Επανέρχεται στο ζήτημα της παρουσίασης σχεδίου προγράμματος ως απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων από τον Δημήτρη Παπαδημούλη ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, εγκαλώντας μάλιστα εκ νέου τον ευρωβουλευτή για την πράξη του, καθώς εκείνος επανήλθε, εμμένοντας στους ισχυρισμούς του.

"Εμπρός, κ. Παπαδημούλη. Ελέγξτε με το συντονιστή της πολιτικής σας ομάδας εάν ποτέ το πρόγραμμα αυτό προετοιμάστηκε ή εγκρίθηκε από τους συντονιστές της PEGA. Εάν είστε αφοσιωμένος στην αλήθεια και το φως, δεν έχω αμφιβολία πως θα διαγράψετε το tweet σας και θα ζητήσετε συγγνώμη, χωρίς καθυστέρηση", έγραψε χαρακτηριστικά ο Jeroen Lenaers.Πρόεδρος Επιτροπής PEGA σε Δ. Παπαδημούλη: "Να διαγράψετε το tweet και να ζητήσετε συγγνώμη, χωρίς καθυστέρηση".

Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.



If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx