέγχου με "Άρνηση Γνώμης". Αυτό σημαίνει πρακτικά πως η όποια προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα ναυαγεί.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελία καλεί ως υπόπτους τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου (Δημήτρης και Γιώργος) και ακόμα δύο άτομα (τον Κινέζο επικεφαλής και τον Έλληνα υπεύθυνο των οικονομικών στη θυγατρική του ομίλου στην Ασία) για το κακούργημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Νέες κλήσεις

Συνολικά οι νέες κλήσεις υπόπτων αφορούν 13 άτομα. Ως ιδρυτής εγκληματικής οργάνωσης καλείται ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, για σύσταση ο γιος του Γιώργος και ακόμα δύο πρόσωπα, ο Κινέζος επικεφαλής και ο Έλληνας υπεύθυνος των οικονομικών στη θυγατρική του ομίλου στην Ασία.

Πέραν των μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου, οι υπόλοιποι 10 ύποπτοι είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που ενέκριναν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Folli Follie την επίδικη περίοδο, Γ. Μπεγιέτης, στην Ασία, και δύο Κινέζοι, υπεύθυνοι στην ασιατική Folli. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο σκέλος της εισαγγελικής έρευνας για τη χειραγώγηση της μετοχής της εταιρείας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξελίξεις μετά το Πάσχα.