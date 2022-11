Γιατί οι "BigTech" απολύουν ταχύτατα μεγάλο αριθμό εργαζομένων;

Της Άλκηστης - Μαρίας Φωτοπούλου

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των διαδικτυακών δαπανών εκτοξεύτηκαν και οι εταιρείες τεχνολογίας είδαν τα έσοδά τους να αυξάνονται σημαντικά. Αυτό οδήγησε τις εταιρείες τεχνολογίας γνωστές ως "Big Tech”, συμπεριλαμβανομένης της Meta, να προσλάβουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια αύξηση της ζήτησης. Ωστόσο, στην τρέχουσα κατάσταση, όπου τα έσοδα της τεχνολογικής βιομηχανίας συρρικνώνονται και τα επιτόκια αυξάνονται, αυτό το επιπλέον κόστος εργασίας φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τις εταιρείες και οι απολύσεις εργαζομένων φαίνεται να είναι μια άμεση λύση για τη διατήρηση των λειτουργιών των εταιρειών.

Γιατί όμως συρρικνώνονται τα έσοδα των εταιρειών;

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) κινείται για να αυξήσει τα επιτόκια με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών, προκειμένου να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης κατά την περίοδο των εορτών και μείωση των καταναλωτικών δαπανών ως αποτέλεσμα αυτής της κίνησης που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ύφεση (λόγω αυτών των υψηλών επιτοκίων).

Υπό το πρίσμα αυτών των ανησυχιών, οι "Big Tech” άρχισαν να απολύουν εργαζομένους με ανησυχητικό ρυθμό, προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια πιθανή ύφεση το 2023. Μεταξύ αυτών των εταιρειών είναι οι Amazon, Apple, Meta, Lyft, Stripe, Chime και Twitter που έχουν επίσης δει τις τιμές των μετοχών τους να μειώνονται δραματικά μέχρι στιγμής φέτος.

Άλλες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, αν δεν έχουν αντιμετωπίσει ήδη, με αποτέλεσμα να μειώσουν τη μισθοδοσία τους και, ως εκ τούτου, να προκαλέσουν περαιτέρω απώλειες θέσεων εργασίας.

Θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των "BigTech”; Θα οδηγήσουν αυτές οι απολύσεις σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας στις ΗΠΑ το 2023; Έρχεται ύφεση το 2023;

Οι απόφοιτοι από σχολές Μηχανικών, Επιστήμης & Τεχνολογίας, θα ήταν καλό να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και σε μικρότερες εταιρείες ακόμα και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λογισμικών με εφαρμογές στην υγεία, στα χρηματοοικονομικά και σε άλλες αναπτυσσόμενες βιομηχανίες. Τέτοιες εταιρείες μπορούν να προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες στους εργαζομένους που ξεκινούν την καριέρα τους.

Πηγές: Fox Business και CNN Business

* Η Άλκηστη - Μαρία Φωτοπούλου είναι Founder of Dream Big DB (CV writing services) & Strategy Business Analyst - MEng Electrical and Electronic Engineering with First Class Honors, University of Bristol