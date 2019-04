Τιτάν: Η μπάλα πλέον στους μετόχους

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Από το conference call της παρουσίασης των αποτελεσμάτων η διοίκηση του ομίλου Τιτάν και ο διευθύνων σύμβουλος Δ. Παπαλεξόπουλος ήταν σαφείς ως προς τη δημόσια πρόταση που είχε αποτύχει: η στρατηγική στόχευση παραμένει σε ισχύ και επομένως αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι για την επίτευξη της εισόδου στη μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά του Euronext και κατ᾽ επέκταση για την πρόσβαση σε πιο ανταγωνιστική χρηματοδότηση που είναι και το βασικό ζητούμενο.

Με αυτήν την αφετηρία, ο κ. Παπαλεξόπουλος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ένα βραχυπρόθεσμο πισωγύρισμα δεν μπορεί να ανατρέψει την απόφαση και επομένως μελετώνται τα επόμενα βήματα. Τα οποία ήρθαν προχθές με την ανακοίνωση για τη νέα δημόσια πρόταση.

Η μεγάλη σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση του Οκτωβρίου αφορά στα ποσοστά αποδοχής. Συγκεκριμένα η πρόταση που ναυάγησε είχε ως ελάχιστο όριο για να προχωρήσει η διαδικασία να γίνει αποδεκτή από το 90% των κατόχων κοινών και το 90% των κατόχων προνομιούχων μετοχών. Καθώς λοιπόν η πρόταση έγινε αποδεκτή σε ποσοστό 87% από τους κατόχους κοινών μετοχών και σε ποσοστό 92% από τους κατόχους προνομιούχων δεν προχώρησε.

Το νέο όριο για την επιτυχή της δημόσιας πρότασης είναι πλέον το 75%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Εάν η προηγούμενη πρόταση είχε γίνει αποδεκτή από το 90% τότε μπορούσε να προχωρήσει η εξάσκηση του δικαιώματος sell out – squeeze out. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή και με χαμηλότερο ποσοστό του 90% έως 75% των μετόχων. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση (πχ εάν επιτευχθεί για τις κοινές μετοχές το ποσοστό 87% της προηγούμενης πρότασης) τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για διαδικασία squeeze out και delisting των κοινών μετοχών της Τιτάν ΑΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση στο ελληνικό χρηματιστήριο θα υπάρχουν 2 ή και 3 μετοχές εταιρείες:

• η Titan Cement International, που οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Παρισιού και στο ΧΑ Αθηνών.

• η ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν (κοινές ή και προνομιούχες ανάλογα με το ποσοστό της αποδοχής), στην οποία θα παραμείνει το όποιο ποσοστό των μετόχων που δεν έκανε αποδεκτή τη δημόσια πρόταση.

Επομένως με το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής (75%) αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η εξής παράμετρος: τεχνικά εάν επιτευχθεί ποσοστό 90% και για τις κοινές και για τις προνομιούχες προχωρά το squeeze out και η Titan Cement International μπαίνει κανονικά και είναι ο μοναδικός τίτλος για τον όμιλο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει καμία υποχρέωση και δεν αναμένεται να υπάρξει νέα δημόσια πρόταση για τους μετόχους που θα απορρίψουν την την πρόταση.

Κατά συνέπεια οι μέτοχοι καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις τους με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, είτε περνώντας στο όχημα της Titan Cement International είτε παραμένοντας στην ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν, για την οποία δεν θα υπάρξει άλλη κίνηση και θα παραμείνει ως έχει.