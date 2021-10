Ρέθυμνο: Στους 100 κορυφαίους επιστήμονες της Αναλυτικής Χημείας η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης Έ. Ψυλλάκη

Στην παγκόσμια κατάταξη κορυφαίων επιστημόνων Αναλυτικής Χημείας του περιοδικού "The Analytical Scientist" συμπεριλήφθηκε η καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η κυρία Ψυλλάκη για το έτος 2021 κατατάχθηκε ως μία από τους 100 κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας (2021 Power List of the 100 most influential analytical scientists), μετά από προτάσεις συναδέλφων της και την τελική επιλογή που έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης. Είναι καθηγήτρια Υδατικής Χημείας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την ερευνητική της δραστηριότητα να εστιάζεται: "Στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης ιχνο-ποσοτήτων οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και εξέταση της τύχης σύγχρονων ρύπων σε φυσικά και επεξεργασμένα συστήματα".

Το περιοδικό "The Analytical Scientist" αφορά σε επιστημονικές, τεχνολογικές και επαγγελματικές πτυχές του τομέα της αναλυτικής χημείας. Δημιούργησε για πρώτη φορά την παγκόσμια κατάταξη κορυφαίων επιστημόνων το 2013 και από τότε την ανακοινώνει σε ετήσια βάση. Η φετινή κατάταξη ανακοινώθηκε στο επετειακό 100ο τεύχος του περιοδικού. Στην ειδική σελίδα όπου προβάλλεται η συμμετοχή της στη λίστα, η Έλια Ψυλλάκη σημειώνει τα εξής: "Αμφιλεγόμενη γνώμη; Πολλές προτεραιότητες και στρατηγικές τείνουν να κατευθύνουν την έρευνα στην αναλυτική χημεία σε εφαρμογές και στα "γνωστά - άγνωστα" - καθορίζοντας και επιλύοντας τα προφανή προβλήματα. Παρόλο που η παροχή γνωστών απαντήσεων σε ερωτήσεις είναι σημαντική, η επίλυση προβλημάτων που δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχουν είναι πολύ πιο πολύτιμη, γιατί αυτό θέτει τη μελλοντική μας ατζέντα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπερασπιστούμε την έρευνα που διεξάγεται από κάτω προς τα πάνω και με γνώμονα την περιέργεια, να υιοθετήσουμε έναν εποικοδομητικό σκεπτικισμό στην επιστήμη που κάνουμε και να αφήσουμε "χώρο" στο πεδίο για δημιουργικές επιστημονικές συζητήσεις. Η προώθηση της μελέτης θεμελιωδών στοιχείων θα καταδείξει ότι η ακαδημαϊκή πρακτική της αναλυτικής χημείας εξαρτάται από κάτι περισσότερο από την παραγωγή δεδομένων ή την αντιγραφή μιας μεθόδου. Θα δείξει ότι η έρευνα στον τομέα ξεπερνά τη ρητή γνώση των πραγμάτων και αναζητά βαθύτερη εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων και κυρίως του τρόπου αποτυχίας των συστημάτων. Η δημιουργία και η διαχείριση δεδομένων είναι υψίστης σημασίας στον τομέα μας. Ωστόσο, από επιστημονική άποψη, μερικές φορές, φαίνεται να χάνουμε το δάσος, κοιτάζοντας μόνο τα δέντρα".

Η κυρία Ψυλλάκη έχει λάβει ένα βραβείο Fulbright, το οποίο αξιοποίησε στο California Institute of Technology, USA και τρία βραβεία υψηλής απήχησης από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει δώσει πολλές ομιλίες προσκεκλημένη σε παγκόσμια συνέδρια, αλλά και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είναι πρόεδρος της Ομάδας Μελέτης "Προετοιμασία Δειγμάτων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών - Τομέας Αναλυτικής Χημείας. Επίσης είναι αρχισυντάκτης σε δύο επιστημονικά περιοδικά των εκδοτικών οίκων Elsevier και Frontiers και συντάκτης σε ένα επιστημονικό περιοδικό της. το Wiley. Το 2012 και 2013 διετέλεσε αντιπρόεδρος του σώματος αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προτάσεων "EU Marie-Curie excellence fellowships για τον τομέα της Χημείας". Tην περίοδο 2014 - 2016 διετέλεσε αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

