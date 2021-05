Τουρκική Navtex: Ασκήσεις με πραγματικά πυρά μόλις μερικά μίλια ανοιχτά της Ρόδου

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Λίγες ώρες αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ να ζητήσει παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, αν η κατάσταση στο εσωτερικό, αλλά και ως προς την εξωτερική πολιτική δεν αλλάξει, το τουρκικό ναυτικό προχώρησε έκδοση οδηγίας προς ναυτιλωμένους.

Με την εν λόγω NAVTEX, που εκδόθηκε από τον ωκεανογραφικό σταθμό της Αττάλειας, το τουρκικό ναυτικό δεσμεύει μία μικρή περιοχή μόλις 12 μίλια ανατολικά της Ρόδου, για ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Η άσκηση θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0417/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-05-2021 20:15)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISES, ON 25 MAY 21 FROM 0700Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 13.00 N - 028 27.00 E

36 13.00 N - 028 32.00 E

36 19.00 N - 028 32.00 E

36 19.00 N - 028 27.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z MAY 21.