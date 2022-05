Βίαιη κατάληψη δύο ελληνικών τάνκερ στον Περσικό από τους Φρουρούς της Επανάστασης - Διάβημα διαμαρτυρίας ΥΠΕΞ στον Ιρανό πρέσβη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.06

Ένοπλες επιδρομές σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια τα οποία έπλεαν στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή από δυνάμεις του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, όπως επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, και από ανακοίνωση στον ιστότοπο του συγκεκριμένου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

"Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δέσμευσε σήμερα δύο ελληνικά τάνκερ λόγω παραβιάσεων που διέπρατταν στα ύδατα του Περσικού Κόλπου", αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA.

#BREAKING Iran Revolutionary Guards say seized two Greek tankers in Gulf pic.twitter.com/dQxMeSS81p

Πηγές της εταιρείας Polembros Shipping, στην οποία ανήκει το ένα εκ των δύο δεξαμενόπλοιων, ανέφεραν στο Capital.gr ότι συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές. "Εστιάζουμε στον έλεγχο της κατάστασης και στο πως θα ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες", σημείωσαν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι ξεχωριστός κλάδος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ιδεολογικά συνδεδεμένος με το ισλαμιστικό καθεστώς της χώρας και διαθέτουν δυνάμεις στρατού ξηράς, πολεμικού ναυτικού και πολεμικής αεροπορίας, όπως και οι παραδοσιακές ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Breaking: Iran seizes 2 Greece-owned & flagged tankers in retaliation for Iranian oil seized off Greece earlier by US authorities (@lloydslisted exclusive story here:https://t.co/yx5mTrC6dt) suezmaxes are Prudent Warrior & Delta Poseidon. https://t.co/IrKmWzfD7f for updates pic.twitter.com/SiRfkuH5iN