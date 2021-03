Κ. Μητσοτάκης: Η επιμονή της Τουρκίας στον δρόμο της παραβατικότητας θα οδηγήσει σε συνέπειες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:50

Του Δημήτρη Γκάτσιου

Το Κυπριακό, οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και το αυριανό συμβούλιο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

"Θα επαναλάβω ότι επιθυμούμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Πάντα με ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας. Για έναν ειλικρινή διάλογο που θα βασίζεται στο Διεθνές δίκαιο, στους κανόνες ειρηνικής συνύπαρξης και καλής γειτονίας. Χωρίς απειλές, χωρίς προκλήσεις. Γιατί, όπως έχω τονίσει πολλές φορές, η Ελλάδα δεν φοβίζει κανέναν, αλλά ούτε και φοβάται κανέναν. Παραμένει ειλικρινής, χωρίς να είναι αφελής", ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηγεσία της γείτονος.

"Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά την άριστη συνεργασία των κυβερνήσεων μας, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συζητήσαμε για την παρούσα φάση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Συζητήσαμε σχετικά με την προετοιμασία της άτυπης πενταμερούς συνάντησης για το Κυπριακό που έχει συγκαλέσει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιμείναμε στην ανάγκη να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πενταμερής να μετατραπούν σε αυτό που αποκαλούμε Five plus one. Και συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο ότι στο αυριανό ευρωπαϊκό συμβούλιο οι δύο χώρες μας, όπως και συνολικά η Ένωση οφείλουν να επιμείνουν στην αξιόπιστη εφαρμογή της συμφωνημένης από όλους πολιτικής συζήτησης προσέγγισης... Χαιρετίσαμε το περιεχόμενο της έκθεσης Μπορέλ και τονίσαμε την ανάγκη τα συμπεράσματα να κινούνται στο ίδιο πνεύμα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Τόσο ο πρόεδρος όσο και εγώ θα υπογραμμίσουμε την πραγματικότητα. Ότι η τουρκική προκλητικότητα σε βάρος της κυπριακής δημοκρατίας παραμένει, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας αλλά, ουσιαστικά και την επανέναρξη των συζητήσεων για την επίλυση του κυπριακού. Απόδειξη, η άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το καθεστώς στα Βαρώσια...", σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο η Τουρκία έχει αποσύρει τα ερευνητικά πλοία από τις κυπριακές θαλάσσιες ζώνες από την Ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και το γεγονός αυτό δεν είναι ασήμαντο.

"Ωστόσο απομένει να αποδειχθεί εάν θα έχει διάρκεια. Και είναι στο χέρι της Τουρκίας να βεβαιώσει εάν πρόκειται για μία ειλικρινή κίνηση αποκλιμάκωσης της έντασης και συμμόρφωσης με τη διεθνή νομιμότητα ή αν πρόκειται για έναν ακόμα παραπλανητικό ελιγμό. Ή η Τουρκία θα ακολουθήσει το δρόμο του διεθνούς δικαίου και της προόδου των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κάτι το οποίο όλοι ευχόμαστε και προσβλέπουμε ή εάν επιλέξει, που του απευχόμαστε, να μείνει στο δρόμο της παραβατικότητας αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση είναι κοινή η θέση τη δική μας ότι η στάση της κυβέρνησης της Άγκυρας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας αποπροσανατολίσει από το δικό μας στόχο που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Πάντα στο πλαίσιο του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάντα στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, όπως ορίζουν οι δεσμευτικές για όλους αποφάσεις του Συμβουλίου ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών", επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι αξιώσεις περί δήθεν λύσης δύο κρατών βρίσκονται εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτονται χωρίς συζήτηση από την Ελλάδα και την Κύπρο και βρίσκονται εκτός πλαισίου της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.