"Ημέρα" Δυτικών Βαλκανίων και με ελληνικό στίγμα

Τον δρόμο για συμφωνία σε θέματα ελεύθερης μετακίνησης μεταξύ χωρών των Δυτικών Βαλκανίων άνοιξαν οι ΥΠ.ΕΞ. τους στο Βερολίνο. Συνάντηση Μπέρμποκ-Δένδια στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Για τη νυν γερμανική κυβέρνηση η στήριξη της καλής συνεργασίας, της υπέρβασης των διαφορών και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί δεδηλωμένη προτεραιότητα, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην κυβερνητική συμφωνία. Έντονη φαίνεται να είναι επίσης η διάθεση της νυν γερμανικής κυβέρνησης αλλά και της υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ να επιδείξουν άμεσα διπλωματικές επιτυχίες στην περιοχή κι ενώ εντείνεται η κριτική προς το Βερολίνο για τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και έναντι των ευρωπαίων εταίρων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά τα Δυτικά Βαλκάνια.

Μετά τη Σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων (Διαδικασία του Βερολίνου) σε επίπεδο υπ. Εσωτερικών,σειρά είχαν οι υπ. Εξωτερικών, με την Αναλένα Μπέρμποκ να παρουσιάζει κλείνοντας τρία βασικά σημεία, τα οποία αναμένεται να επικυρώσουν στις 3 Νοεμβρίου και oι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που μετέχουν στο παραπάνω σχήμα (αναμένεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης).

Τα σημεία αυτά αφορούν τη διευκόλυνση της μετακίνησης άνευ βίζας μεταξύ των έξι χωρών των Δ. Βαλκανίων (Aλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία), την αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. "Πρόκειται για τρεις συμφωνίες που ανοίγουν τον δρόμο για μια κοινή, περιφερειακή αγορά στα Δ. Βαλκάνια" ανέφερε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Στη Διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων συμμετείχε και η Ελλάδα με τον υπ. Εξωτερικών Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης, συμφιλίωσης, συνεργασίας αλλά και την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών. "Πιστεύουμε μόνο ότι έτσι θα υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στα Βαλκάνια" ανέφερε ο Νίκος Δένδιας από το Βερολίνο.

Ι had a meeting with #Germany counterpart @ABaerbock , host of today’s #BerlinProcess FMs Meeting. Following the talks held in #Athens in July, the meeting focused on 🇷🇺's invasion of🇺🇦, my visit to #Kyiv , 🇬🇷🇩🇪relations, developments in #EasternMediterranean & #WesternBalkans . pic.twitter.com/1ROIkaBNul

Στο περιθώριο της Διάσκεψης και σε συνέχεια της επίσκεψης της Γερμανίδας υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ στην Αθήνα τον Ιούλιο, ο Νίκος Δένδιας συνάντησε επίσης μέσα στο απόγευμα κατ΄ιδίαν την Αναλένα Μπέρμποκ, ενημερώνοντάς την μεταξύ άλλων για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

During her presence, both in Athens & Ankara, @ABaerbock took a very clear position, which is also a solid 🇪🇺 position, based on 🇪🇺 principles & values (statement upon arrival at the Berlin Process Foreign Ministers' Meeting). (1/2) pic.twitter.com/tJSM2rRibW