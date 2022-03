Άννα Διαμαντοπούλου: Ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος θα εντείνει κορυφαίες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το FEPS (Foundation for European Progressive Studies) και άλλα ιδρύματα από την Ευρώπη και το Ισραήλ, το ΔΙΚΤΥΟ συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο, με θέμα "Παλιές Πληγές, Νέες Πραγματικότητες και Σημαντικές Προκλήσεις, μετά τη Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία, που έλαβε χώρα στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφαλείας (The Institute for National Security Studies).

Στο συνέδριο μετέχουν σημαντικά think tanks, όπως το Friedrich Ebert Stiftung, το Renner Institute και το ισραηλινό MACRO - The Center for Political Economics.

Η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, Άννα Διαμαντοπούλου συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα: "Ένα μη βιώσιμο status quo: Η ΕΕ και το μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη".

Η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι ευχή όλων είναι να μην επιστρέψουμε σε ένα Ψυχρό Πόλεμο, ο οποίος θα διαχωρίσει εκ νέου τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. "Η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου είναι ύψιστη προτεραιότητα. Μια τέτοια εξέλιξη θα υπονομεύσει την προσπάθεια αντιμετώπισης των κορυφαίων προκλήσεων του αιώνα, όπως η κλιματική κρίση και η άμβλυνση των ανισοτήτων, ενώ θα επιβραδύνει την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των οικονομιών και των κοινωνιών".