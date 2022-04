Η Τουρκία εξέδωσε Νavtex για δύο περιοχές στο Αιγαίο λίγες ώρες μετά την επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Μέχρι προ ολίγων εβδομάδων η Τουρκία περίμενε την ευκαιρία ώστε να επιχειρήσει να αλλάξει το κλίμα στις σχέσεις με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, της έδωσε αυτή την ευκαιρία, άσχετα από το γεγονός ότι πάμπολλες πλευρές φωνάζουν για το γεγονός πως η Τουρκία υποκρίνεται και δεν παίρνει σαφή στάση κατά της Ρωσίας. Ήρθε προσφάτως και η επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που καλούσε το Κογκρέσο να στηρίξει την πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία και η δήλωση Τσαβούσογλου επί του θέματος που δήλωσε ότι "πάει καλά".

Η φαινομενική μεταστροφή κλίματος έδωσε στην Τουρκία τη σιγουριά να επανεκκινήσει την πρακτική της αμφισβήτησης ελληνικών αρμοδιοτήτων στο Αιγαίο αναγγέλλοντας την πραγματοποίηση άσκησης Έρευνας και Διάσωσης στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που η αρμοδιότητα ανήκει στις Ελληνικές Αρχές, καθώς νιώθει ότι η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλωμένους για άσκηση που θα διεξαχθεί 6, 7, 12, 13 Μαΐου. Η περιοχή που επέλεξε να δεσμεύσει η Άγκυρα είναι ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου, μεταξύ Λέσβου και Σκύρου. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σταθερή και πάγια διεκδίκηση της Τουρκίας όχι μόνο για την άσκηση αρμοδιοτήτων αλλά και για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Μια δεύτερη περιοχή που δεσμεύεται βρίσκεται νοτίως της Λέσβου στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αναλυτικά η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0356/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-04-2022 19:28)

TURNHOS N/W : 0356/22

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 06,07,12 AND 13 MAY 22 FROM 0500Z TO 1900Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N - 024 55.00 E

39 04.00 N - 025 43.00 E

38 44.00 N - 025 43.00 E

38 44.00 N - 024 55.00 E

AREA-2

38 55.00 N - 026 00.00 E

38 51.00 N - 026 20.00 E

38 43.00 N - 026 12.00 E

38 44.00 N - 025 53.00 E

AREA-3

38 46.00 N - 026 26.00 E

38 48.00 N - 026 28.00 E

38 40.00 N - 026 40.00 E

38 38.00 N - 026 37.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 132000Z MAY 22.

Πέτρος Κράνιας