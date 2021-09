Η Τουρκία στέλνει το Γιουνούς για θαλάσσιες έρευνες γύρω από το Καστελόριζο

Το ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πέρασε, Το θέμα του αεροδρομίου του Αφγανιστάν βαίνει προς ξεκαθάρισμα κι έτσι η Τουρκία επανήλθε στις έρευνες σε περιοχές ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος.

Με Navtex που εξέδωσε η υδρογραφική υπηρεσία της Τουρκίας, μέσω του σταθμού της Αττάλειας, γνωστοποιεί ότι το ερευνητικό σκάφος Γιουνούς, ηλικίας 27 ετών, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες σε θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης, από σήμερα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως διευκρινίζεται στην οδηγία προς ναυτιλωμένους, η έρευνες θα διεξαχθούν σε διεθνή ύδατα και τουρκικά χωρικά ύδατα εντός της προκαθορισμένης περιοχής.



TURNHOS N/W : 0752/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS-S BETWEEN 01-30 SEP 21 WITHIN TURKISH TERRITORIAL WATERS AND INTERNATIONAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 23.07 N - 029 05.56 E

36 22.89 N - 028 58.08 E

35 07.80 N - 028 59.33 E

35 10.08 N - 030 32.23 E

35 24.58 N - 030 52.26 E

35 50.15 N - 030 27.33 E

36 09.47 N - 030 24.65 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 302059Z SEP 21.