Οι Μεταρρυθμίσεις ως παράγοντας προέλκυσης Ξένων Επενδύσεων στο 4th InvestGR Forum 2021

To 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy, το οποίο οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, έφερε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, εστιάζοντας ειδικότερα στον ρόλο των Μεταρρυθμίσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Στην εναρκτήρια συνεδρία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, παρουσίασε, κατ' αποκλειστικότητα και σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στο InvestGR Forum, τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει η ΕΥ σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: "EY Attractiveness Survey, Ελλάδα 2021”, με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Ο κ. Παπάζογλου τόνισε ότι έχουν συντελεστεί πολύ σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια και ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές.

Το μεγάλο στοίχημα σήμερα, προσέθεσε, έγκειται στην υλοποίηση των αλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα και στην πλήρη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων, για να δημιουργήσουμε ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον στη χώρα για την προσέλκυση ΞΑΕ, και να μετατρέψουμε τη θετική διάθεση των επενδυτών σε βιώσιμες και με μεγάλη προστιθέμενη αξία επενδύσεις.

Μετά από την παρουσίαση της έρευνας, ακολούθησε πάνελ με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

"Η έκθεση της EY ακούγεται ως … μουσική στα αυτιά μου", επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, θέτοντας ως στόχο η Ελλάδα να έχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις στην επόμενη έκθεση της EY και να είναι στην πρώτη δεκάδα των χωρών της Ευρώπης όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων στο τέλος της πρώτης 4ετίας της Κυβέρνησης. "Είναι δέσμευσή μας να εργαστούμε σκληρά ώστε οι θετικές προσδοκίες των επενδυτών, οι θετικότερες που έχουν καταγραφεί σε έκθεση, να γίνουν πραγματικότητα", διαβεβαίωσε.

Η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κα Νιόβη Ρίγκου, ανέφερε: "Η έγκριση του Ελλάδα 2.0 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο, ώστε η χώρα να εδραιωθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και να μπει σε μια σταθερή τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Πρωτοβουλίες όπως το 4th InvestGR Forum συμβάλλουν στο να αναδειχθούν οι προοπτικές που ανοίγονται για την Ελλάδα μέσω της ορθής αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος, ανέφερε: "Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω ενός στρατηγικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, απλουστεύσεις κανονιστικών διαδικασιών και μετάβαση στα νέα ψηφιακά δεδομένα, η Ελλάδα καθίσταται πλέον πιο ανταγωνιστική και φιλική προς τους επενδυτές και δίνει το δικό της σαφές στίγμα στις αγορές".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, υπογράμμισε τον ρόλο της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης ως καταλυτών για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας μετά την πανδημία. Σύμφωνα με τον κ. Ραγκούση, "η φαρμακευτική καινοτομία, με την ανακάλυψη των εμβολίων, έχει αποδείξει την ουσιαστική συμβολή της στην οικονομία και στην κοινωνική ευημερία. Η φαρμακευτική καινοτομία και οι επενδύσεις, όπως η επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελούν εθνική στρατηγική και οδηγό για την μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας μας".

Ο νομικός σύμβουλος και εκπρόσωπος της Mirum Hellas, κ. Κωνσταντίνος Δέδες, ανέφερε ότι βασικοί στόχοι της Mirum στην Ελλάδα είναι να προσελκύσει τουρισμό πολυτελείας, μέσω τουριστικών υποδομών υψηλής ποιότητας του σχεδίου Elounda Hills και να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας για το εργατικό δυναμικό της περιοχής.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η συνεδρία με βασικούς Υπουργούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι ανέπτυξαν τις κυριότερες μεταρρυθμίσεις στα χαρτοφυλάκιά τους.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, η μείωση του επενδυτικού κενού, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, παραθέτοντας σειρά μεταρρυθμίσεων και δράσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών, τα δύο τελευταία χρόνια, για να καταλήξει λέγοντας: "Εργαζόμαστε σκληρά για να μπορέσουμε να αναπροσανατολίσουμε και να αναμορφώσουμε την ελληνική οικονομία. Με σχέδιο, ενότητα, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, με πολιτικές που συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική ανταποδοτικότητα, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε υψηλή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη".

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι περισσότερα από 1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Ecofin, προσθέτοντας ότι τα προγράμματα θα ξεκινήσουν από το φθινόπωρο. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να ανέβει η επίδοση της Ελλάδας στο λεγόμενο skills matching, δηλαδή την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας, ανέλυσε τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια για την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης, όπως στον νέο θεσμό της διαμεσολάβησης, τη σύσταση Ειδικών Τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα και τη Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σχετικά με τις επικείμενες τομές που σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Κ. Τσιάρας προανήγγειλε πως "ο θεσμός της Πιλοτικής Δίκης που εφαρμόζεται με επιτυχία στα διοικητικά δικαστήρια, επεκτείνεται και στην πολιτική δικαιοσύνη".

Ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, ανέφερε: "Ένας καινούργιος άνεμος φυσάει στην Ελλάδα και είναι πολύ ούριος. Σήμερα οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους φόρους, τα σύνορα μας φυλάσσονται ως ευρωπαϊκά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος προσεγγίζει τα προ κορωνοϊού επίπεδα, οι τράπεζες είναι σε ανάκαμψη, καθώς εντός της πανδημίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 23 δισ. ευρώ, η επένδυση στο Ελληνικό ξεκινά, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά άλλαξαν σελίδα ύστερα από 10ετίες αβεβαιότητας, το Enterprise Greece χειρίζεται 7 δισ. ευρώ στρατηγικών επενδύσεων μόνο φέτος, ενώ για πρώτη φορά το 2019 και το 2020 δόθηκαν κίνητρα για επενδύσεις με στόχο να καταστεί η Ελλάδα πόλος καινοτομίας και εξωστρέφειας".

Ακολούθως, διεξήχθη ένα πρωτότυπο πάνελ, με θέμα "One Problem, One Solution", κατά το οποίο τέσσερις επικεφαλής – εκπρόσωποι εταιρειών παρουσίασαν ο καθένας ένα πρόβλημα και την προτεινόμενη λύση για αυτό.

Ο Chief Medical Value Officer της Roche Hellas, κ. Σωκράτης Κουλούρης, ανέφερε: "Το σύστημα υγείας σήμερα εστιάζει στον όγκο έναντι της αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών, μια προσέγγιση που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος, όσο και στους ασθενείς. Η λύση μπορεί να έρθει μέσω της μετάβασης σε ένα σύστημα που βασίζεται στην αξιοποίηση δεδομένων και ψηφιακών εργαλείων, με κύριο γνώμονα τις εκβάσεις και όχι το κόστος".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JTI, κ. Victor Crespo, αναφέρθηκε στη σημασία της εγκαθίδρυσης ενός ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη των επενδύσεων και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της αναλογικής φορολόγησης και ενός μακροπρόθεσμου κυβερνητικού προγραμματισμού για τον ΕΦΚ καπνού, παράγοντες οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της άτυπης οικονομίας, του λαθρεμπορίου και των συνεπειών τους για τα δημόσια έσοδα και τον κλάδο. Κατέληξε, αναφέροντας ότι στόχος της JTI είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα δεδομένων των δυνατοτήτων της χώρας για ανάπτυξη.

Ο CEO του ομίλου Avramar, κ. Alex Myers, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας ως βασικού εξαγωγικού κλάδου για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη νέα προοπτική που φέρνει στον κλάδο, εν γένει, η δημιουργία της Avramar, ως μιας δυναμικής εταιρείας που έχει σκοπό να επενδύσει τόσο σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία, όσο και σε καινοτόμες νέες προτάσεις επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων για τους πελάτες της και τους καταναλωτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OTIS Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παναγιώτης Ζήκος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου στον κλάδο του advanced vertical mobility (ανελκυστήρες και κυλιόμενες κλίμακες), μέσω της δημιουργίας ενιαίου ψηφιακού μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης των μηχανημάτων που λειτουργούν στην χώρα μας, καθώς και στην ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης του "γερασμένου" πλέον εξοπλισμού, αξιοποιώντας προγράμματα του ταμείου ανάκαμψης.

Αφού άκουσε τους επικεφαλής των εταιρειών, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Θοδωρής Λιβάνιος, σχολίασε: "Πρέπει να έχουμε προσιτούς φορολογικούς συντελεστές, να διευκολύνουμε τον επιχειρηματία, τον επενδυτή στη χώρα μας και, προφανώς, να άρουμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια πάνω σε δύο άξονες: τη νομιμότητα - διότι η γραφειοκρατία δημιουργεί διαφθορά - και, βεβαίως, την προστασία του περιβάλλοντος. Οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει καθοριστικά στην καταπολέμηση γραφειοκρατίας και της φοροδιαφυγής και η δημιουργία ψηφιακών υποδομών θα κάνει πιο εύκολα και τα επόμενα βήματα. Για παράδειγμα, η διαδικασία εμβολιασμού είναι από τα πιο άρτια πράγματα που έχουν γίνει στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Γιατί; Διότι πρώτη φορά το κράτος άλλαξε φιλοσοφία και πήγε το ίδιο στον πολίτη, αντί να πάει ο πολίτης σε αυτό".

Στη συνέχεια, ακολούθησε το πάνελ με θέμα: "Leveraging Innovation to Attract Foreign Investment", στο οποίο συζητήθηκε πώς μπορεί η Καινοτομία να αποτελέσει παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Επικεφαλής της Ομάδας Foresight της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, αναφέρθηκε στην πρώτη μελέτη Megatrends 2040, την οποία παρέδωσε στον Πρωθυπουργό, και η οποία περιέχει τις βασικές τάσεις του Μέλλοντος, όπως διαμορφώνονται σε παγκόσμια διάσταση και θα επηρεάσουν και την Ελλάδα, για να συμπληρώσει: "Τόσο ο Δημόσιος Τομέας, όσο κυρίως ο Ιδιωτικός Τομέας και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν με τα εργαλεία ανίχνευσης του Μέλλοντος, τα οποία προσφέρει το Foresight,να δημιουργήσουν μία διαφορετική κουλτούρα αντίληψης του μέλλοντος, όχι τόσο ως κάτι μακρινό και απόμακρο, αλλά ως κάτι αβέβαιο, αστάθμητο, αλλά εν δυνάμει πολύ καλύτερο".

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ανέφερε: "H ικανότητα μίας χώρας να καινοτομεί συνδέεται άμεσα με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, ανταγωνιστικότητα και καλύτερες θέσεις εργασίας. Ο ΣΕΒ καταθέτει προτάσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων να καινοτομούν, όπως το Innovation Ready, τους Innovative Greeks για τη δικτύωση με τους καινοτόμους Έλληνες της Διασποράς, και το SEV ScaleUp για τη μεγέθυνση των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων".

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN, κ. Γιώργος Βελιώτης, αναφερόμενος στον ασφαλιστικό κλάδο, τόνισε την ελκυστικότητά του για ξένες επενδύσεις. Ειδικότερα για την INTERAMERICAN, ο επικεφαλής του οργανισμού υπογράμμισε ότι η επενδυτική πολιτική του σχετικά με την καινοτομία αφορά στην πρωτοβάθμια υγεία και πρόληψη, στην πιο καθαρή περιβαλλοντικά κινητικότητα και παράλληλα, στο ταλέντο του ανθρώπινου δυναμικού της νέας γενιάς, που ευνοείται από το νέο, καινοτόμο μοντέλο εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ανέφερε "Είμαστε αντιμέτωποι με την τεράστια πρόκληση, αφενός να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας και αφετέρου να απελευθερώσουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου. Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο ενός βιώσιμου συστήματος υγείας. Η φαρμακευτική καινοτομία εγγυάται τη δημόσια υγεία, το καλώς έχειν των πολιτών και τελικά μια ισχυρότερη εθνική οικονομία".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Abbvie Pharmaceutical Ελλάδας και Κύπρου, κ. Πασκάλ Αποστολίδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη παροχής κινήτρων στο φαρμακευτικό κλάδο και υπογράμμισε τα οφέλη ανάπτυξης των Κλινικών Μελετών. Ως προτεραιότητα έθεσε την ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης με την ταυτόχρονη επίλυση δομικών προβλημάτων και εστίασε στη σημασία δημιουργίας ενός Ταμείου Φαρμακευτικής Καινοτομίας.

Το καταληκτήριο πάνελ είχε ως θέμα: "Sustainable Development and Green Investments: Growth Opportunities for the Greek Economy" και οι συμμετέχοντες συζήτησαν για το πώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Πράσινες Επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων και, κατ’επέκταση, μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, μίλησε για τις ευκαιρίες ανάπτυξης που θα προκύψουν από την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων τα επόμενα έτη, αναφέροντας: "Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου, με τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και πράσινη οικονομία, θα αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία. Έως το 2030 θα κινητοποιηθούν περισσότερα από 44 δισ. ευρώ για την επίτευξη των φιλόδοξων εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ έως και 10 δισ. ευρώ επιπλέον, μαζί με τη μόχλευση, θα αξιοποιηθούν για πράσινες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ανάπτυξη της καινοτομίας, ενώ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Επιπρόσθετα, θα βοηθήσουν στην επιστροφή στην Ελλάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αναζητώντας ευκαιρίες στο εξωτερικό".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που επιτελεί ο Διαχειριστής για την πράσινη στροφή της χώρας. Όπως είπε, μέσα από ένα εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ και έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό που εκτείνεται από τις ενεργειακές υποδομές μέχρι τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, ο ΑΔΜΗΕ πετυχαίνει ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την οικονομία και την κοινωνία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise Ελλάδας και Κύπρου, κ. Μιχάλης Κασιμιώτης, ανέφερε: Η εκρηκτική αύξηση των δεδομένων σε έναν υπερσυνδεδεμένο πλανήτη - ιδιαίτερα μετά την πανδημία – φέρνει τις εταιρείες τεχνολογίας μπροστά σε μία ιστορική ευθύνη. Όχι μόνο να μειώσουν δραστικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα αλλά κυρίως να προωθήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως ο βέλτιστος ενεργειακά σχεδιασμός των προϊόντων τους αλλά και η προσφορά νέων μοντέλων κατανάλωσης της τεχνολογίας (As a Service) στη λογική της Κυκλικής Οικονομίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Technologies Ελλάδας, κ. Νικόλαος Λάζαρης, ανέφερε: "Πιστοί στο όραμά μας, δεσμευόμαστε στην ενεργειακή ψηφιοποίηση για μια πράσινη και βιώσιμη Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, τοποθετούμαστε δυναμικά στη νέα εποχή του τομέα της ενέργειας, με επενδύσεις και συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θέτουν τα θεμέλια, ώστε η ηλιακή ενέργεια να αποτελέσει κύρια πηγή ενέργειας μελλοντικά".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, ανέφερε ότι "οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια για Πράσινη Μετάβαση και να θέσουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επενδύσεών τους. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, εδώ και χρόνια, δραστηριοποιούμαστε με γνώμονα τις τρεις αλληλένδετες διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης – την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική".

Το 4th InvestGR Forum 2021: Reforming the Greek Economy πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

Στρατηγικοί Χορηγοί του 4th InvestGR Forum 2021 είναι οι EY Ελλάδος και JTI, ενώ Χορηγοί και Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες ABBVIE, ΑΔΜΗΕ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, AVRAMAR, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, HUAWEI, INTERAMERICAN, MIRUM HELLAS, OTIS, PFIZER, ROCHE, ΣΦΕΕ, ALPHA BANK, HILL INTERNATIONAL, NN HELLAS.