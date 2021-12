Τι δείχνουν τα πρώτα ερευνητικά στοιχεία για τη νόσηση της Όμικρον

Της Σοφίας Κωστάρα

Τις τελευταίες μέρες η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί τη νέα παραλλαγή Όμικρον να σαρώνει. Η υπερμεταδοτικότητά της από την πρώτη στιγμή σήμανε τα καμπανάκια της εγρήγορσης και της επαγρύπνησης στους επιστήμονες πρώτα απ’ όλα. Οι μεγάλες δυτικές χώρες έλαβαν τα πρώτα μέτρα αναχαίτησης, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού ότι τα καθολικά μέτρα περιορισμού είναι δύσκολο να ληφθούν, καθώς οι οικονομίες αλλά και η ψυχολογία των πολιτών κινούνται πλέον στο κόκκινο. Από την άλλη, φαίνεται ότι τα εμβόλια δεν είναι πανάκεια, αν και εξακολουθούν να αποτελούν το μοναδικό υπερόπλο μας σε συνδυασμό με τα ατομικά μέτρα προφύλαξης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πλέον, η μετάλλαξη Όμικρον έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει τον αριθμό των κρουσμάτων ανά δύο με τρεις ημέρες, ενώ στη μετάδοση συμμετέχουν και οι εμβολιασμένοι.

Σε ανάρτησή του, ο Τέο Σάντερσον, ερευνητής στο βρετανικό Ινστιτούτο Σάνγκερ, δείχνει την καμπύλη που φανερώνει την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων της Όμικρον στο Λονδίνο. Όπως σχολιάζει, το 83% των κρουσμάτων στο Λονδίνο, πλέον, είναι Όμικρον. "Τώρα προκαλεί πενταπλάσια κρούσματα από τη Δέλτα", σημειώνει.

83% of cases were Omicron in London for specimens of 15 December.



Now causing five times as many cases as Delta, which has remained at similar level levels throughout December pic.twitter.com/th0bIgDb3Z