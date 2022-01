Το 5th InvestGR Forum 2022 με την υποστήριξη και αιγίδα σημαντικών θεσμών

Την υποστήριξη και αιγίδα τους στο 5th InvestGR Forum 2022 προσφέρουν εκ νέου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών.

Το 5th InvestGR Forum 2022 θα έχει φέτος ως τίτλο "A New Greece Emerges" και θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2022 (Grand Hyatt Athens).



Στρατηγικοί Χορηγοί του InvestGR Forum είναι οι εταιρείες ΕΥ Ελλάδος και JTI Hellas, ενώ σημαντικά ξένα και ελληνικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.



Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται αποκλειστικώς το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.



Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: "Ευλόγως, νομίζω, μπορούμε να εκφράσουμε όχι μόνο τη χαρά, αλλά και την τιμή που νιώθουμε ως οργανωτές του InvestGR Forum, για την αδιάλειπτη και συνεπή στήριξη που απολαμβάνουμε από τόσο σημαντικούς θεσμικούς φορείς. Η στήριξη αυτή υποδηλώνει παράλληλα την αξιοπιστία του εγχειρήματός μας, γεγονός που μας ωθεί και υποχρεώνει να προετοιμάσουμε και να εκτελέσουμε ένα ακόμη πιο επιτυχές 5th InvestGR Forum 2022".