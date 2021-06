Συνάντηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Βρετανό αρχηγό ΓΕΝ

H περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, με τον αρχηγό του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (First Sea Lord and Chief of the Naval Staff) ναύαρχο Tony Radakin CB ADC.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις για σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του ευρύτερου περιβάλλοντος ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Τον Βρετανό αρχηγό ΓΕΝ συνόδευε ο ακόλουθος 'Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, πλοίαρχος Alex Bush RN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ