Η doValue Greece στηρίζει το πρώτο πρόγραμμα Υποστηρικτικής Ιατρικής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο

Της Βιργινίας Κιμπουροπούλου

Το νέο πρόγραμμα υποστήριξης γυναικών με καρκίνο του μαστού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση. Το πρόγραμμα υλοποιείται με στη στήριξη της do value και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής του Αρεταίειου, "Δίπλα στη Γυναίκα".

Κοντά στις γυναίκες που βρίσκονται σε μάχη με τον καρκίνο του μαστού στέκεται ο Σύλλογος Φίλων Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου, "Δίπλα στη Γυναίκα". Πρόκειται για έναν σύλλογο που πραγματοποιεί προγράμματα υποστηρικτικής ιατρικής σε καρκινοπαθείς γυναίκες, με δράσεις, όπως καμπάνιες ενημέρωσης για τον εμβολιασμό των εγκύων γυναικών. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται ως επί τo πλείστον από μέλη και υγειονομικούς του Αρεταίειου, αλλά υπάρχει και σημαντική παρουσία εθελοντών "φίλων" των γυναικών που αντιμετωπίζουν καρκίνο του μαστού.

Σε ενημέρωση στις 15 Ιουνίου σε χώρο του Αρεταίειου νοσοκομείου, η πρόεδρος του συλλόγου, Πόπη Καλαϊτζή, μίλησε για τη δημιουργία του νέου Pampering Room στο νοσοκομείο, δηλαδή ενός χώρου σχεδιασμένου ειδικά για την ψυχική ηρεμία και χαλάρωση των γυναικών, το οποίο, μάλιστα είναι και το πρώτο στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Καλαϊτζή, "μια γυναίκα μετά τη διάγνωση νιώθει ότι ο ουρανός μπορεί να έρχεται καταπάνω της, θέλει να κλάψει, να μιλήσει με την ησυχία της", οπότε σε αυτό το χώρο θα μπορέσει να χαλαρώσει είτε μόνη είτε με την οικογένειά της. Αναφέρθηκε, επίσης, πως με αφορμή αυτό το χώρο, θα παρέχονται στις γυναίκες υπηρεσίες για την ψυχολογική της στήριξη, δηλαδή να μπορεί η γυναίκα να λαμβάνει τη στήριξη ενός ειδικού αν υπάρχει ψυχολογικό πρόβλημα και εν γένει συμβουλές για οτιδήποτε μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μιας γυναίκας στα πλαίσια του καρκίνου από ειδικούς του νοσοκομείου. Κυρίως οι γυναίκες που είναι ασθενείς της Β Μαιευτικής Κλινικής ενημερώνονται για το χώρο από το ίδιο το νοσοκομείο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα. "Πρέπει να υπάρξουν και άλλα pampering rooms και σε άλλα νοσοκομεία" εξέφρασε η κα Καλαϊτζή.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν και στελέχη του νοσοκομείου, όπως ο Καθηγητής και Διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής, Νίκος Βλάχος, ο οποίος έχει στηρίξει και ο ίδιος πολύ ενεργά το πρόγραμμα. Την έμπρακτη και ρητή αρωγή τους στην καινοτόμα δράση του δημόσιου αυτού νοσοκομείου εξέφρασαν και κυβερνητικά στελέχη του υγειονομικού τομέα. Η υφυπουργός υγείας, Νίνα Γκάγκα, σε σύντομο χαιρετισμό της ανέφερε πως η δική της εμπειρία ως υγειονομικός που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον καρκίνο μέσα από ασθενείς της έχει ενισχύσει την πίστη της στη σημασία της συνεργατικότητας για την αντιμετώπισή του. "Ο καρκίνος είναι μια πραγματική πανδημία", δήλωσε. Σε συνέχεια της ομιλίας της δήλωσε πως το pampering room του νοσοκομείου είναι αρκετά σημαντικό για τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι καρκινοπαθείς γυναίκες, όπου χρειάζονται κάποιον εκεί για αυτές. Σε μια πιο "συναισθηματική" έκφραση στήριξης στο έργο του συλλόγου προχώρησε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευματων, Άγγελος Συρίγος. Ο υφυπουργός μίλησε με συναισθηματισμό και συγκίνηση για τη μάχη που δίνει ένα δικό του πρόσωπο με τον καρκίνο του μαστού. "Αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό", αναφερόμενος και στην ανάγκη των ασθενών να μιλήσουν για αυτό που περνάνε. "Εύχομαι να γίνουν αντίστοιχοι χώροι και σε άλλα νοσοκομεία".

Σε δηλώσεις προχώρησαν και άλλα στελέχη του νοσοκομείου, μέλη του ΕΚΠΑ και εκπρόσωποι της do Value. Για την do Value, η οποία βοήθησε με τη χρηματοδότησή της να υλοποιηθεί αυτό το όραμα του συλλόγου, και τη δράση της στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια μίλησε ο πρόεδρός της, Θεόδωρος Καλαντώνης, ο οποίος τόνισε το στόχο της εταιρείας να επιστρέφει στην κοινωνία ένα κομμάτι της δουλειάς τους ως οργανισμού, με τη στήριξη δράσεων τόσο στον τομέα της υγείας όσο και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Από την πλευρά του ο o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Τάσος Πανούσης επεσήμανε ότι "η Υγεία έχει κεντρική θέση στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της doValue Greece. Επιλέγουμε εστιασμένες πρωτοβουλίες με άμεσο πρακτικό αντίκρισμα και συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς κύρους στο πλαίσιο αυτό. Με μεγάλη χαρά παραδώσαμε τoν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (pampering room) υποστηρικτικής ιατρικής στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Πιστεύουμε πως οι γυναίκες ασθενείς θα βρουν εκεί την ολιστική στήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τη δοκιμασία που αντιμετωπίζουν. Δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε τη λειτουργία αλλά κει την εξέλιξη του ίδιου του προγράμματος για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία πάντοτε με το Σύλλογο Φίλων Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου".