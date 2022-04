Τεράστιες οι δυνατότητες και οι προοπτικές του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα

Ο ελληνικός τουρισμός έχει -δικαίως- χαρακτηριστεί ως "ατμομηχανή" της ελληνικής οικονομίας. Το 2019, χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας, τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ και οι επισκέπτες τα 30 εκατομμύρια, ενώ πέρσι, τη δεύτερη χρονιά της πανδημίας οι τουριστικές εισπράξεις έφτασαν τα 10 δισ.

Η ανάπτυξη του θεματικών μορφών τουρισμού θεωρείται πως μπορεί να απογειώσει τις τουριστικές επιδόσεις, πέρα από το γνωστό μοντέλο "Ήλιος- Θάλασσα". Ειδικά ο αθλητικός τουρισμός.

Αυτό δείχνει άλλωστε και η 1η έρευνα που διεξήγαγε για πρώτη φορά για τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα το Centre of Excellence in Food, Tourism & Leisure of Deree - The American College of Greece με την ActiveMedia Group, συλλέγοντας στοιχεία από τρεις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού σε Costa Navarino, Μεσσηνία (Navarino Challenge), Πευκί Ευβοίας, Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού (Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης) και Ήπειρο, Ζαγόρι (Zagori Mountain Running).

Η έρευνα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Front Runners in Sports Management 4.0 από τη Δρ. Στέλλα Λειβάδη και τη Δρ. Ευγενία Τζουμάκατου Deree – The American College of Greece.

Οι επιδόσεις του αθλητικού τουρισμού

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας.

Μέχρι το 2030 προβλέπεται να φτάσει τα 1,8 δισ. δολάρια.



Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας: "Ο τουρισμός αποτελεί το 25% του ελληνικού ΑΕΠ και ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας τομέας που πρέπει να εστιάσουμε περαιτέρω".

Η ανάπτυξη αυτή πηγάζει από την:

• αύξηση του αριθμού των αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως

• αυξανόμενη δημοτικότητα των αθλημάτων,

• αυξανόμενη συμμετοχή στον αθλητισμό,

• αναπτυσσόμενες υποδομές,

• αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και

• κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.



Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού υπολογίζεται στο 45% και θεωρείται τομέας με σημαντική άνοδο. Στη χώρα μας επίσης υπάρχει ένας μέσος όρος με περισσότερες από πέντε αθλητικές εκδηλώσεις κάθε Σαββατοκύριακο του χρόνου. Το κολύμπι και το τρέξιμο είναι τα πιο δημοφιλή αθλήματα αλλά όπως απέδειξε το συνέδριο γκολφ και τένις ακολουθούν και ανεβαίνουν συνεχώς.

Χαρακτηριστικά ο κ. Nuno Sepulveda General Manager Costa Navarino Golf ανέφερε: "Το γκολφ δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, χρειάζεται γαστρονομία και πρόσθετες δραστηριότητες και η Ελλάδα είναι ιδανική για αυτό".

Αντίστοιχα ο κ. Σπύρος Ζαννιάς, Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) και Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της ITF σημείωσε μεταξύ άλλων: "Διαθέτουμε 6,5 εκατ. ευρώ στην εθνική οικονομία μέσω των ταξιδιών στο τένις, επομένως το τένις αποτελεί περίπου το 3% της αγοράς της αθλητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα".

Εντούτοις το πλαίσιο του ελληνικού αθλητικού τουρισμού δεν είναι σαφές, αφού δεν υπάρχει μελέτη μέχρι τώρα που διερευνά τον οικονομικό αντίκτυπο των αθλητικών εκδηλώσεων μικρής κλίμακας.

Η παρούσα έρευνα έρχεται να "γεμίσει" αυτό το κενό διερευνώντας τον οικονομικό αντίκτυπο τριών ελληνικών αθλητικών γεγονότων.

Ο αντίκτυπος στις τοπικές οικονομίες

Τρεις σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις μπήκαν στο επίκεντρο της μελέτης, ως παραδείγματα για τα έσοδα που προκύπτουν για τις τοπικές οικονομίες. Όπως φαίνεται, ο οικονομικός αντίκτυπος των μικρότερης κλίμακας αθλητικών εκδηλώσεων είναι πολύ θετικός.

Στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης στο Πευκί (10km, 5km, 3km, 1.5km και 800m), το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε ότι επισκέφτηκε για πρώτη φορά την περιοχή και το 52,5% έμεινε από 2 μέρες έως 1 εβδομάδα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να επισκεφτούμε την περιοχή όπως πολύ σωστά ανέφεραν πρόσφατα και οι New York Times, αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο.





Στον αγώνα δρόμου στο Ζαγόρι το 2021, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία έφτασαν το 90%, με το ημερήσιο κόστος διαμονής στα 60 ευρώ ενώ υπολογίζεται πως το όφελος από το Zagori Mountain Running 2021 ήταν 150 χιλιάδες ευρώ μόνο από τους συμμετέχοντες απευθείας, για τις 2 μέρες της διοργάνωσης στα τέλη Ιουλίου, στο βουνό πάντα.

Για το Navarino Challenge, την τριήμερη διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας, το ημερήσιο κόστος διαμονής σκαρφάλωσε πάνω από τα 700 ευρώ στα τέλη Οκτωβρίου, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 475 ευρώ (ΙΝΣΕΤΕ 2020) που έχει η Πελοπόννησος ανά επίσκεψη (να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό στο Navarino Challenge αφορά στο κόστος ανά συμμετέχοντα).

Όπως μάλιστα σημείωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου και η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη: "Η λέξη κλειδί στον τουρισμό είναι η ‘εμπειρία’ και από το μικρότερο χωριό μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον αθλητικό τουρισμό"

Σημειώνεται πως όλοι οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή στο τρέξιμο, έχουν κυρίως την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε περισσότερες από 30 αθλητικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για ερασιτέχνες αθλητές όλων των ηλικιών, όπως βόλεϊ, μπάσκετ, πυγμαχία, τένις, ποδηλασία, πιλάτες κ.α. Δεν χαρακτηρίστηκε λοιπόν άδικα ως κορυφαίο wellness event στην Ευρώπη και 2ο καλύτερο στον κόσμο στην έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο το 2019.

Η παρουσίαση της έρευνας

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τις Δρ. Στέλλα Λειβάδη Assistant Professor & Program Coordinator, Sports Management Dept. of Tourism, Hospitality & Sport School of Business & Economics και Δρ. Ευγενία Τζουμάκα Associate Lecturer Marketing/ Sports Management School of Business & Economics του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος:

Στην έρευνα αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, κα. Ζαχαράκη, μιλώντας με τον Πρόεδρο του Αθλητικού Τουρισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κ. Νεοφύτου και τον Δρ. Κώστα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μια συζήτηση που συντόνισε ο κ. Άκης Τσόλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Active Media Group.